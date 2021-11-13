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Большинство стран ЕС. Назван новый список самых опасных направлений для путешествий

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Суббота 13 ноября 2021 17:01
Большинство стран ЕС. Назван новый список самых опасных направлений для путешествий Фото: Путешествия в Европе (unsplash.com/roman-kraft)
Автор: Катерина Гончарова

В каких странах ЕС резко вырос уровень заболеваемости COVID

Агентство здравоохранения ЕС продолжает выступать за отказ от поездок в большинство стран ЕС.

Всего за несколько недель до зимнего сезона эпидемиологическая ситуация остается неблагоприятной для путешествий в большинстве стран-членов Европейского Союза, сообщает Schengenvisainfo.com.

Последние обновления карт от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) демонстрируют, что в большей части стран Европы продолжается рост случаев заражения COVID в течение последних семи дней. Таким образом, ECDC предлагает всем воздерживаться от несущественных поездок.

Согласно данным, предоставленным Агентством здравоохранения ЕС, большинство стран ЕС - Австрия, Бельгия, Чехия, Болгария, Хорватия, Эстония, Ирландия, Нидерланды, Латвия, Литва, Румыния, Венгрия, Словения и Словакия - в настоящее время классифицируются как "темно-красные", передает издание.

Большинство стран ЕС. Назван новый список самых опасных направлений для путешествийФото: Все больше стран ЕС относят к "темно-красному" списку из-за роста случаев COVID (скриншот с сайта schengenvisainfo.com)

К такой категории относят страны, где регистрируется более 500 случаев заражения коронавирусом на 100 000 жителей за последние две недели, а уровень положительных результатов ПЦР-тестов составил более 4% от общего числа.

Какие новые страны ЕС попали в "темно-красный "список

На этой неделе лишь некоторые регионы Чехии, Нидерландов и Венгрии попали в "темно-красный" список. Однако, поскольку эти три страны демонстрируют общий повышенный уровень заражения, теперь большая часть их территории окрашена в темно-красный цвет.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из всех стран, которые в настоящее время классифицируются как "значительно затронутые COVID", больше всего заболевших - в Нидерландах, Чехии и Румынии.

"С учетом этих темпов инфицирования, которые в последнее время быстро увеличиваются, Агентство рекомендовало всем людям, особенно тем, кто не был вакцинирован или вылечился, избегать поездок в любую из вышеупомянутых стран", — пишут на сайте.

Помимо упомянутых выше стран, от пандемии все еще значительно страдают Германия, Польша, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия и Лихтенштейн. Во всех этих странах за последние 14 дней зарегистрировано более 200 случаев на 100000 жителей, что означает, что они включены в "красный" список.

Большинство стран ЕС. Назван новый список самых опасных направлений для путешествий

Фото: Румыния, как и ранее, демонстрирует рост случаев COVID (unsplash.com/alisa-anton)

"Поездки в эти страны и регионы также не приветствуются. Но не так категорично, как путешествия в страны, отнесенные к "темно-красному" списку. Тем не менее всем рекомендуется иметь при себе необходимые документы и соблюдать осторожность во время поездки", — отмечают на сайте Schengenvisainfo.com.

По данным Агентства, в последние пару недель эпидемиологическая ситуация осталась относительно стабильной во Франции, Португалии, Испании и Италии.

"Эти три места в настоящее время являются самыми безопасными для путешествий", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, куда в Европе не рекомендуют ездить туристам из-за коронавируса.

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