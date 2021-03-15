Варна и Солнечный берег: в Болгарии назвали новые условия для украинских туристов

Туристический сезон в стране начнется 1 мая

Еще одна туристическая страна спешит открыться для туристов – Болгария решила начать туристический сезон на месяц раньше. Указ о работе туристической сферы c 1 мая должны подписать 15 марта, сообщает The Sofia Globe.

Открытие туристического сезона в Болгарии планируют совместить с майскими праздниками, на которые в этом году приходится еще и Пасха. Поэтому в первую неделю мая в гости ждут туристов из соседних стран.

Как изменятся правила въезда в Болгарию

Начало туристического сезона 2021 года в Болгарии с 1 мая с новыми правилами для туристов согласовано с органами здравоохранения и Министерством иностранных дел, сообщила 14 марта министр туризма Марьяна Николова.

Она подготовила новые правила для сферы туризма, которые будут касаться проживания, развлечений и работы ресторанов и кафе.

"Это будут четкие правила и меры. Приближаются майские праздники, и отрасль должна быть предсказуемой", - сообщила министр.

Фото: Отдых на побережье в Болгарии (pixabay.com)

В правительстве Болгарии рассчитали, что в первых числах мая будет только два рабочих дня (5 и 7 мая), остальные приходятся на Пасху, 1 мая и День Святого Георгия в Болгарии 6 мая. Поэтому многие захотят взять отпуск, чтобы получилось 10 дней отдыха.

По такой же логике ожидают турпотока из соседних стран. При этом действующие коронавирусные правила утратят силу 30 апреля. А по новым иностранцы смогут приезжать в страну с любой справкой об отсутствии коронавируса:

- справкой о вакцинации (сертификат, или "ковидный" паспорт);

- негативным ПЦР-тестом;

- справкой о наличии антител (выздоровлении).

В Болгарии ждут на этой неделе принятия решения ЕС о "зеленом сертификате вакцинации", который гарантирует каждому туристу возможность посетить страну.

На курортах ждут украинцев

В Болгарии ждут туристов из Европы и третьих стран. Например, из Украины, России, Сербии, Турции – для них откроют "зеленые коридоры".

"В прошлом году из Украины приехало в три раза меньше туристов, чем в 2019. Минувший сезон начали слишком поздно, анонсировав открытие границ в первых числах июля. В результате все болгарские туроператоры приняли за год всего около 30 тысяч украинских гостей, причем сюда входили и организованные туристы, и самостоятельные", - рассказал Turprofi.com.ua представитель болгарской принимающей компании "ГоуТуХолидей" Алпер Али.

Ранее министр туризма Мариана Николова сообщала, что летом 2021 года в аэропорту Бургаса ожидается прибытие 6400 чартерных рейсов.

Фото: В Болгарии ждут туристов из третьих стран (pixabay.com)

"Наша цель - сделать Болгарию местом для круглогодичного туризма, а регион Бургаса предоставляет возможности для различных видов туристических поездок", - сказала она.

К слову, полететь на отдых в Болгарию можно и сейчас – с авиакомпаниями Wind Rose и SkyUp. С апреля добавятся также рейсы лоукостера Ryanair.

Сколько стоит отдохнуть в Болгарии

Судя по актуальным предложениям туроператоров, забронировать пакетные туры можно с 28 мая – как раз к началу пляжного сезона. Впрочем, благодаря решению болгарских властей, украинцы наверняка получат возможность отдохнуть в балканской стране и на майские праздники.

Мы проверили стоимость отдыха на двоих с авиаперелетом в Болгарии от ведущих туристических компаний на даты с 28 мая и выбрали самые низкие цены.

"Coral travel": 7 ночей в 3* отеле без питания в Поморие обойдется от 11689 грн с вылетом 28 мая, в 4* отеле в Солнечном берегу – от 11776 гривен – с вылетом на ту же дату.

"ALF": неделя в 3* отеле без питания в Созополе обойдется от 11942 грн, в 4* - от 13192 грн с вылетом 28 мая, в 5* отеле с завтраками в Солнечном берегу – от 16375 грн.

"Компас": отдых в 3* отеле с завтраками в Святом Власе обойдется в 13518 гривен, в 4* отеле в Солнечном берегу – от 14239 грн с вылетом 30 мая.

Фото: Летний отдых в Болгарии (pixabay.com)

Сейчас Болгария находится в "красном списке" украинского Минздрава. Это значит, что после возвращения придется сдавать ПЦР-тест или оправляться на 14-дневную самоизоляцию.

Напомним, мы писали, в какие страны можно ехать на отдых весной.

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