Крупнейший в истории страховой спор. На Россию подают в суд на 3,5 млрд долларов за захваченные самолеты

AerCap подает иск из-за потерь средств на фоне санкций против страны-оккупанта
Крупнейший в мире лизингодатель AerCap (AER.N) подал страховое возмещение на сумму 3,5 миллиарда долларов на более 100 самолетов, которые застряли в России после ее вторжения в Украину, создав основу для длительного юридического спора между арендодателями и страховщиками.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что дублинская компания AerCap подверглась наибольшему риску среди всех других лизингододателей, когда санкции Европейского Союза вынудили расторгнуть договоры аренды с РФ. На тот момент 5% флота компании находились в Росии.
Ожидается, что страховое требование AerCap будет не только самым большим среди лизингодателей, которые требуют компенсации за сотни самолетов общей стоимостью до 10 миллиардов долларов, которые остались в России. Это также одна из самых больших подобных претензий, когда-либо поданных.
"На прошлой неделе мы подали страховой возмещение примерно на 3,5 миллиарда долларов относительно наших самолетов и двигателей, которые остались в России", — сказал главный финансовый директор компании Питер Юхас после публикации финансовых результатов за последние три месяца 2021 года.
Арендодатели должны были расторгнуть действующие договоры аренды в России из-за санкций, введенных Европейским Союзом.
Аналитики говорят, что беспрецедентный характер и масштаб потенциальных убытков, вероятно, будут означать годы судебных споров между лизингодателями и страховщиками, прежде чем будут приняты какие-либо решения по выплатам.
Один из руководителей в авиаотрасли прогнозирует "безобразную битву" между лизинговой и страховой компаниями.
Юхас оценил чистые риски AerCap в России примерно в 2,5 миллиарда долларов. Эта компания предоставила в аренду России 135 самолетов и 14 двигателей, но изъяла и вывезла оттуда только 22 самолета и три двигателя. В конце декабря крупнейший арендатор самолетов в мире после приобретения в прошлом году конкурента GECAS, имел в своем учете 3701 самолет, двигатель и вертолет.
Это может быть самый большой в истории страховой спор, поскольку страховые не готовы просто так взять и оплатить, считает эксперт в области авиационного права Андрей Гук.
"Можно ли считать ситуацию в РФ потерей самолетов страховым случаем? Это не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд", — замечает он.
Андрей Гук объясняет некоторые тезисы:
Напомним, недавно в Украине арестовали российские "Русланы" на 2 миллиарда гривен.