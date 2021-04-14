Літо на морі: кращі країни для пляжного відпочинку в 2021 році

Літній відпочинок у більшості українців асоціюється з теплим морем і сонячним пляжем. У 2021 році список відкритих для туристів країн розширюється – навіть під час пандемії можна повноцінно провести відпустку на морських узбережжях без особливих обмежень.

Ми вибрали найбільш комфортні та близькі країни для пляжного відпочинку в літній сезон, куди можна вирушити з України без карантинних умов або тільки з негативним ПЛР-тестом.

На середземноморському узбережжі пляжний сезон триває з середини травня і завершується в середині осені. В цей час вода прогрівається до рівня "парне молоко". На Червоному морі влітку бувають екстремальні температури повітря від 40 градусів, вода в морях Балканських країн радує приємними 25 градусами.

Туреччина

Середземноморське узбережжя Туреччини – найпопулярніший напрямок серед українців під час пляжного сезону. Купатися в морі туристи масово починають у другій половині травня, а в липні й серпні вода на мілководних пляжах декому здається навіть гарячою.

Популярні курорти: Анталія, Кемер, Аланія, Бодрум, Фетхіє.

Фото: Курорт у Туреччині (pixabay.com)

Для поїздки в Туреччину на поточний момент необхідно здавати ПЛР-тест та заповнити електронну анкету для в'їзду в країну. В ній туристи повинні вказати актуальний номер телефону, до якого буде прив'язана індивідуальний код здоров'я HES. Цей код є "перепусткою" у всі громадські місця, включаючи ресторани, хамами та транспорт.

Грузія

Температура води в Чорному морі біля узбережжя Грузії влітку досягає 25 градусів. Пляжі галькові та піщано-галькові. Пляжний сезон починається в червні, клімат на курортах – субтропічний. Відпочинок в Грузії цінується за гастрономічну складову. Також є водні розваги, включаючи дайвінг.

Найпопулярніші й розвинені курорти: Батумі, Кобулеті.

На поточний момент для в'їзду до Грузії необхідна довідка про вакцинацію або негативний ПЛР-тест за 72 години до перетину кордону. Другий тест – після прибуття на 3 день перебування.

Фото: Готель в Грузії (booking.com)

Болгарія

Хоча для іноземних туристів Болгарія збирається відкритися з 1 травня, комфортна погода для пляжного відпочинку настає в червні. У цьому місяці вода на узбережжі Чорного моря може прогрітися до 22 градусів, у наступні місяці – до 24.

Найпопулярніші курорти: Сонячний берег, Золоті Піски, Несебр, Святий Влас.

Для поїздки в Болгарію на цей час діють такі правила: негативний ПЛР-тест за 72 години, або довідка про вакцинацію, або довідка про наявність антитіл до COVID.

Чорногорія

Туристичний сезон для іноземних туристів обіцяють розпочати з 1 травня. З України заплановані чартерні рейси. Купатися в морі в Чорногорії комфортно з червня – вода на узбережжі Адріатичного моря почне прогріватися до 21 градусів, на пляжах Которської затоки буде на пару градусів більше. У липні вода досягає 24 градусів у морі.

Популярні курорти: Будва, Бечичі, Котор, Герцег Нові, Ульцинь.

Фото: Готель у Чорногорії (booking.com)

Для в'їзду в Чорногорію необхідно надати один з документів: негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до поїздки; тест на антитіла (класу IgG), зроблений не пізніше 30 днів; підтвердження вакцинації другою дозою вакцини, менше ніж за 7 днів до в'їзду.

Албанія

Чартерні рейси в Албанію з України починаються вже в кінці квітня. При бажанні купатися в морі можна вже у травні на узбережжі Адріатики – на курорті Дуррес. Там найтепліше море – в цей час вода прогріється до 21 градуса. Влітку вода на узбережжі прогрівається до 22-25 градусів.

Популярні курорти: Дуррес, Вльора, Саранда, Ксамиль.

При в'їзді не потрібно дотримуватися ніяких карантинних обмежень. Громадяни України можуть їздити в Албанію без тестів та проходження карантину.

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Фото: Відпочинок на Кіпрі (booking.com)

Кіпр

Погода на Кіпрі сприяє пляжному відпочинку вже в травні. У червні на тепліших пляжах вода прогрівається до 24-25 градусів. Влітку найбільш прохолодний і комфортний пляжний відпочинок – в Пафосі. Популярні курорти: Протарас, Айя-Напа, Пафос, Лімассол.

На Кіпрі поступово знімають карантинні обмеження. З 1 квітня дозволений в'їзд українцям без проходження карантину. В'їжджати потрібно з двома ПЛР-тестами. Перший – за 72 години до перетину кордону, другий – після прибуття в аеропортах Ларнаки або Пафосу (вартість 30-32 євро). У випадку, якщо турист захворіє COVID під час відпочинку, кіпрська влада обіцяє безкоштовно лікувати та годувати.

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