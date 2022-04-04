Найбільший в історії страховий спір. На Росію подають до суду на 3,5 млрд доларів за захоплені літаки

AerCap подає позов через втрати коштів на тлі санкцій проти країни-окупанта
Найбільший у світі лізингодавець AerCap (AER.N) подав страхове відшкодування на суму 3,5 мільярда доларів на понад 100 літаків, які застрягли в Росії після її вторгнення в Україну, створивши основу для тривалої юридичної суперечки між орендодавцями та страховиками.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на Reuters.
Зазначається, що дублінська компанія AerCap зазнала найбільшого ризику серед усіх інших лізингодавців, коли санкції Європейського Союзу змусили розірвати договори оренди з РФ. На той момент 5% флоту компанії знаходилося в Росії.
Очікується, що страхова вимога AerCap буде не тільки найбільшою серед лізингодавців, які вимагають компенсації за сотні літаків загальною вартістю до 10 мільярдів доларів, які залишилися в Росії. Це також одна з найбільших подібних претензій, коли-небудь поданих.
"Минулого тижня ми подали страховий відшкодування приблизно на 3,5 мільярда доларів щодо наших літаків і двигунів, які залишилися в Росії", — сказав головний фінансовий директор компанії Пітер Юхас після публікації фінансових результатів за останні три місяці 2021 року.
Орендодавці мали розірвати діючі договори оренди в Росії через санкції, введеними Європейським Союзом.
Аналітики кажуть, що безпрецедентний характер і масштаб потенційних збитків, ймовірно, означатимуть роки судових спорів між лізингодавцями та страховиками, перш ніж будуть прийняті будь-які рішення щодо виплат.
Один із керівників у авіагалузі прогнозує "потворну битву" між лізинговою та страховою компаніями.
Юхас оцінив чисті ризики AerCap у Росії приблизно e 2,5 мільярда доларів. Ця компанія надала в оренду Росії 135 літаків і 14 двигунів, але вилучила і вивезла звідти тільки 22 літаки й три двигуни. Наприкінці грудня найбільший орендар літаків у світі після придбання торік конкурента GECAS, мав у своєму обліку 3701 літак, двигун і гелікоптер.
Це може бути найбільший в історії страховий спір, оскільки страхові не готові просто так взяти й сплатити, вважає експерт у галузі авіаційного права Андрій Гук.
"Чи можна вважати ситуацію у РФ втратою літаків страховим випадком? Це не таке просте питання, як може здатись на перший погляд", - зауважує він.
Андрій Гук пояснює деякі тези:
Нагадаємо, недавно в Україні арештували російські "Руслани" на 2 мільярди гривень.