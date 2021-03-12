Испания откроет границы весной: разрешат ли въезд украинцам
Для туристов могут создать "безопасный коридор"
Испания готовится принимать туристов уже этой весной. Условие, при котором иностранцы смогут посетить средиземноморские курорты этой страны – покрытие вакцинацией трети населения. О таких планах испанского правительства сообщает thelocal.es.
Если раньше чиновники ставили целью вакцинацию 70% населения Испании, чтобы открыть границы, то из-за медленных темпов кампании сроки решили пересмотреть. Иначе туристический сезон может не начаться и к лету.
От чего будет зависеть туристический сезон
Испания чувствует давление конкурентов, которые борются за британских туристов – например, Греция собирается открыться для них в мае. Поэтому правительство Испании решило снизить "планку" для туризма.
"Кампания вакцинации идет по плану, так что весной будет вакцинировано около 30-40 процентов населения, а к концу лета - 70 процентов. При таком проценте вакцинации весной мы сможем возобновить открытие наших туристических направлений в соответствии с тем, над чем мы работаем с Европейским союзом (ЕС)", - сказала министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото.
Фото: Улицы в Испании (pixabay.com)
По состоянию на 9 марта, только 3 процента населения Испании получили обе дозы вакцины против COVID-19 – а это 1,4 млн человек из 47 млн жителей.
Но в министерстве туризма "оптимистичны" – в апреле в стране должны получить 5 миллионов доз только от Pfizer, а кроме того испанцев будут вакцинировать препаратами Moderna, AstraZeneca и Jansen.
Ожидается, что треть населения привьется к концу апреля или маю.
Пока же Испания настаивает на принятии стандарта ковид-паспортов в ЕС. И если они не будут утверждены, то предложила заключить двусторонние соглашения о безопасных коридорах с третьими странами.
Экономика Испании на 15% зависит от туризма, а в 2020 году страна потеряла около 72 млрд евро доходов в отрасли из-за пандемии.
На Майорке ждут туристов в мае
Туристическая индустрия Майорки - испанского курортного острова в Средиземном море - планирует поэтапное открытие в следующем месяце после оптимистичных комментариев как немецких, так и британских туристических компаний, сообщает Majorca Daily Bulletin.
Генеральный директор Ассоциации британских туристических агентств Марк Танзер сказал Travel Weekly, что отрасль может ожидать, что путешествия возобновятся с 17 мая, и туристические агенты и операторы уверены, что будут принимать заказы.
Фото: Отдых на Майорке (pixabay.com)
Финансовый директор Tui Себастьян Эбель сказал, что Германия скоро снимет ограничения, и немцы смогут отправиться на Майорку в отпуск.
Страны ЕС долго оставаться закрытыми не будут
Испания действительно заявляет об активизации туризма, но пока о въезде граждан Украины речи не идет, говорит РБК-Украина соучредитель туроператора Travel Professional Group (TPG) Елена Бойко.
"Речь идет о возобновлении сообщения со странами европейского содружества, об открытии отелей. Как, собственно, и было в прошлом году, когда граждане могли путешествовать внутри шенгенской зоны. Но тогда в стране было закрыто большое количество отелей, ресторанов и другой важной для туризма инфраструктуры. Сейчас же там заявляют, что будут такие объекты постепенно открывать", - поясняет она новые планы Испании на открытие в новом сезоне.
По словам соучредителя TPG, в стране хотят ввести так называемые "ковид-паспорта" или справки о вакцинации. Но четко установленных форм таких справок пока нет.
"Возможно, это своего рода стимул европейцам для более активных темпов вакцинации. Но, опять же, наших граждан в Испании пока не ждут", - говорит собеседница.
Фото: В Испании ждут туристов из стран ЕС (pixabay.com)
Ситуация с правилами въезда сейчас меняется стремительно. Поэтому утверждать, что украинцев точно не будут пускать в страну целый год, тоже неправильно:
"Строить категоричные прогнозы - не совсем корректно. Мы ведь видели по прошлому году, что ситуация менялась даже не каждый месяц, а иногда каждые несколько часов. Зона "красная", зона "зеленая", и так далее. Я все же надеюсь, что этим летом сможем попасть в какую-либо из европейских стран. Стоит дождаться официальной информации", - поясняет она.
Долго оставаться с закрытыми границами страны ЕС вряд ли будут: экономики многих государств крайне зависят от туризма, напоминает Елена Бойко. Поэтому если темпы вакцинации в большинстве государств будут достаточно высокими, то вряд ли границы стран ЕС будут закрыты полностью.
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