Идеальный отдых: малоизвестное озеро неподалеку от Киева очаровывает красотой

Фото: Бушевское озеро (facebook.com/kievtypical)

Водоем возле села Бушево привлекает туристов

Лето – пора отдыха и отпусков. Но, к сожалению, не у всех получается поехать на море или выделить для отдыха несколько недель. В такой ситуации разнообразить будни все же можно. Например, поехав на один или два дня на природу.

Может показаться, что жителям столицы отдохнуть у водоема можно только на Днепре и еще на нескольких небольших водоемах в окрестностях города. Но это далеко не так. Ведь есть множество мест, куда поехать недалеко от Киева, чтобы позагорать у живописных озер. Рассказываем об одном из них.

Бушевское озеро или Бушевский карьер

Если в каком-то населенном пункте и есть водоем, то он не всегда может похвалиться чистотой. Бушевское озеро – из тех мест, которые ежегодно признаются одними из самых чистых в области.

Это и правда одно из чистейших озер, которым может похвастаться Киевская область. Водоем располагается в Рокитнянском районе между Белой Церковью и по Мироновкой недалеко от небольшого села Бушево.

Сюда любят наведываться местные жители и туристы из ближайших регионов.

Фото: Пейзажи неподалеку от озера и от села Бушево (mykyivregion.com.ua)

Бушевское озеро называют по-разному. Некоторым оно известно как Голубое озеро благодаря особенно красивому цвету воды. Другие же даже не знают, как точно оно называется, и просто слышали о том, что здесь есть возможность отдохнуть.

Цвет водоема действительно отличает это озеро от других. В солнечную погоду вода кажется ярко-бирюзовой, а некоторые туристы публикуют в соцсетях фото, на которых видно, что вода – светло-голубая.

Фото: Это хорошее место для отдыха с детьми (mykyivregion.com.ua)

Во времена СССР здесь действовал гранитный карьер. Когда добывать гранит здесь прекратили, крупная яма постепенно заполнилась чистой родниковой водой. У озера можно отдохнуть в тени деревьев, устроить пикник на природе и прекрасно провести время с семьей и друзьями.

Почему стоит посетить это место?

Сюда едут, прежде всего, за уютным отдыхом на природе. Вокруг водоема расположены красивые деревья и самые разнообразные растения, что придает этому месту особенной красоты.

Фото: Идеально чистая вода в озере-карьере (instagram.com/vika_sotnyk)

Здесь можно остановиться с палаткой, устроить пикник, поплавать в чистой воде. Также можете смело ехать сюда с детьми – атмосфера отдыха здесь понравится им не меньше, чем взрослым. Здесь можно на свежем воздухе поиграть с детьми в развивающие игры или вместе приготовить еды.

Как добраться к озеру?

От Центрального железнодорожного вокзала в Киеве можно доехать на электричке сначала до Мироновки по направлению к Белой Церкви. Затем – доехать на маршрутке до села Бушево.

Конечно, лучше всего ехать сюда на своем авто, ведь иногда автобусы курсируют нерегулярно, и порой на ожидание транспорта можно потратить не менее двух-трех часов.

Напомним, ранее мы писали о живописных бирюзовых озерах в Черниговской области. Эти места можно посетить на выходных.

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