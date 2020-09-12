Кращий заміський відпочинок: Голубе озеро під Києвом для ідеального вікенду

Одне з найкрасивіших місць за 15 хвилин їзди від Києва – Блакитне озеро в селі Підгірці Обухівського району. Це величезна водойма з прозорою блакитною водою та облаштованими пляжами для сімейного відпочинку.

Блакитне озеро – природна водойма, який дуже полюбили кияни й місцеві жителі. Сюди приїжджають в будь-яку пору року тільки для того, щоб насолодитися неймовірними краєвидами.

Озеро займає площу 28 га, а його глибина сягає 8 метрів. На берегах водойми ростуть високі дерева, а піщані пляжі оточені трав'янистими галявинами.

Як дістатися до озера з Києва?

Озеро в Підгірцях стало одним з улюблених місць для відпочинку на вихідних не тільки через красу природи, але також і завдяки зручному розташуванню.

Відстань від станції метро "Видубичі" у Києві становить 24 кілометри, а сама дорога на машині займає 15-20 хвилин по Обухівській трасі. Також до озера можна дістатися на автобусах від тієї ж станції метро. Зупинка називається "Село Підгірці".

В'їзд на територію пляжу для автомобілів платний. Ціна становить 40-50 гривень в день на різних стоянках. Також можна припаркуватися безкоштовно, але на більш далекій відстані від того місця, куди приїхали відпочивати. Але оскільки більша частина відпочиваючих на березі Блакитного озера приїжджають з дітьми, то воліють залишати автомобілі поблизу.

Фото: Пляжний відпочинок на Блакитному озері (funtime.kiev.ua)

Відпочинок на пляжах на будь-який смак

Прозора, прохолодна вода, пологе піщане дно і блакитна гладь, в якій відбивається небо і хмари – так описують Блакитне озеро відпочивальники. Таке красиве місце зробили ще й комфортним. На березі водойми облаштували три великих піщаних пляжі.

Один з них – безплатний, куди варто приїжджати зі своїми килимками та парасольками. Зате там облаштовані кабінки для переодягання і платний туалет. Втім, питну воду доведеться везти з собою.

І хоча безкоштовний пляж не такий великий, як сусідні платні, місця вистачає всім охочим, навіть тим, хто шукає відокремлений куточок. Відпочивати можна і в альтанці – за 200 гривень на день. Також тут можна зіграти в пляжний волейбол на одному з майданчиків.

Фото: Місця вистачає всім охочим, навіть тим, хто шукає відокремлений куточок (velokratia.com.ua)

Комфортні пляжі з шезлонгами

Є на Блакитному озері й платні пляжі з шезлонгами та парасольками, з харчуванням і кальяном. Вони належать комплексу відпочинку. Наприклад, на пляжі "Імперія" відпочинок на шезлонгу в будні дні коштує 150 гривень, а у вихідні – 200.

На пляжі "Лобстер" з понеділка по четвер за відпочинок з шезлонгом, парасолькою та рушниками беруть 300 гривень, у вихідні дні – 400 гривень.

Поруч розташовані ресторан, бар, кальян-бар, волейбольні та футбольні поля, тенісні корти.

Фото: Пляжі озера в Підгірцях (instagram.com/murka277)

Плануючи відпочинок на вихідних, в список обов'язкових до відвідування місць варто внести Блакитне озеро – хоча б для того, щоб здивуватися, що такі природні дива існують не тільки за кордоном, але і в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про мальовничі бірюзові озера у Чернігівській області. Ці місця можна відвідати на вихідних.

Також ми писали про маловідоме Бушівське озеро біля Києва.