Не только Турция: в какие страны украинцы едут в отпуск этой осенью

Фото: Отдых на экзотическом острове (pixabay.com)

Туристов привлекают Доминикана и Мальдивы

Любителям экзотического отдыха в этом сезоне может не хватать привычных впечатлений – большинство жарких стран не спешат открывать границы для путешественников. Но даже в условиях пандемии отправиться на отдых в другой уголок света не составляет проблемы.

Авиакомпании запускают прямые рейсы в дальние страны, а туроператоры предлагают путевки на разный вкус.

"Казалось бы, украинцы в этом году ездят в отпуск только в Турцию и Египет. Но на самом деле в этом сезоне есть также запрос на путевки в экзотические страны", - говорит в комментарии РБК-Украина соучредитель туристической компании "Авиалига" Александр Шуляк.

Мы разбирались, чем привлекательны для украинских туристов экзотические страны этой осенью и зимой.

Фото: Пляжи в Доминикане (pixabay.com)

Доминикана – отели высокого уровня

Доминиканская республика расположена на острове Гаити. Страна считается одним из самых популярных курортов в карибского регионе.

"Доминикана привлекает украинских туристов благодаря прямой чартерной программе, которая уже запустилась. Важно то, что для граждан Украины не виза, ни тесты, ни обсервациям не нужны", - отмечает эксперт.

Для экзотического отдыха или на побережье Атлантики, или со стороны Карибского моря в Доминикане есть все необходимое: белоснежные широкие пляжи с мягким песком и нависающими пальмами, ярко-голубые воды, в которые хочется нырять, курортные отели высокого уровня с ненавязчивым и душевным обслуживанием, перечисляет специалист.

"Для искателей приключений открыты острова с водопадами, лагунами, скалами и мангровыми зарослями. А полуостров Самана позволяет туристам наблюдать за дельфинами, ламантинами и даже горбатыми китами с января по март", - рассказывает Александр Шуляк.

Фото: Пляж в Канкуне (pixabay.com)

Мексика – дайвинг и древние цивилизации

Мексика интересна красивейшими пляжами и местной культурой. Курорт Канкун на южном побережье Мексики входит в пятерку лучших курортов мира – это бесконечные белоснежные пляжи и чистейшее лазурное море. Он расположен на полуострове Юкатан между Карибским морем и лагуной Ничупте.

В Канкун едут за качественным сервисом, активным отдыхом экскурсиями к археологическим памятникам архитектуры древних цивилизаций: ацтеков, ольмеков, майя.

Южнее Канкуна находятся курорт Ривьера-Майя со стокилометровой пляжной полосой, и остров Косумель, который растянулся на 53 км в длину. Большая часть острова – это национальный парк. Но этот курорт также славится вторым в мире по величине коралловым рифом и красивейшей природой.

Фото: Экопарк Шкарет рядом с Канкуном (pixabay.com)

"Что немаловажно - Мексика и Доминикана сейчас в зеленой зоне для Украины, то есть по возвращению отпадает необходимость в тестировании или самоизоляции. Но надо обратить внимание на то, что каждые две недели ситуация с правилами въезда меняется, и нужно ее регулярно отслеживать", - отмечает эксперт.

Безопасные Мальдивы

Мальдивы - сейчас одно из самых популярных и самых безопасных направлений, говорят эксперты туристического рынка. Этому способствуют правила для туристов, которые установили на этом курорте.

"Один остров - один отель. Все гости приезжают с негативным ПЦР-тестом.

Ну и конечно, отели радуют спецпредложениями, скидками, апгрейдами", - перечисляет преимущества отдыха на Мальдивах Александр Шуляк.

Мальдивы расположены недалеко от экватора, поэтому температура воздуха и воды там практически неизменна круглый год. Температура воздуха днем около +30°C. В вечернее и ночное время она опускается до +25°C. Температура воды +28°C.

Фото: Отдых на Мальдивах (pixabay.com)

Чтобы упростить прилет туристам из дальних стран, на Мальдивах продолжили срок действия справки с негативным результатом на COVID-19 расширили до 96 часов (4 суток). С 26 декабря из Украины начнут летать прямые рейсы авиакомпаний МАУ и "Azur Air".

Отдых на экзотических курортах оказывается вполне доступным, когда есть возможность лететь без пересадок и можно выбрать отели по душе. Даже во время пандемии можно путешествовать со вкусом и отрывать для себя мир.

Напомним, ранее мы писали, что спрос на отдых в курортной стране резко снизился в конце октября.

Также сообщалось, где можно отдохнуть в Турции в ноябре и декабре, когда в стране решили продлить сезон и продолжили принимать украинских туристов по упрощенной процедуре.