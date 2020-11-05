Премиальные отели дорожают: сколько стоит отдых на курорте Буковель в Карпатах

Фото: Горнолыжный отдых на курорте Буковель (kris.by)

Повышаются цены в ноябре и перед новогодними праздниками

В условиях закрытых границ выбор курортов для зимнего отдыха в горах для украинцев сводится к Карпат и пока малознакомым горах Турции.

"Тем временем Буковель поднял цены на проживание более чем на 50% по сравнению с прошлым сезоном", - сказала на своей странице в Facebook Анна Цуканова. Она добавила, что отдых в Турции во время пандемии в сентябре обошелся ей дешевле, чем аналогичный отпуск в этой стране годом ранее.

Действительно ли цены в гостиницах курорта Буковель повышаются, действительно ли в Турции дешевле, и что в целом происходит с ценами на отдых в Карпатах сегодня - разбираемся в материале.

Фото: Буковель осенью (vokrugsveta.ua)

"Рост цен в отелях происходит ежегодно"

Эксперты гостиничного бизнеса объясняют, что цены на зимний отдых в Украине дорожают из года в год. Летом это касается отдыха у моря, зимой –горнолыжного направления.

"Туристические услуги локально, точечно и сезонно дорожают. Это не новость 2020 года: такое подорожание происходит из года в год. Ибо каждый год дорожают энергоносители, растет коммуналка и минимальная заработная плата", - говорит в комментарии РБК-Украина Александр Черный, руководитель Школы гостиничного бизнеса "Michelle".

Специалист отмечает, что в нынешнем году традиционная ценовая медиана накладывается на новую переменную: закрытые границы и пандемия.

"Но наше желание отдыхать и путешествовать никуда не делось. Сформировался огромный отложенный спрос vs предложение ограничено. Особенно – качественное предложение отдыха, к которому привыкли те, кто часто отдыхал за границей", - добавляет он.

По его информации, с началом пандемии произошел рост цен от 20 до 70% на загородный формат отдыха, который стали чаще рассматривать как возможность дистанцироваться от скопления людей, вывезти семью за город и наладить удаленную работу.

"Сейчас растет спрос на зимний отдых. Соответственно, рынок реагирует динамическим тарифом. По моим оценкам, рост цен именно на зимний отдых - на уровне 15-25% в сравнении с прошлым годом. Это где в рамках ежегодного "традиционного" подорожания", - отмечает отельер.

Фото: Сейчас растет спрос на зимний отдых (kris.by)

"Если снега нет, туристов будет меньше"

Премиум-отеле в Карпатах пытаются "подстроиться" под определенный контингент клиентов, отфильтровать для себя определенную целевую аудиторию, объясняют эксперты туристического бизнеса. Некоторые гостиницы в Буковеле пытаются также ориентироваться на свою целевую аудиторию, говорит в комментарии РБК-Украина Наталья Горбачева, директор туристической компании "Taistra travel".

"В Египте есть популярная сеть отелей "Альбатрос". В этом году они существенно снизили цену, чтобы привлечь поток туристов, и были хорошо заполнены весь сезон. Но многие туристы отмечали, что уровень сервиса там упал, и контингент гостей был другим. Люди, которые привыкли к определенному окружению, чувствовали себя на отдыхе некомфортно", - отмечает она.

По словам Натальи Горбачевой, люди с бюджетом выше среднего бронируют отдых заранее. Этим и можно объяснить недоступность номеров в дорогих отелях на новогодний период, считает она.

"Если будет хорошая заснеженность (а в этом году так должно быть), то цены в отелях будут держаться долго. Пиковые цены, как правило, наблюдаются на Новый год и Рождество, а потом стоимость проживания существенно падает. Если снега нет, туристов будет меньше, и тогда будут появляться акции и скидки", - прогнозируют в туристической компании.

Дорожает премиальный отдых

Александр Черный уточняет, что некоторые гостиницы снизили стоимость проживания по сравнению с 2019 годом, а в других цены остались на том же уровне, что и ранее. Но качественные отели с хорошей инфраструктурой, расположены в хорошем месте, действительно подняли стоимость на 30-50%.

"И дорожают, как правило, локации премиального сегмента, который меньше всего пострадал от кризиса. А бюджетные предложения зависят не только и не столько от спроса, сколько от уровня покупательской способности целевой аудитории", - заключает эксперт.

Фото: Буковель - самый популярный курорт в зимний период (pixabay.com)

Правда, что в Турции дешевле

Много туристов в прошлые годы летели в Андорру, Италию, другие европейские горнолыжные курорты, отмечает Наталья Горбачева.

"И в прошлые годы было дешевле зимой отдыхать в польском Закопане, Банско в Болгарии. В Турции в этом году цены на отдых гораздо приятнее, чем в Буковеле", - говорит она.

Впрочем, Александр Черный считает сравнение с зарубежным отдыхом, в данном случае – с Турцией, не совсем корректным. Как минимум, из-за количества туристов, которые ежегодно посещают Украину и Турцию.

"И по формату отдыха "все включено", что для нас скорее исключение, тогда как для Турции - самая распространенная бизнес-модель, что позволяет на "вале" зарабатывать, при этом удерживая сравнительно невысокие цены", - акцентирует он.

Наталья Горбачева считает, что много туристов, которые в этом году вместо турецких горнолыжных курортов выбирают украинские, делают это из соображений безопасности. Некоторые туристы опасаются закрытия границ во время отдыха.

"Хотя при покупке комплексной путевки риска не вернуться домой нет. Но люди с достаточным количеством денег в рамках безопасности будут выбирать Украину", - объясняет Наталья Горбачева.

Между тем, некоторые отели премиум-сегмента в Буковеле ввели требование отрицательного ПЦР-теста при заселении гостей. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 2 суток до приезда на курорт.

Сколько стоит отдых на курорте Буковель зимой

Мы изучили цены в отелях на горнолыжном курорте Буковель в ноябре, декабре, на новогодний период, а также после праздников. И сравнили, как изменится цена отдыха на двоих в самых выгодных номерах за этот период.

Amarena SPA Hotel

27-29 ноября на двоих – 2100 (1050 гривен в сутки) – двухместный "люкс".

11-13 декабря – 3600 (1800 гривен в сутки) – двухместный "люкс".

29-2 января (минимум 4 ночи с 1-4 января) – 19200 гривен за трехместный делюкс (4800 в сутки).

15-17 января (2 ночи) – 5600 гривен двухместный "люкс" – такая цена даже в апреле (2800 гривен в сутки).

Radisson Blu Resort Bukovel

В ноябре цены стартуют от 2475 гривен за двухместный номер в сутки, в декабре – от 4050 гривен, с 14-24 декабря от 5400 гривен в сутки, в новогодний период – от 12833 гривен за номер, с 17 января – 4800 гривен за сутки в будние дни, и от 5100 гривен – в выходные. С 9 марта ночь в отеле будет стоить от 2775 гривен.

Фото: Отель Radisson Blu Resort в Буковеле (tobo.by)

Home hotel

Номер "стандарт" до 27 ноября стоит 779 гривен за сутки, на 28-30 декабря – 2782 гривны. А в новогодние праздники 31 декабря и 1 января – 4978 гривен, с 7-18 января – 3007 гривен, с 25 марта – 1121 гривна.

Charlton Estate

27-28 ноября – 2650 гривен за ночь в номере стандарт, 28-29 декабря – 8000 гривен за ночь, с 11 января – 4500 гривен за ночь.

"Старая правда"

27-29 ноября (минимум 2 суток) – от 3000 гривен (1500 гривен в сутки), 26-28 декабря – от 3800 гривен (1900 гривен в сутки), 28 декабря – 4 января - от 19600 гривен (2800 гривен в сутки), с середины января – от 3900 (1950 гривен в сутки).

Marion Spa

1-2 декабря – от 1600 гривен в сутки в номере стандарт, 24-25 декабря – от 3200 гривен в сутки в номере стандарт, 5-6 января – от 6468 гривен за ночь, с середины января до конца февраля – от 3600 гривен за ночь.

кстати, недельный тур на двоих на горнолыжный курорт Эрджиес в Турции с авиаперелетом в 3* отеле с питанием "полупансион" в ближайшем городе Кайсери стоит от 26717 гривен с вылетом 30 декабря, в Эрджиес – от 50370 гривен с вылетом 31 декабря.

Напомним, ранее мы писали, где в Карпатах уютные отели с панорамными видами на горы.

Также мы рассказывали о популярных направлениях для отдыха в ноябре.