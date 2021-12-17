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Люкс у формі кулі. Готелі починають пропонувати туристам незвичайні номери напередодні Різдва

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П'ятниця 17 грудня 2021 10:35
Люкс у формі кулі. Готелі починають пропонувати туристам незвичайні номери напередодні Різдва Фото: Колаж (РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Апартаменти у Нью-Йорку доступні для бронювання у грудні та січні

У Нью-Йорку вже всі вулиці прикрашені святковими вогнями – від П'ятої Авеню до знаменитої ялинки у Рокфеллер-центрі.

Знаменитий готель Conrad New York Midtown запрошує туристів поринути в атмосферу свята та насолодитися неперевершеною панорамою міста у спеціальних апартаментах на даху з 180-градусним видом на місто, пише Travelandleisure.com.

Зимовий люкс Atrium Suite створений у формі кулі зі скляним куполом. Номер оформлений у французькому стилі з декоративним каміном, килимами зі штучного хутра та шкіри та декор. Для гостей створено спеціальне меню та особливе шампанське.

Ціни на проживання в цьому зимовому люксі починаються від 3000 доларів за ніч, не враховуючи їжі в номері.

Туристи можуть відвідати визначні місця поблизу готелю – Центральний парк, Таймс-сквер.

Люкс у формі кулі. Готелі починають пропонувати туристам незвичайні номери напередодні Різдва

Фото: Апартаменти в Conrad New York Midtown в Нью-Йорку (travelandleisure.com)

Апартаменти доступні для бронювання від 21 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року.

До речі, оригінально відсвяткувати Різдво пропонують у Чикаго – пожити в особняку з улюбленого фільму "Один удома".

Будинок вже прикрашений Різдвом, а гостям пропонують згадати дитинство, побешкетувати й побігати. Особняк доступний для оренди з 12 грудня. Ціна – 25 доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, де поринути в атмосферу Різдва – 20 найкращих міст Європи для новорічних гулянь цієї зими.

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