Рождество в доме из детства. Особняк из фильма "Один дома" сдают в аренду на сайте жилья для туристов

Бронирование откроют на Airbnb 7 декабря

Попасть в любимый фильм из детства предлагают туристам на сайтах краткосрочной аренды жилья. На днях на Airbnb появилось предложение впервые пожить в особняке из фильма "Один дома" в окрестностях Чикаго.

Дом уже украшен к Рождеству, а постояльцам предлагают вспомнить детство, пошалить и побегать. Особняк будет доступен для аренды только 12 декабря, а бронирование откроется в 21:00. Цена будет 25 долларов.

Отмечается, что средства от аренды пойдут на благотворительность – их передадут в чикагскую детскую больницу Ла Рабида в поддержку пациентов со сложными состояниями.

"Хозяева" уехали в отпуск – в доме можно делать все, что хочется

Объявление размещено от имени старшего брата в семье Маккалистеров. Персонаж Баз Маккалистер пишет, что хотя все повзрослели, люди никогда не становятся слишком старыми для праздничных розыгрышей.

"Пока мы уезжаем в отпуск (на этот раз - все мы), я приглашаю одну команду озорников позволить своим внутренним восьмилетним детям свободно побегать в доме моего детства", — говорится в объявлении.

Фото: Гостинная в доме из фильма (скриншот РБК-Украина/airbnb.co.uk)

В гости ждут четверых человек, для которых доступны 2 спальни. Им предлагают уютную праздничную обстановку с мерцающими огнями и идеально подстриженным деревом.

"В этот праздничный сезон мы играем по правилам моего маленького брата, так что не стесняйтесь есть нездоровую пищу, смотреть "мусор" по телевизору, одалживать лосьон после бритья моего отца. Просто не заходите в мою комнату, ладно?", — пишет Баз.

При этом гостей шутя просят присмотреть за пауком-птицеедом владельца.

Проголодашимся постяльцам предлагают полакомиться лучшей пиццей Чикаго и устроить ужин при свечах из макарон с сыром из микроволновой печи.

Также гостям покажут новый фильм "Home Sweet Home Alone" на канале "Disney +".

Фото: Гостям предлагают вспомнить Рождество в детстве (скриншот РБК-Украина/airbnb.co.uk)

Условия отдыха: что предлагают гостям в доме Маккалистеров

Сотрудник службы безопасности обеспечит комфортное пребывание гостей, в том числе покажет окрестности, приготовит еду и подарит гостям набор LEGO Ideas Home Alone, который они смогут забрать с собой и построить дома.

Отмечается, что гостям предоставляют некоторые удобства: постельное белье, телевидение и WI-FI, завтрак и посуда, камин в гостиной, видеокамеры для безопасности на территории, бесплатная парковка. При этом не включено пользование кондиционером, стиральной машиной, кухней, феном и шампунем.

Тем, кто хочет забронировать номер, следует учитывать, что правила размещения требуют строгого соблюдения местных правил COVID-19.

"Квартира Керри Бредшоу" стоила 620 гривен в сутки

Копия квартиры главной героини сериала "Секс в большом городе" Керри Бредшоу воссоздали в Нью-Йорке. В начале ноября апартаменты появились на Airbnb по цене 23 доллара в сутки – что символизировало 23 года от выхода первой серии.

Квартира была доступна с 8 ноября – гостей записывали в порядке очереди. В данный момент свободных дат на проживание в легендарных "декорациях" уже нет.

Объявление было размещено от имени актрисы, сыгравшей главную роль - Сары Джессики Паркер. Гостей обещали угощать любимым коктейлем героинь "Космополитен" и разрешить примерять вещи из гардероба в квартире.

Фото: Квартира Керри Брэдшоу для аренды (скриншот РБК-Украина/airbnb.com)

"Персонаж Кэрри Брэдшоу близок и дорог моему сердцу, возвращение в ее мир и продолжение истории "Секс в большом городе" – настоящее счастье. Я очень рада, что наши зрители увидят Нью-Йорк глазами Кэрри, и впервые в буквальном смысле побудут в ее шкуре", - рассказала она тогда об идее сдавать квартиру в аренду фанатам шоу.

К слову, к объявлению первые постояльцы оставили отзывы, что впечатления получили великолепные.

"Это был исключительный опыт раз в жизни. Мы чувствовали себя принцессами, и отдых в квартире Кэрри Брэдшоу был знаковым. Очень понравилась каждая секунда нашего пребывания", - написала одна из гостей.

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