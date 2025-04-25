Куди поїхати на авто в Україні: п’ять безпечних і мальовничих маршрутів

Автомобільні подорожі Україною - це свобода, комфорт і можливість побачити більше, ніж у класичному турі. Але у 2025 році мандрівникам важлива не лише естетика, а й безпека. Куди можна махнути на вихідні, щоб подивитися на щось цікаве та гарне?
РБК-Україна зібрало 5 безпечних та цікавих маршрутів для поїздки на авто по Україні. Куди можна махнути на вихідні - читайте нижче.
Розрахунок витрат та відстань - від Києва, тому, якщо у вас буде старт з іншого міста, ці параметри можуть змінитися. Доступні готелі, АЗС та заклади харчування є по всіх маршрутах.
Незабутня архітектура старого Львова, солеварня в Дрогобичі, середньовічна фортеця у Тустані та гірські краєвиди Сколівських бескидів - це саме те, що потрібно для невеликого перезавантаження на вихідних.
Що подивитися: площа Ринок у Львові, вілли Дрогобича, скелі-фортеця Тустань, Сколівські Бескиди, оглядовий підйомник у Плаї.
Приблизні витрати:
Чарівність Поділля, фортеці та каньйони, водоспади, тиша, спокій і безліч цікавих локацій.
Що подивитися: Кам'янецька фортеця, Хотинський замок, затоплене село Бакота з панорамою Дністра, водоспад у Маліївцях.
Приблизна ціна:
Це короткий тур, який підійде для вихідного дня й у який можна поїхати з дітьми.
Що подивитися: Тернопільський став, замок у Збаражі, ботсад у Кременці, Почаївська лавра, місцеві храми.
Приблизна ціна:
Неймовірна краса Закарпаття, яке надихає у будь-яку пору року. А ще - замки, термальні води та неповторна кухня.
Що подивитися: замок Паланок, терми Косино, вино в Береговому, соляні озера Солотвина.
Приблизна ціна:
Небанальний маршрут, який вам точно сподобається. Не прогайте екскурсії у підземні монастирі та погуляйте по старих маєтках.
Що подивитися: фонтан Roshen, палац Щербатових, Печерський монастир, маєток Потоцьких, синагоги Шаргорода.
Приблизна ціна:
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Ukraine Travel, Visit Ukraine, сервіси Google Maps, Booking.