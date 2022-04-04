Найбільший в історії страховий спір. На Росію подають до суду на 3,5 млрд доларів за захоплені літаки

Найбільший у світі лізингодавець AerCap (AER.N) подав страхове відшкодування на суму 3,5 мільярда доларів на понад 100 літаків, які застрягли в Росії після її вторгнення в Україну, створивши основу для тривалої юридичної суперечки між орендодавцями та страховиками.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Зазначається, що дублінська компанія AerCap зазнала найбільшого ризику серед усіх інших лізингодавців, коли санкції Європейського Союзу змусили розірвати договори оренди з РФ. На той момент 5% флоту компанії знаходилося в Росії.

Очікується, що страхова вимога AerCap буде не тільки найбільшою серед лізингодавців, які вимагають компенсації за сотні літаків загальною вартістю до 10 мільярдів доларів, які залишилися в Росії. Це також одна з найбільших подібних претензій, коли-небудь поданих.

"Минулого тижня ми подали страховий відшкодування приблизно на 3,5 мільярда доларів щодо наших літаків і двигунів, які залишилися в Росії", — сказав головний фінансовий директор компанії Пітер Юхас після публікації фінансових результатів за останні три місяці 2021 року.

Орендодавці мали розірвати діючі договори оренди в Росії через санкції, введеними Європейським Союзом.

Аналітики кажуть, що безпрецедентний характер і масштаб потенційних збитків, ймовірно, означатимуть роки судових спорів між лізингодавцями та страховиками, перш ніж будуть прийняті будь-які рішення щодо виплат.

Один із керівників у авіагалузі прогнозує "потворну битву" між лізинговою та страховою компаніями.

Юхас оцінив чисті ризики AerCap у Росії приблизно e 2,5 мільярда доларів. Ця компанія надала в оренду Росії 135 літаків і 14 двигунів, але вилучила і вивезла звідти тільки 22 літаки й три двигуни. Наприкінці грудня найбільший орендар літаків у світі після придбання торік конкурента GECAS, мав у своєму обліку 3701 літак, двигун і гелікоптер.

Процес затягнеться на роки. "Страхові не готові просто так взяти й сплатити"

Це може бути найбільший в історії страховий спір, оскільки страхові не готові просто так взяти й сплатити, вважає експерт у галузі авіаційного права Андрій Гук.

"Чи можна вважати ситуацію у РФ втратою літаків страховим випадком? Це не таке просте питання, як може здатись на перший погляд", - зауважує він.

Андрій Гук пояснює деякі тези:

Задовго до 24 лютого страхові почали виключати Україну з географічної зони страхового покриття або зменшили строк повідомлення про такі зміни зі стандартних 7 днів до 24 годин. Чи робили те саме відносно РФ?

Лізингодавці перед 24 лютого вимагали жорстко евакуювати літаки з України (пам'ятаєте, як одному літаку SkyUp навіть не дозволили долетіти до повітряного простору України до вторгнення?). А з РФ вимагали? Що з оцінкою ризиків там? Була як загроза війни, так і чітко погроза санкцій.

Чи могли лізингодавці/страхові уникнути шкоди?

Оскільки літаки фізично не знищені, треба доводити втрату контролю і економічну недоцільність евакуації. Тут слово експертам. Особливо буде весело якщо авіакомпанії напишуть лізингодавцям - забирайте, літачки в "Домодєдово" вас чекають, доступ є. Від невиконання умов договору страховка не діє.

До кого звертати регресні вимоги? До авіакомпаній чи РФ? Це може бути цікавим випадком інвестарбітражу проти РФ, оскільки дії держави є причиною loss of control повітряними суднами.

Нагадаємо, недавно в Україні арештували російські "Руслани" на 2 мільярди гривень.