Снова в "красной зоне": новый список стран, после отпуска в которых требуется самоизоляция

Фото: После зарубежной поездки может понадобиться самоизоляция (pixabay.com)

Самые популярные курортные направления остались в "зеленом" списке

Украинский Минздрав обновил список стран "зеленой" и "красной" зон заболеваемости COVID-19. После поездки в страну с большим распространением коронавируса, чем в Украине, всем прибывающим придется сдавать ПЦР-тест или проходить 14-дневную самоизоляцию.

Страны, в которых активных случает коронавируса за последние две недели выявили меньше 200 на 100 тысяч населения, остались в "зеленом" списке Минздрава.

В эту категорию попали почти все популярные в этом сезоне курортные страны, куда украинцы могут поехать с туристической целью. Никаких карантинных ограничений после возвращения из этих стран не предусмотрено.

Фото: Популярные курортные страны - в "зеленом" списке (pixabay.com)

Что изменилось в списке Минздрава

По информации Минздрава по состоянию на 23 октября, в Украине выявляют 200,8 активных случаев заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения. Все страны, в которых этот показатель ниже, попадают в "зеленый" список. После возвращения из этих стран прохождение самоизоляции не нужно.

В "зеленой" зоне на сегодняшний день находятся Турция с показателями заболеваемости 29,6, Египет (1,8), ОАЭ (177), Болгария (151,3), Мальдивы (124,3), Доминикана (58,2), Албания (112,4), Сербия (42), Мексика (38,4), Танзания (0), Куба (4,2).

Судя по официальной статистике, большинство курортных стран безопасны для отдыха туристов, и вряд ли они перейдут в "красную" зону для Украины в ближайшее время.

В "красный" список добавились Хорватия (241,4). Также в "красную" зону входят Черногория (526,4), Словения (425,7), Северная Македония (261,1), Польша (250,9), Румыния (250) и США (239).

Фото: Столица Северной Македонии Скопье (pixabay.com)

Советы после возвращения из стран "красной зоны"

При покупке авиабилетов и путевок туристов предупреждают внимательно изучать ситуацию с карантинными ограничениями в стране прибытия на момент поездки. В последний момент правила могут измениться, а страна из "зеленой" - перейти в "красную" зону. После приезда из стран "красной" зоны предусмотрена двухнедельная самоизоляция или необходимость сдачи ПЦР-теста на COVID-19.

В любом случае прибывающие из "красной" зоны должны будут установить и активировать в аэропорту приложении "Дій вдома". С его помощью осуществляется контроль за прохождением самоизоляции или ее отмены в случае негативный результат теста.

Его нужно сделать в первые 24 часа после прилета или в стране пребывания не раньше 48 часов до прилета в Украину. Нельзя активировать начало самоизоляции сразу в аэропорту, иначе невозможно будет "применить" свой адрес в приложении.

"Одна из основных ошибок, которые показала практика, – люди часто подтверждают начало самоизоляции сразу же на границе или в аэропорту. Вместо того, чтобы сделать это дома", - рассказал РБК-Украина Евгений Горбачев, руководитель департамента разработки программного обеспечения ГП “Дия”.

В подобных случаях система автоматически сравнивала местонахождение дома с эталонной точкой в аэропорту и не принимала подтверждения.

Фото: Во избежание очередей, в аэропорту ПЦР-тесты лучше не сдавать (РБК-Украина)

Своими советами, как поступать после возвращения из "красной зоны", поделилась киевлянка Алина Вирстюк.

"Не нажимайте "Я прибыл к месту самоизоляции" до того, как сдадите тест. Сделайте это после теста, когда будете дома. Потому что потом вас будут доставать запросами сделать фото, мигнуть глазами – и сделать это на протяжении 15 минут после оповещения. А оповещения-то не будет! Ни звукового, ни экранного", - предупредила девушка.

Также она посоветовала не сдавать тесты сразу в аэропорту, чтобы избежать очередей. И с этой же целью стоит приходить в городскую лабораторию после обеда.

Напомним, мы сообщали, в какие страны украинцы едут в отпуск этой осенью.

Также мы рассказывали про новые рейсы, которые запустятся из Украины уже в ближайшее время.