"Лучше бы я переплатила": туристы раскрыли неприятные детали об отдыхе на островах

Отдых на райском острове в Индийском океане с африканским колоритом в конце января значительно подешевел – недельные туры на Занзибар можно купить почти вдвое дешевле, чем месяц назад.

Вернувшиеся из отпуска на курорте в этом сезоне украинцы предупреждают других туристов о неприятных "сюрпризах", к которым следует подготовиться.

Нужно внимательно выбирать пляж

О том, что на Занзибаре - бирюзовый океан, белоснежные бесконечные пляжи и лето круглый год, можно прочитать в любом буклете. Что прячется за этой красотой, рассказывают туристы, которые "пострадали" от недостатка информации перед бронированием.

Руководитель одной из туристических компаний Эльмира Асланова на своей странице в Facebook рассказывает, что ее знакомая недавно побывала на Занзибаре: бронировала отель на пляже Джамбиани. Но по приезду туристам сообщили, что по какой-то причине этот отель не может их принять, и их переселяют в другой отель на пляже Уроа.

"Предложенный отель по качеству был выше, и туристам понравился. Но они были полностью разочарованы пляжем, где приливы и отливы очень выражены", - пишет о первых "сюрпризах" специалист.

Фото: Пляж, который разочаровал туристку (facebook.com/Elmira Aslanova)

Она предупреждает, как не попасть в подобную ситуацию и на каких пляжах острова отдых не разочарует. Ее рекомендация - пляжи Нунгви и Кендва.

"Как обезопасить себя от переселения в другой отель? К сожалению, никак. Но в любом случае и пляж Джамбиани, и пляж Уроа - не лучший выбор для Занзибара", - добавляет туристический эксперт.

Ее знакомая для сравнения съездила на пляж Нунгви и была в восторге.

"Когда я у нее спросила, какие рекомендации она хотела бы дать другим туристам, она ответила: "Лучше бы я переплатила и приехала на этот пляж", - подытоживает она.

Фото: Пляжи на Занзибаре (pixabay.com)

Чем нужно запастись на пляж

Также для отдыха на пляжах Занзибара туристы советуют подготовиться основательно. Например, солнце на экваторе безжалостное – поэтому многие туристы умудряются обгореть в первый день даже в тени у шезлонга. Поэтому одно из самых важных средств, которые must have – солнцезащитный крем с максимальным фильтром. Также – любой крем с пантенолом от ожогов.

Поскольку во время отливов можно наступить на морских ежей или других обитателей глубин, необходимо брать с собой "коралловые тапки". На Занзибаре их можно и не купить.

О том, что лучше закрывать плечи и ноги длинной одеждой, а голову – головным убором – предупреждают на каждом курорте. Но стоит помнить, что на Занзибаре это необходимость. И загорать лучше всего ранним утром – но в это время на многих пляжах океан уже "вдали".

Фото: Пляж во время отлива (pixabay.com)

Гостеприимство и услуги

Первое, что удивляет туристов на Занзибаре – философия "акуна матата". Это значит, что суету можно оставить в своей стране – на острове никто никуда не спешит. Это касается и отношения к клиентам и покупателям.

"Очень удивляло, что везде "акуна матата" – никто ни о чем не беспокоится. В уличной лавке ждали 15 минут, пока продавец сделает сок. Видела мужчин и женщин, которые ничем не занимались, а только лежали под пальмами", - удивляется в комментарии РБК-Украина киевлянка Ольга Бутенко, которая отдыхала с друзьями на новый год в поселке Кивенгва.

Фото: Местные жители живут по принципу "акуна матата" (Ольга Бутенко)

Украинка вместе со своим другом исследовали все окрестности и познакомилась с местными жителями, с которыми ездили на экскурсии.

"Постоянно останавливала полиция и брала небольшие деньги с туристов в такси, примерно 2-3 доллара. Якобы голодные и хотят есть – такие взятки", - удивляется туристка.

Ее шокировала бедность местного населения – то, что они живут в домах без окон, иногда и без электричества.

"Нищета страшная. Если бы знала, набрала бы конфет для местных детей. Живут в каких-то хижинах без удобств, но кажутся счастливыми. Никогда не слышали о метро под землей," - поделилась она впечатлениями.

На курорте советуют опасаться воровства личных вещей и обмана во время покупки.

"Ни разу не слышали, чтобы на пляже или в отеле пропали оставленные вещи. Может потому, что всех туристов очень быстро запоминают в лицо и начинают приветствовать", - рассказала Ольга.

Фото: Картина бедности, которая шокирует туристов (Ольга Бутенко)

По ее словам, на пляже часто ходят масаи, которые предлагают купить браслеты или сделать роспись на коже – мехенди.

"Масаи часто подходят и заводят разговор ни о чем. О погоде, наших странах. Потом плавно переходят к тому, что могут продать марихуану. Просят 7 долларов. Друзья пару раз покупали - ходили с местными куда-то за гаражи", - рассказывает о нелегальном промысле киевлянка.

Правила въезда в страну

Танзания, к которой относится остров Занзибар, не требует от туристов ПЦР-тестирования или самоизоляции. В аэропорту прибытия пассажиры должны будут подать Traveller's Surveillance Form, которую можно будет заполнить на борту самолета.

Посольство Украины в Танзании советует путешествовать со страховым полисом, который покрывает лечение COVID-19. Гражданам Украины для посещения Танзании нужна виза, которую можно оформить в аэропорту прибытия. Виза стоит 50 долларов США.

Фото: Отель на Занзибаре (booking.com)

Танзания находится в "зеленом списке" украинского Минздрава, поэтому после возвращения с отдыха на Занзибаре сдавать тесты или отправляться на самоизоляцию не нужно.

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