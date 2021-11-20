Локдаун возвращается. Европа снова в эпицентре пандемии: что это значит для туристов

Число случаев COVID в странах Европейского союза и Шенгенской зоны в очередной раз увеличилось, несмотря на высокие показатели вакцинации. Об этом сообщает Shengenvisainfo.com.

Уточняется, что по данным Всемирной организации здравоохранения только за 16 ноября, в Германии было зарегистрировано 23 607 новых случаев, в Венгрии - 21 060, во Франции - 12 508, Нидерландах - 12 052 и в Австрии - 11 227. Число смертей от COVID также резко возросло: в Венгрии зарегистрировано самое большое количество смертей за 24 часа: в общей сложности 304 пациента скончались из-за осложнений, вызванных вирусом.

Больше ограничений по мере роста случаев COVID

На фоне увеличения числа случаев государства-члены ЕС уже начали вводить более строгие ограничения для своих граждан, а также на поездки за пределы страны.

Нидерланды, например, в начале этого месяца расширили требование о предъявлении COVID-сертификата для доступа в публичные места, а также вернули правило носить маски в общественных местах, таких как магазины и библиотеки. Таким образом, страна первой в Европе вернула частичный локдаун.

"Никого не удивим тем, что сегодня вечером у нас снова будет жесткое послание. Жесткое, потому что нам, к сожалению, приходится вводить больше требований, когда число инфицированных растет, а количество мест в больницах быстро заполняются", — сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время пресс-конференции, которая транслировалась по общенациональному телевидению.

В Германии несколько регионов и городов также ужесточили ограничения. В их числе - Берлин. Там объявили, что только полностью вакцинированные и недавно выздоровевшие от COVID-19 будут иметь доступ к ресторанам, кинотеатрам, музеям. В стране также задумываются над тем, чтобы снова ввести локдаун.

Фото: В Нидерландах первыми в Европе вернули частичный локдаун (unsplash.com/daria-nepriakhina)

Правительство Австрии приняло еще более жесткие меры, введя изоляцию для двух миллионов непривитых граждан.

"Мы не относимся к этому шагу легкомысленно, но, к сожалению, он необходим", — заявил канцлер Александр Шалленберг, объявляя об этом шаге.

Это означает, что непривитым людям, которым до сих пор запрещалось посещать рестораны, парикмахерские и кинотеатры, теперь рекомендуется оставаться дома до тех пор, пока правительство не примет другое решение. Полиция проводит проверки, а непривитые люди, не соблюдающие новые правила, будут оштрафованы.

Позже Австрия первой в Европейском союзе сделала вакцинацию от коронавируса обязательной для всех. Также в стране вводится полный национальный локдаун и запрещается въезд для туристов по меньшей мере до 3 декабря.

Национальный локдаун означает, что население сможет покидать свои дома только для похода в магазин за покупками предметов первой необходимости и для физических упражнений. С начала этой неделе в стране действует локдаун для не вакцинированных.

К слову, вслед за Австрией, Чехия тоже решила ввести локдаун для невакцинированных от COVID - негативные ПЦР-тесты больше не позволят посещать общественные места, в том числе рестораны и отели. Такое нововведение вступит в силу с 23 ноября.

Более строгие правила въезда в страны ЕС

Некоторые государства-члены также ужесточили ограничения на въезд. На прошлой неделе Франция начала просить невакцинированных путешественников из 16 стран ЕС предъявить тесты на COVID-19, проведенные в течение 24 часов до прибытия в страну. Раньше иностранцы могли предъявить только ПЦР-тесты, сделанные в течение 72 часов.

Другие страны ЕС и Шенгенской зоны также расширили списки небезопасных стран, к путешественникам из которых по прибытии предъявляются дополнительные требования.

В прошлую пятницу Германия добавила Австрию, Чехию, Венгрию и Лаос в список стран "высокого риска". Путешественникам из этих стран следует зарегистрироваться на сайте einreiseanmeldung.de. А те, кто не прошел вакцинацию, должны пройти тест на COVID-19 и карантин сроком в десять дней.

Испания также добавила Францию и три региона Италии - Базиликату, Ломбардию и Пьемонт - в список стран "высокого риска", который в настоящее время включает почти все страны ЕС и Шенгенской зоны. Норвегия, не входящая в Шенгенскую зону, также сузила список безопасных стран, оставив в нем только Испанию.

Фото: В Австрии невакцинированным рекомендуется оставаться дома (unsplash.com/leyre-x5ics)

Другие страны ЕС, которые недавно ввели более строгие ограничения:

Дания исключила Сингапур из списка безопасных стран для путешествий;

Греция продлевает существующие ограничения на поездки еще на две недели;

Литва вводит ограничения на въезд для непривитых путешественников из еще нескольких стран;

Список небезопасных для путешествий стран в Чехии расширяется и включает Венгрию, Нидерланды, Грецию, Андорру и Балеарские острова;

Эстония вводит требования к тестированию и карантину для прибывающих из Андорры;

Что означает рост числа заболевших в ЕС для туристов

Растущее число случаев в Европе подтолкнет государства-члены к введению дополнительных ограничений в следующие недели, особенно по мере приближения праздников в конце года, предполагают в Shengenvisainfo.com.

"Путешественникам, которые не прошли вакцинацию от COVID, рекомендуется уделять самое пристальное внимание изменяющимся правилам, поскольку иногда они могут быть обновлены в короткие сроки. Также всегда нужно проверять правила тестирования, а также период времени, который придется провести на карантине", — отмечают на сайте.

Невакцинированные путешественники также должны учитывать, что в настоящее время у них нет доступа к барам, ресторанам, ночным клубам и музеям в некоторых странах ЕС. Например, в Австрии, где документ о вакцинации или выздоровлении является обязательным.

Если число случаев будет расти и государства-члены не смогут справиться с ситуацией с помощью текущих мер, будут введены ограничения как минимум для невакцинированных путешественников по всему континенту, прогнозируют в издании.

Напомним, ранее в список небезопасных для путешествий стран попали почти все страны ЕС.