Красное море за 10 тысяч на двоих. Отдых в Египте рекордно подешевел в середине зимы

Цены на туры в Египет после зимних праздников рекордно "обвалились". Неделю на курортах Красного моря с перелетом и питанием предлагают провести по цене от 10 тысяч гривен за двоих.

Туристическим компаниям не удается заполнить все запланированные места на чартерах, а спрос на дальнейшие даты снижается, отмечает профильное издание "Мастер тура".

В чем причина низких цен и на какие условия отдыха стоит рассчитывать туристам в конце января – в материале TRAVEL РБК-Украина.

"Лишние" чартеры и промо-прайсы: почему дешевеют путевки

Если на ближайшие даты места на рейсах в Египет удается заполнять, то спрос на путевки на более поздние даты низкий, отмечают в издании. При этом цены максимально снизились.

Фото: Отели в Египте снижают цены (booking.com)

Одной из причин появления горящих туров эксперты называют сезонность – праздники и выходные прошли, украинцы меньше путешествуют. При этом туроператоры рассчитывали на большой спрос и запланировали много чартерных рейсов.

По словам директора туроператора "Пегас Туристик" Дмитрия Карякина, количество чартерных рейсов в этом сезоне намного превышает прошлогодние объемы.

Например, с 18 по 24 января 2021 года из Украины в Египет были поставлены 79 рейсов, а в 2022 году на эти же даты - 113. Только из Киева в расписаниях предусмотрены 70 рейсов.

Этим можно объяснить, почему год назад Египет "не горел" и туроператоры отработали без потерь. По словам Дмитрия Карякина, в первых числах ноября 2021 года из Украины в Египет было поставлено вообще 185 чартерных рейсов.

При этом на цены на путевки влияет и конкуренция между крупными туроператорами. Директор компании "Туристична Хата" Александр Олифиренко говорит, что на рынке продолжает встречаться большое количество промо-прайсов, и стоимость туров снижается и по этой причине.

"Не стоит забывать о конкуренции между туроператорами, в первую очередь между Anex Tour и Join UP. По моим ощущениям, к ним еще следует добавить и TEZ Tour. Результатом тоже становится периодическое снижение цен", - поделился мнением эксперт.

Максимальное сокращение активности бронираний пока не наступило. Наименьший спрос обычно отмечается в феврале и марте, за исключением каникул.

Фото: Многие туристы едут в Египет ради подводного мира (unsplash.com/michael-bernander)

"Такой холод – впервые за 15 лет"

Погода в Египте этой зимой аномально холодная, пишут туристы в соцсетях. В одной из групп, посвященной отдыху в этой стране, регулярно спрашивают о текущей погоде. Отдыхающие оставляли такие ответы в последние несколько дней в комментариях к этой теме:

"Сегодня у нас "осень" с сильным и холодным ветром. Холодно местным и туристам";

"Очень и очень холодно! В прошлом году в это же время были в Шарме и было +28, а сейчас в куртках и шапках";

"Сейчас и ближайшие 2 недели прохладно: +15, а вечером до +9";

"В этом году очень холодная зима за последние 15 лет";

Местные жители также публикуют видео, на котором они одеты во флисовые куртки, а некоторые туристы при этом купаются в море. Не смущает погода также иностранцев, которые отдыхают на экскурсиях или погружаются в гидрокостюмах для дайвинга. Также выбирают отдых в отелях в бухтах, с подогреваемыми бассейнами или ориентируются на более теплый курорт Марса Алам.

Фото: Погода в Египте 21 января (facebook.com/Дмитрий Ларин)

В комментариях также отмечается, что обсуждение погоды в эти дни смущает турагентов, у которых снижается спрос на туры.

По данным сайта accuweather.com, до конца января дневная температура в Шарм-эль-Шейхе будет 19-20 градусов тепла, ночная +12-+14. В Хургаде – 18-21 градус тепла, ночью +6 - +11 градусов.

Сколько стоит отдых в Египте в конце января 2022 года

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "все включено" у ведущих туристических компаний на даты с 23 января и выбрали самые низкие цены.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" недельный отдых в 4* отеле в Шарм-эль-Шейхе обойдется от 11,8 тыс. гривен с вылетом 23 января, в Хургаде – от 11,6 тыс. гривен с вылетом на ту же дату. В 5* отелях в Шарм-эль-Шейхе можно отдохнуть по цене от 15,2 тыс. гривен, в Хургаде – от 14,5 тыс. гривен, в Марса Алам – от 18,2 тыс. гривен.

У туристической компании "Пилигрим" отдохнуть в 3* отеле в Хургаде можно по цене от 9,2 тыс. гривен с вылетом 23 января, в Шарм-эль-Шейхе – от 10,2 тыс. гривен. В 4* отелях можно найти такие цены: Хургада – от 9,8 тыс. гривен, Шарм-эль-Шейх – от 10,7 тыс. гривен, Марса-Алам – от 14 тыс. гривен. В 5* гостиницах стоит рассчитывать на суммы от 10,8 тыс. гривен в Хургаде, от 14 тыс. гривен в Шарм-эль-Шейхе, от 17 тыс. гривен - в Марса Алам.

У misto.travel отдых в Шарм-эль-Шейхе в 4* стартует с 11 тыс. гривен, в 5* - с 14,1 тыс. гривен. При этом по большинству туров указано, что отели находятся в безветренной бухте и имеют аквапарк.

Напомним, мы писали, куда украинцы смогут полететь на отдых в 2022 году.

Также мы рассказывали, что туристам придется заплатить за въезд в 2022 году в некоторых странах.