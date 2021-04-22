На будь-який бюджет: 12 країн світу, де ідеально провести відпустку в травні

Відпочити на травневі свята в цьому році можна не тільки у звичній обстановці. Хорошим рішенням буде набратися свіжих вражень під час поїздки за кордон. Доступних для українців туристичних країн цієї весни - більше десятка.

Багато з них намагаються відновити туризм і з початком сезону пом'якшують або скасовують карантинні обмеження для українців. Туроператори, своєю чергою, збільшують кількість чартерних рейсів і формують тури.

Скільки коштує відпочинок на курортах туристичних країн навесні? Ми перевірили нові умови в'їзду і ціни на тури з авіаперельотом з України в першій половині травня 2021 року.

Найпопулярніші країни

Туреччина. Потрібен ПЛР-тест не пізніше 72 годин до вильоту. Також заповнити електронну анкету для в'їзду та прив'язки HES-коду здоров'я. Він буде пропуском в ресторани, торгівельні центри, транспорт і установи в Туреччині.

Вартість турів: від 11000 гривень за двох.

Єгипет. Для поїздки потрібен ПЛР-тест не пізніше 72 годин до вильоту. Документ повинен бути з QR-кодом. До 30 квітня плата за візи для туристів на курортах Хургади і Шарм-ель-Шейха скасована. Пізніше за візу можливо доведеться платити - 25 доларів.

Вартість турів: від 15000 гривень за двох.

Фото: Готель в Єгипті (booking.com)

ОАЕ. Для поїздки в Об'єднані Арабські Емірати потрібен негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше 72 годин до в'їзду. Правило не стосується дітей до 12 років. По прильоту в Дубай або Шарджу пасажирам роблять повторні тести безкоштовно. Віза українцям не потрібна.

Вартість турів: від 28000 гривень за двох.

Екзотичні країни та райський відпочинок

Чим далі летіти в курортну країну і чим вище там рівень сервісу для туристів, тим дорожче обійдеться путівка. Втім, якість відпочинку і яскраві враження того варті.

Мальдіви. У цю райську острівну країну в Індійському океані необхідно в'їжджати з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого за 96 годин до рейсу. Виняток становитимуть вакциновані туристи. Візу для громадян України оформляють безкоштовно по прильоту.

Вартість турів: від 71000 гривень за двох.

Фото: Курорт на Мальдівах (booking.com)

Домінікана. Для туристів, які прибувають прямими рейсами, тести здавати не потрібно. Віза для українців не потрібна. Перед поїздкою необхідно заповнити анкету на порталі електронного квитка. Її рекомендовано заповнити за 72 години до поїздки, роздрукувати QR-код або зробити знімок екрана з кодом і мати його під рукою до прибуття.

Вартість турів: від 77000 гривень за двох.

Кенія. Днями в цю африканську країну вилетів перший прямий рейс з України. Відпочинок в Кенії - це і пляжі, і дайвінг, і екскурсії в національні парки.

Правила в'їзду в Кенію - негативний результат ПЛР-тесту за 96 годин, роздрукована онлайн-віза за 52 долари, паспорт, дійсний від 6 місяців, заповнена онлайн-анкета про стан здоров'я.

Вартість турів: від 78000 гривень за двох.

Фото: Пляж в Кенії (pixabay.com)

Мексика. Один з найпопулярніших напрямків серед українців у 2021 році. Для поїздки не потрібні тести. Для подорожі необхідно оформити безкоштовний електронний дозвіл.

Вартість турів: від 74000 гривень за двох.

Шрі-Ланка. Відпочити на курортах острова можна при дотриманні карантинних правил. Для поїздки необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту за 96 годин до вильоту. Також необхідно оформити візу онлайн. Наперед оплачується вартість ПЛР-тестів, які турист повинен буде пройти після прибуття на острів. Якщо відпустка до 7 днів - передбачені два додаткових тести, якщо більше - три тести. Через 14 днів туристам дозволяють вільно пересуватися поза готелями перебування.

Вартість турів: від 42000 гривень за двох.

Найближчі за духом

Знайому культурну обстановку і навіть схожу мову туристи можуть знайти на курортах європейських країн.

Албанія. Для іноземних туристів обмежень для в'їзду немає. ПЛР-тест при перетині кордону не потрібен. Віза для громадян України також не потрібна.

Вартість турів: від 18000 гривень за двох.

Фото: Курорт в Албанії (booking.com)

Болгарія. Для поїздки необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту за 72 години до в'їзду. Віза українцям не потрібна.

Вартість турів: від 26000 гривень за двох.

Греція. Буде потрібен ПЛР-тест не пізніше 72 годин до вильоту або документ про проходження вакцинації. Віза за наявності біометричного паспорта не потрібна.

Вартість турів: від 17000 гривень за двох.

Чорногорія. В'їзд для українців у травні буде дозволений без проходження ПЛР-тестів і карантинних обмежень. Віза громадянам України не потрібна.

Вартість турів: від 18500 гривень за двох.

Фото: Курорт у Чорногорії (booking.com)

До слова, при поверненні з будь-якої країни туристам необхідно здавати в Україні (або в країні відпочинку) ПЛР-тест. Інакше буде потрібно відбути 14 днів на самоізоляції.

Нагадаємо, ми писали про тонкощі відпочинку в Чорногорії у 2021 році.

Також ми порівнювали особливості відпочинку в Єгипті та Йорданії.