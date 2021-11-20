Локдаун повертається. Європа знову в епіцентрі пандемії: що це означає для туристів

Число випадків COVID в країнах Європейського Союзу і Шенгенської зони в черговий раз збільшилася, попри високі показники вакцинації. Про це повідомляє Shengenvisainfo.com.

Уточнюється, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я тільки за 16 листопада, в Німеччині було зареєстровано 23 607 нових випадків, в Угорщині - 21 060, у Франції - 12 508, Нідерландах - 12 052 і в Австрії - 11 227. Кількість смертей від COVID також різко зросла: в Угорщині зареєстровано найбільшу кількість смертей за 24 години: в цілому 304 пацієнти померли через ускладнення, викликані вірусом.

Більше обмежень у міру зростання випадків COVID

На тлі збільшення числа випадків держави-члени ЄС вже почали вводити більш суворі обмеження для своїх громадян, а також на поїздки за межі країни.

Нідерланди, наприклад, на початку цього місяця розширили вимогу про пред'явлення COVID-сертифіката для доступу в публічні місця, а також повернули правило носити маски в громадських місцях, таких як магазини та бібліотеки. Таким чином, країна першою в Європі повернула частковий локдаун.

"Нікого не здивуємо тим, що сьогодні ввечері у нас знову буде жорстке послання. Жорстке, тому що нам, на жаль, доводиться вводити більше вимог, коли кількість інфікованих зростає, а кількість місць у лікарнях швидко заповнюються", - сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час прес-конференції, що транслювалася по загальнонаціональному телебаченню.

В Німеччині кілька регіонів та міст також посилили обмеження. У їх числі - Берлін. Там оголосили, що тільки повністю вакциновані та ті, що недавно одужали від COVID-19, матимуть доступ до ресторанів, кінотеатрів, музеїв. В країні також задумуються над тим, щоб знову запровадити локдаун.

Фото: У Нідерландах першими в Європі повернули частковий локдаун (unsplash.com/daria-nepriakhina)

Уряд Австрії вжив ще жорсткіших заходів, ввівши ізоляцію для двох мільйонів нещеплених громадян.

"Ми не ставимося до цього кроку легковажно, але, на жаль, він необхідний", - заявив канцлер Олександр Шалленберг, оголошуючи про цей крок.

Це означає, що нещепленим людям, яким досі заборонялося відвідувати ресторани, перукарні та кінотеатри, тепер рекомендується залишатися вдома до тих пір, поки уряд не прийме інше рішення. Поліція проводить перевірки, а нещеплені люди, які не дотримуються нових правил, будуть оштрафовані.

Пізніше Австрія першою в Європейському союзі зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх. Також в країні вводиться повний національний локдаун та забороняється в'їзд туристів принаймні до 3 грудня.

Національний локдаун означає, що населення зможе залишати свої будинки тільки для походу в магазин за покупками предметів першої необхідності й для фізичних вправ. З початку цього тижня в країні діє локдаун для не вакцинованих.

До слова, слідом за Австрією Чехія теж вирішила запровадити локдаун для невакцинованих від COVID - негативні ПЛР-тести більше не дозволять відвідувати громадські місця, зокрема ресторани та готелі. Таке нововведення набуде чинності з 23 листопада.

Більш суворі правила в'їзду до країн ЄС

Деякі держави-члени також посилили обмеження на в'їзд. Минулого тижня Франція почала просити невакцинованих мандрівників з 16 країн ЄС пред'явити тести на COVID-19, проведені протягом 24 годин до прибуття в країну. Раніше іноземці могли пред'явити тільки ПЛР-тести, зроблені протягом 72 годин.

Інші країни ЄС і Шенгенської зони також розширили списки небезпечних країн, до мандрівників з яких після прибуття пред'являються додаткові вимоги.

Минулої п'ятниці Німеччина додала Австрію, Чехію, Угорщину та Лаос до списку країн "високого ризику". Мандрівникам з цих країн слід зареєструватися на сайті einreiseanmeldung.de. А ті, хто не пройшов вакцинацію, повинні пройти тест на COVID-19 і карантин терміном в десять днів.

Іспанія також додала Францію і три регіони Італії - Базилікату, Ломбардію і П'ємонт - до списку країн "високого ризику", який в цей час включає майже всі країни ЄС і Шенгенської зони. Норвегія, що не входить в Шенгенську зону, також звузила список безпечних країн, залишивши в ньому тільки Іспанію.

Фото: В Австрії невакцинованим рекомендується залишатися вдома (unsplash.com/leyre-x5ics)

Інші країни ЄС, які нещодавно ввели більш суворі обмеження:

Данія виключила Сінгапур зі списку безпечних країн для подорожей;

Греція продовжує існуючі обмеження на поїздки ще на два тижні;

Литва вводить обмеження на в'їзд для нещеплених мандрівників з ще кількох країн;

Список небезпечних для подорожей країн в Чехії розширюється і включає Угорщину, Нідерланди, Грецію, Андорру і Балеарські острови;

Естонія вводить вимоги до тестування і карантину прибуваючих з Андорри;

Що означає зростання числа хворих в ЄС для туристів

Зростаюча кількість випадків в Європі підштовхне держави-члени до введення додаткових обмежень в наступні тижні, особливо в міру наближення свят в кінці року, припускають в Shengenvisainfo.com.

"Мандрівникам, які не пройшли вакцинацію від COVID, рекомендується приділяти найпильнішу увагу змінним правилам, оскільки іноді вони можуть бути оновлені в короткі терміни. Також завжди потрібно перевіряти правила тестування, а також період, який доведеться провести на карантині", — зазначають на сайті.

Невакциновані мандрівники також повинні враховувати, що в цей час вони не мають доступу до барів, ресторанів, нічних клубів та музеїв у деяких країнах ЄС. Наприклад, в Австрії, де документ про вакцинацію або одужання є обов'язковим.

Якщо число випадків буде рости й держави-члени не зможуть впоратися з ситуацією за допомогою поточних заходів, будуть введені обмеження як мінімум для невакцинованих мандрівників по всьому континенту, прогнозують у виданні.

Нагадаємо, раніше до списку небезпечних для подорожей країн потрапили майже всі країни ЄС.