Лучший загородный отдых: Голубое озеро под Киевом для идеального уикенда

Одно из самых красивых мест в 15 минутах езды от Киева – Голубое озеро в селе Подгорцы Обуховского района. Это огромный водоем с прозрачной голубой водой и обустроенными пляжами для семейного отдыха.

Голубое озеро – природный водоем, который очень полюбили киевляне и местные жители. Сюда приезжают в любое время года только для того, чтобы насладиться невероятными видами.

Озеро занимает площадь 28 гектаров, а его глубина достигает 8 метров. На берегах водоема растут высокие деревья, а песчаные пляжи окружены травянистыми лужайками.

Как добраться к озеру из Киева?

Озеро в Подгорцах стало одним из любимых мест для отдыха на выходных не только из-за красоты природы, но также и благодаря удобному расположению.

Расстояние от станции метро "Выдубичи" в Киеве составляет 24 километра, а сама дорога на машине занимает 15-20 минут по Обуховской трассе. Также к озеру можно добраться на автобусах от той же станции метро. Остановка называется "Село Подгорцы".

Въезд на территорию пляжа для автомобилей платный. Цена составляет 40-50 гривен в день на разных стоянках. Также можно припарковаться бесплатно, но на более дальнем расстоянии от того места, куда приехали отдыхать. Но поскольку больше половины отдыхающих на берегу Голубого озера приезжают с детьми, то предпочитают оставлять автомобили поблизости.

Фото: Пляжный отдых на Голубом озере (funtime.kiev.ua)

Отдых на пляжах на любой вкус

Прозрачная прохладная вода, пологое песчаное дно и голубая гладь, в которой отражается небо и облака – так описывают Голубое озеро отдыхающие. Такое красивое место сделали еще и комфортным. На берегу водоема обустроили три больших песчаных пляжа.

Один из них – бесплатный, куда стоит приезжать со своими ковриками и зонтиками. Зато там обустроены кабинки для переодевания и платный туалет. Впрочем, питьевую воду придется также везти с собой.

И хотя бесплатный пляж не такой большой, как соседние платные, места хватает всем желающим и даже тем, кто ищет уединенный уголок. Отдыхать можно и в беседке – за 200 гривен в день. Также здесь можно сыграть в пляжный волейбол на одной из площадок.

Фото: Места хватает всем желающим и даже тем, кто ищет уединенный уголок (velokratia.com.ua)

Комфортные пляжи с шезлонгами

Есть на Голубом озере и платные пляжи с шезлонгами и зонтами, с питанием и кальяном. Они принадлежат комплексу отдыха. К примеру, на пляже "Империя" отдых на шезлонге в будние дни стоит 150 гривен, а в выходные – 200.

На пляже "Лобстер" с понедельника по четверг за отдых с шезлонгом, зонтом и полотенцами берут 300 гривен, в выходные дни – 400 гривен.

Рядом расположены ресторан, бар и кальян-бар, волейбольные и футбольное поля, теннисные корты.

Фото: Пляжи озера в Подгорцах (instagram.com/murka277)

Планируя отдых на выходных, в список обязательных к посещению мест стоит внести Голубое озеро – хотя бы для того, чтобы удивиться, что такие природные чудеса существуют не только за границей, но и в Украине.

Напомним, ранее мы писали о живописных бирюзовых озерах в Черниговской области. Эти места можно посетить на выходных.

Также мы писали про малоизвестное Бушевское озеро возле Киева.