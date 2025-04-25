Куди поїхати на авто в Україні: п’ять безпечних і мальовничих маршрутів

Автомобільні подорожі Україною - це свобода, комфорт і можливість побачити більше, ніж у класичному турі. Але у 2025 році мандрівникам важлива не лише естетика, а й безпека. Куди можна махнути на вихідні, щоб подивитися на щось цікаве та гарне?

РБК-Україна зібрало 5 безпечних та цікавих маршрутів для поїздки на авто по Україні. Куди можна махнути на вихідні - читайте нижче.

Розрахунок витрат та відстань - від Києва, тому, якщо у вас буде старт з іншого міста, ці параметри можуть змінитися. Доступні готелі, АЗС та заклади харчування є по всіх маршрутах.

Львів - Дрогобич - Тустань - Сколе - Плай

Незабутня архітектура старого Львова, солеварня в Дрогобичі, середньовічна фортеця у Тустані та гірські краєвиди Сколівських бескидів - це саме те, що потрібно для невеликого перезавантаження на вихідних.

Що подивитися: площа Ринок у Львові, вілли Дрогобича, скелі-фортеця Тустань, Сколівські Бескиди, оглядовий підйомник у Плаї.

Приблизні витрати:

Паливо (1 300 км туди-назад) - 3000 грн

2 ночі у готелі - 3000 грн

Харчування, вхідні квитки - 2000 грн

Усього: 8000 грн

Кам'янець-Подільський - Хотин - Бакота - Маліївці

Чарівність Поділля, фортеці та каньйони, водоспади, тиша, спокій і безліч цікавих локацій.

Що подивитися: Кам'янецька фортеця, Хотинський замок, затоплене село Бакота з панорамою Дністра, водоспад у Маліївцях.

Приблизна ціна:

Паливо (1200 км) - 2800 грн

2 ночі у готелі - 2400 грн (У Кам'янці або у приватних садибах)

Квитки, харчування - 1800 грн

Усього: 7000 грн

Тернопіль - Збараж - Кременець - Почаїв - Білокриниця

Це короткий тур, який підійде для вихідного дня й у який можна поїхати з дітьми.

Що подивитися: Тернопільський став, замок у Збаражі, ботсад у Кременці, Почаївська лавра, місцеві храми.

Приблизна ціна:

Паливо (1100 км) - 2600 грн

1-2 ночі - 2000 грн

Харчування, вхідні - 1600 грн

Усього: 6200 грн

Мукачево - Чинадійово - Косино - Берегове - Солотвино

Неймовірна краса Закарпаття, яке надихає у будь-яку пору року. А ще - замки, термальні води та неповторна кухня.

Що подивитися: замок Паланок, терми Косино, вино в Береговому, соляні озера Солотвина.

Приблизна ціна:

Паливо (1600 км) - 3800 грн

3 ночі - 3600 грн

Вхідні у терми, харчування - 3000 грн

Усього: 10 400 грн

Вінниця - Немирів - Печера - Тульчин - Шаргород

Небанальний маршрут, який вам точно сподобається. Не прогайте екскурсії у підземні монастирі та погуляйте по старих маєтках.

Що подивитися: фонтан Roshen, палац Щербатових, Печерський монастир, маєток Потоцьких, синагоги Шаргорода.

Приблизна ціна:

Паливо (800 км) - 2000 грн

2 ночі - 2200 грн

Вхідні, харчування - 1600 грн

Усього: 5800 грн

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Ukraine Travel, Visit Ukraine, сервіси Google Maps, Booking.