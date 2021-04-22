На любой бюджет: 12 стран мира, где идеально провести отпуск в мае

Отдохнуть на майские праздники в этом году можно не только в привычной обстановке. Хорошим решением будет набраться свежих впечатлений во время поездки за рубеж. Доступных для украинцев туристических стран этой весной – больше десятка.

Многие из них пытаются восстановить туризм и с началом сезона смягчают или отменяют карантинные ограничения для украинцев. Туроператоры, в свою очередь, увеличивают количество чартерных рейсов и формируют туры.

Сколько стоит отдых на курортах туристических стран весной? Мы проверили новые условия въезда и цены на туры с авиаперелетом из Украины в первой половине мая 2021 года.

Самые популярные страны

Турция. Требуется ПЦР-тест не позже 72 часов до вылета. Также заполнить электронную анкету для въезда и привязки HES-кода здоровья. Он будет пропуском в рестораны, торговые центры, транспорт и учреждения в Турции.

Стоимость туров: от 11000 гривен за двоих.

Египет. Для поездки требуется ПЦР-тест не позже 72 часов до вылета. Документ должен быть с QR-кодом. До 30 апреля плата за визы для туристов на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха отменена. Позже за визу возможно придется платить – 25 долларов.

Стоимость туров: от 15000 гривен за двоих.

Фото: Отель в Египте (booking.com)

ОАЭ. Для поездки в Объединенные Арабские Эмираты нужен негативный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее 72 часов до въезда. Правило не касается детей до 12 лет. По прилету в Дубай или Шарджу пассажирам делают повторные тесты бесплатно. Виза украинцам не нужна.

Стоимость туров: от 28000 гривен за двоих.

Экзотические страны и райский отдых

Чем дальше лететь в курортную страну и чем выше там уровень сервиса для туристов, тем дороже обойдется путевка. Впрочем, качество отдыха и яркие впечатления того стоят.

Мальдивы. В эту райскую островную страну в Индийском океане необходимо въезжать с негативным результатом ПЦР-теста, сделанного за 96 часов до рейса. Исключение составят вакцинированные туристы. Визу для граждан Украины оформляют бесплатно по прилету.

Стоимость туров: от 71000 гривен за двоих.

Фото: Курорт на Мальдивах (booking.com)

Доминикана. Для туристов, прибывающих прямыми рейсами, тесты сдавать не нужно. Виза для украинцев не нужна. Перед поездкой необходимо заполнить анкету на портале электронного билета. Ее рекомендовано заполнить за 72 часа до поездки, распечатать QR-код или сделать снимок экрана с кодом и иметь его под рукой до прибытия.

Стоимость туров: от 77000 гривен за двоих.

Кения. На днях в эту африканскую страну вылетел первый прямой рейс из Украины. Отдых в Кении – это и пляжи, и дайвинг, и экскурсии в национальные парки.

Правила въезда в Кению – негативный результат ПЦР-теста за 96 часов, распечатанная онлайн-виза за 52 доллара, паспорт, действительный от 6 месяцев, заполненная онлайн-анкета о состоянии здоровья.

Стоимость туров: от 78000 гривен за двоих.

Фото: Пляж в Кении (pixabay.com)

Мексика. Одно из самых популярных направлений среди украинцев в 2021 году. Для поездки не нужны тесты. Для путешествия необходимо оформить бесплатное электронное разрешение.

Стоимость туров: от 74000 гривен за двоих.

Шри-Ланка. Отдохнуть на курортах острова можно при соблюдении карантинных правил. Для поездки необходимо получить негативный результат ПЦР-теста за 96 часов до вылета. Также необходимо оформить визу онлайн. Наперед оплачивается стоимость ПЦР-тестов, которые турист должен будет пройти после прибытия на остров. Если отпуск до 7 дней – предусмотрены два дополнительных теста, если больше – три теста. Через 14 дней туристам разрешают свободно передвигаться вне отелей пребывания.

Стоимость туров: от 42000 гривен за двоих.

Самые близкие по духу

Знакомую культурную обстановку и даже похожий язык туристы могут найти на курортах европейских стран.

Албания. Для иностранных туристов ограничений для въезда нет. ПЦР-тест при пересечении границы не нужен. Виза для граждан Украины также не нужна.

Стоимость туров: от 18000 гривен за двоих.

Фото: Курорт в Албании (booking.com)

Болгария. Для поездки необходимо получить негативный результат ПЦР-теста за 72 часа до въезда. Виза украинцам не нужна.

Стоимость туров: от 26000 гривен за двоих.

Греция. Потребуется ПЦР-тест не позже 72 часов до вылета или документ о прохождении вакцинации. Виза при наличии биометрического паспорта не нужна.

Стоимость туров: от 17000 гривен за двоих.

Черногория. Въезд для украинцев в мае будет разрешен без прохождения ПЦР-тестов и карантинных ограничений. Виза гражданам Украины не нужна.

Стоимость туров: от 18500 гривен за двоих.

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Фото: Курорт в Черногории (booking.com)

К слову, при возвращении из любой страны туристам необходимо сдавать в Украине (или в стране отдыха) ПЦР-тест. Иначе потребуется провести 14 дней на самоизоляции.

Напомним, мы писали про тонкости отдыха в Черногории в 2021 году.

Также мы сравнивали особенности отдыха в Египте и Иордании.