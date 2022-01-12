Концентрация красоты. Названы 10 самых популярных в Instagram пляжей мира

Испания, Таиланд и Бали – страны, в которых обнаружили самые красивые пляжи мира, которые фотографировали пользователи Instagram. Топ-10 локаций с наибольшим количеством постов в соцсети поделилось издание The Sun.

Снимки закатов над морем и ног у кромки воды - неотъемлемая часть отдыха для многих туристов. Некоторые пляжи вызывают большее желание фотографировать или делать селфи, чем другие.

Эксперты LuxuryHotel.com выявили пляжи с наибольшим количеством публикаций в Instagram и сопоставили их с длиной песчаного участка, чтобы выяснить, какие из них получают больше всего "постов на метр".

"В настоящее время многие ищут свой идеальный летний отдых, и многие из этих людей будут с нетерпением ждать возможности опубликовать идеальный пляжный снимок в социальных сетях. В этом списке представлены лучшие места в мире, где можно сделать именно это, и интересно посмотреть, какие участки песка больше всего достойны Insta", - отметил представитель LuxuryHotel.

Какие пляжи оказались самыми популярными в Instagram

Фотографии пляжей и их хэштеги в Instagram были проанализированы, чтобы найти 10 самых красивых пляжей в мире в соответствии с количеством постов, которыми поделились люди. В топ попали такие локации на разных континентах:

1. Райский пляж со знаменитой вечеринкой в Таиланде

Пляж Paradise Beach в Таиланде получил "концентрацию" 5 966 ​​постов на метр песчаного берега, что дало ему победу с большим отрывом. На 150-метровом пляже, который находится на острове Пхукет, проходит известная вечеринка Full Moon Party, где местные жители, туристы и ди-джеи веселятся всю ночь.

Фото: Экслюзивный пляж на Бали (facebook.com/KelingkingBeachTour)

2. Эксклюзивный пляж на Бали

Второе место занял пляж Келингкинг на Бали с 3644 постами в Instagram. Это один из самых коротких пляжей в списке - всего около 100 метров. До пляжа можно добраться только на лодке, поэтому он очень эксклюзивен - что делает локацию еще более привлекательной для туристов.

3. Километровый пляж с клубами в Майами

Третье место занял South Beach в Майами с 2117 постами на метр в Instagram. Южный пляж длиной в 3 километра - значительно длиннее двух лучших пляжей в списке. Это популярная локация среди местных жителей и туристов. Он является также крупным центром развлечений с сотнями ночных клубов, ресторанов, бутиков и отелей.

4. Пляж с китами и пингвинами в Сиднее

Четвертым в списке оказался Bondi Beach в Сиднее в Австралии с 2075 постами на метр. Сообщается, что каждый год эту локацию посещают более 2,7 млн ​​человек. Это огромное количество отдыхающих, если соотнести с длиной пляжа всего около 1 километра. Пляж наиболее известен своей культурой серфинга, но также является домом для некоторых диких животных. Например, в заливе были замечены стаи китов и дельфинов в течение нескольких месяцев в период миграции, а иногда можно увидеть сказочных пингвинов, проплывающих вблизи.

Фото: Пляж с дюной в Бразилии (instagram.com/vemviver.rn)

5. Пляж с палатками и дюной в Бразилии

Пятерку самых популярных пляжей мира замыкает Понта-Негра в Бразилии. Его длина – 4 километра, а "концентрация красоты" - 1845 постов в Instagram на метр. Здесь находится Морро-ду-Карека, большая дюна и достопримечательность города Натал.

На песке стоят палатки, в которых подают еду и напитки, а в воде часто можно увидеть разноцветные рыбацкие лодки.

Топ-10 пляжей, который стоит увидеть в 2022 году

Всего список самых фотографируемых локаций для отдыха на берегу моря, которыми можно любоваться на снимках в Instagram по соответствующим хештегам, выглядит так:

1. Райский пляж, Пхукет, Таиланд;

2. Пляж Келингтон, Бали, Индонезия;

3. Саут-Бич, Майами, Флорида;

4. Пляж Бонди, Сидней, Австралия;

5. Пляж Понта-Негра, Натал, Бразилия;

6. Ла Барселонета, Барселона, Испания;

7. Майя Бэй, острова Пхи-Пхи, Таиланд;

8. Эрли-Бич, Квинсленд, Австралия;

9. Стеклянный пляж, Калифорния;

10. Венис-Бич, Калифорния.

Фото: Пляж в Барселоне (facebook.com/Platja de la Barceloneta)

Даже с учетом пандемии и разнообразных ограничений, путешественникам стоит запланировать эти локации в свой список мест must see в 2022 году.

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