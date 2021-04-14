Лето на море: лучшие страны для пляжного отдыха в 2021 году

Летний отдых у большинства украинцев ассоциируется с теплым морем и солнечным пляжем. В 2021 году список открытых для туристов стран расширяется – даже во время пандемии можно полноценно провести отпуск на морских побережьях без особых ограничений.

Мы выбрали самые комфортные и близкие страны для пляжного отдыха в летний сезон, куда можно отправиться из Украины без карантинных условий или только с отрицательным ПЦР-тестом.

На средиземноморском побережье пляжный сезон длится с середины мая и завершается в середине осени. В это время вода прогревается до уровня "парное молоко". На Красном море летом бывают экстремальные температуры воздуха от 40 градусов, вода в морях Балканских стран радует приятными 25 градусами.

Турция

Средиземноморское побережье Турции – самое популярное направление среди украинцев во время пляжного сезона. Купаться в море туристы массово начинают во второй половине мая, а в июле и августе вода на мелководных пляжах некоторым кажется даже горячей.

Популярные курорты: Анталия, Кемер, Алания, Бодрум, Фетхие.

Фото: Курорт в Турции (pixabay.com)

Для поездки в Турцию на текущий момент необходимо сдавать ПЦР-тест и заполнять электронную анкету для въезда в страну. В ней туристы должны указать актуальный номер телефона, к которому будет привязан индивидуальный код здоровья HES. Этот код является "пропуском" во все общественные места, включая рестораны, хамамы и транспорт.

Грузия

Температура воды в Черном море у побережья Грузии летом достигает 25 градусов. Пляжи галечные и песчано-галечные. Пляжный сезон начинается в июне, климат на курортах – субтропический. Отдых в Грузии ценится за гастрономическую составляющую. Также есть водные развлечения, включая дайвинг.

Самые популярные и развитые курорты: Батуми, Кобулети.

На текущий момент для въезда в Грузию необходима справка о вакцинации или негативный ПЦР-тест за 72 часа до пересечения границы. Второй тест – после прибытия на 3 день пребывания.

Фото: Отель в Грузии (booking.com)

Болгария

Хотя для иностранных туристов Болгария собирается открыться с 1 мая, комфортная погода для пляжного отдыха наступает в июне. В этом месяце вода на побережье Черного моря может прогреться до 22 градусов, в следующие месяцы – до 24.

Самые популярные курорты: Солнечный берег, Золотые Пески, Несебр, Святой Влас.

Для поездки в Болгарию на данный момент действуют такие правила: негативный ПЦР-тест за 72 часа, или справка о вакцинации, или справка о наличии антител к COVID.

Черногория

Туристический сезон для иностранных туристов обещают начать с 1 мая. Из Украины запланированы чартерные рейсы. Купаться в море в Черногории комфортно с июня – вода на побережье Адриатического моря начнет прогреваться до 21 градусов, на пляжах Которского залива будет на пару градусов больше. В июле вода достигает 24 градусов в море.

Популярные курорты: Будва, Бечичи, Котор, Герцег Нови, Ульцинь.

Фото: Отель в Черногории (booking.com)

Для въезда в Черногорию необходимо предъявить один из документов: негативный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки; тест на антитела (класса IgG), сделанный не позднее 30 дней; подтверждение вакцинации второй дозой вакцины, менее чем за 7 дней до въезда.

Албания

Чартерные рейсы в Албанию из Украины начинаются уже в конце апреля. При желании купаться в море можно уже в мае на побережье Адриатики – на курорте Дуррес. Там самое теплое море – в это время вода прогреется до 21 градуса. Летом вода на побережье прогревается до 22-25 градусов.

Популярные курорты: Дуррес, Влера, Саранда, Ксамиль.

При въезде не нужно соблюдать никаких карантинных ограничений. Граждане Украины могут ездить в Албанию без тестов и прохождения карантина.

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Фото: Отдых на Кипре (booking.com)

Кипр

Погода на Кипре способствует пляжному отдыху уже в мае. В июне на более теплых пляжах вода прогревается до 24-25 градусов. Летом наиболее прохладный и комфортный пляжный отдых – в Пафосе. Популярные курорты: Протарас, Айя-Напа, Пафос, Лимассол.

На Кипре постепенно снимают карантинные ограничения. С 1 апреля разрешен въезд украинцам без прохождения карантина. Въезжать нужно с двумя ПЦР-тестами. Первый – за 72 часа до пересечения границы, второй – после прибытия в аэропортах Ларнаки или Пафоса (стоимость 30-32 евро). В случае, если турист заболеет COVID во время отдыха, кипрские власти обещают бесплатно лечить и кормить.

Напомним, ранее мы писали о самых доступных по цене странах для отдыха летом.

Также сообщалось, какие курортные острова открываются для туристов в мае.