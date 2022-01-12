Концентрація краси. Названо 10 найпопулярніших в Instagram пляжів світу

Іспанія, Таїланд і Балі – країни, в яких виявили найкрасивіші пляжі світу, які фотографували користувачі Instagram. Топ-10 локацій з найбільшою кількістю постів у соцмережі поділилося видання The Sun.

Знімки заходів сонця над морем і ніг біля кромки води - невід'ємна частина відпочинку для багатьох туристів. Деякі пляжі викликають більше бажання фотографувати або робити селфі, ніж інші.

Експерти LuxuryHotel.com виявили пляжі з найбільшою кількістю публікацій в Instagram і зіставили їх з довжиною піщаної ділянки, щоб з'ясувати, які з них отримують найбільше "постів на метр".

"В даний час багато хто шукає свій ідеальний літній відпочинок, і багато хто з цих людей будуть з нетерпінням чекати можливості опублікувати ідеальний пляжний знімок в соціальних мережах. У цьому списку представлені кращі місця в світі, де можна зробити саме це, і цікаво подивитися, які ділянки піску найбільше гідні Insta", - зазначив представник LuxuryHotel.

Які пляжі виявилися найпопулярнішими в Instagram

Фотографії пляжів та їхні хештеги в Instagram були проаналізовані, щоб знайти 10 найкрасивіших пляжів у світі відповідно до кількості постів, якими поділилися люди. У топ потрапили такі локації на різних континентах:

1. Райський пляж зі знаменитою вечіркою в Таїланді

Пляж Paradise Beach в Таїланді отримав "концентрацію" 5 966 постів на метр піщаного берега, що дало йому перемогу з великим відривом. На 150-метровому пляжі, який знаходиться на острові Пхукет, проходить відома вечірка Full Moon Party, де місцеві жителі, туристи і ді-джеї веселяться всю ніч.

Фото: Екслюзивний пляж на Балі (facebook.com/KelingkingBeachTour)

2. Ексклюзивний пляж на Балі

Друге місце зайняв пляж Келінгкінг на Балі з 3644 постами в Instagram на метр. Це один з найкоротших пляжів у списку - всього близько 100 метрів. До пляжу можна дістатися тільки на човні, тому він дуже ексклюзивний - що робить локацію ще більш привабливою для туристів.

3. Кілометровий пляж із клубами в Майамі

Третє місце зайняв South Beach в Майамі з 2117 постами на метр. Південний пляж довжиною в 3 кілометри - значно довший за два кращі пляжі в списку. Це популярна локація серед місцевих жителів і туристів. Він є також великим центром розваг з сотнями нічних клубів, ресторанів, бутиків і готелів.

4. Пляж з китами і пінгвінами в Сіднеї

Четвертим у списку виявився Bondi Beach в Сіднеї в Австралії з 2075 постами на метр. Повідомляється, що щороку цю локацію відвідують понад 2,7 млн осіб. Це величезна кількість відпочивальників, якщо співвіднести з довжиною пляжу всього близько 1 кілометра. Пляж найбільш відомий своєю культурою серфінгу, але також є домом для деяких диких тварин. Наприклад, в затоці були помічені зграї китів і дельфінів протягом декількох місяців в період міграції, а іноді можна побачити казкових пінгвінів, що пропливають поблизу.

Фото: Пляж з дюною в Бразилії (instagram.com/vemviver.rn)

5. Пляж з наметами і дюною в Бразилії

П'ятірку найпопулярніших пляжів світу замикає Понта-Негра в Бразилії. Його довжина - 4 кілометри, а "концентрація краси" - 1845 постів в Instagram на метр. Тут знаходиться Морро-ду-Карека, велика дюна і пам'ятка міста Натал.

На піску стоять намети, в яких подають їжу і напої, а у воді часто можна побачити різнокольорові рибальські човни.

Топ-10 пляжів, який варто побачити в 2022 році

Всього список найбільш фотографованих локацій для відпочинку на березі моря, якими можна милуватися на знімках в Instagram за відповідними хештегами, виглядає так:

1. Райський пляж, Пхукет, Таїланд;

2. Пляж Келінгтон, Балі, Індонезія;

3. Саут-Біч, Майамі, Флорида;

4. Пляж Бонді, Сідней, Австралія;

5. Пляж Понта-Негра, Натал, Бразилія;

6. Ла Барселонета, Барселона, Іспанія;

7. Майя Бей, острови Пхі-Пхі, Таїланд;

8. Ерлі-Біч, Квінсленд, Австралія;

9. Скляний пляж, Каліфорнія;

10. Веніс-Біч, Каліфорнія.

Фото: Пляж у Барселоні (facebook.com/Platja de la Barceloneta)

Навіть з урахуванням пандемії і різноманітних обмежень, мандрівникам варто запланувати ці локації в свій список місць must see в 2022 році.

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