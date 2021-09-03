Контроль в транспорте и повторные тесты. В Турции вступают в силу строгие правила: что нужно знать

В Турции с начала следующей недели ужесточается эпидемический контроль – для поездок во всех видах транспорта нужно будет предъявлять сертификат вакцинации или негативный ПЦР-тест. Также нужно будет загружать приложение контроля здоровья HES. Об этом в Twitter предупредил генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экчи.

"С 6 сентября пассажиры наших внутренних рейсов должны предоставить сертификат вакцинации или негативный ПЦР-тест, в соответствии с циркуляром Министерства внутренних дел. Эта информация будет проверяться онлайн в базе Министерстве здравоохранения при регистрации на рейс, нужно предоставить необходимое подтверждение в приложении HES", - отметил глава национальной авиакомпании.

В сообщении уточняется, что приложение будет одинаково применяться для проверки пассажиров как внутренних рейсов авиакомпаний, так и автобусов, и железнодорожного транспорта.

К слову, такими ограничениями турецкие власти пытаются взять под контроль распространение коронавируса среди граждан и ускорить кампанию вакцинации. В Турции кривая статистики заболеваемости приближается к пиковым весенним показателям – в день выявляют более 20 тысяч новых случае COVID.

Новые правила в Турции: что нужно знать туристам

Новые ограничения вступят в силу согласно циркуляру МВД Турции от 20 августа об обязательных ПЦР-тестах для некоторых видов деятельности.

Фото: Масочный режим в транспорте Турции (unsplash.com/hadi-yazdi-aznaveh)

В документе указано, что с 6 сентября для невакцинированных людей ПЦР-тест с негативным результатом будет обязательным при посещении концертов, кинотеатров и театров. Срок действия анализа – до 48 часов. Организаторы мероприятий должны проверять HES-код у посетителей.

Также отрицательный результат ПЦР-теста потребуется для междугородних поездок: на самолете, автобусе, поезде или другом общественном транспорте, за исключением личного автомобиля. Норма касается тех, кто не был вакцинирован или не переболел. Без соответствующих справок людям не разрешат путешествовать.

В циркуляре также говорится, что стоит избегать распространенных в последнее время рукопожатий и объятий и вернуться к соблюдению социальной дистанции.

Фото: Туристы на набережной Стамбула (unsplash.com/svetlana gumerova)

Какие правила въезда в Турцию в сентябре

В сентябре для путешествия в Турцию всем старше 6 лет необходимо предоставить один из четырех документов об отсутствии COVID-19 на выбор:

- сертификат о вакцинации, если с момента получения последней дозы прошло от 14 дней;

- справка о выздоровлении. В качестве доказательства может быть предъявлен положительный ПЦР-тест, который "вступает в силу" через 28 дней после даты проведения и действует до 6 месяцев;

- негативный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до въезда;

- экспресс-тест на антиген, действительный 48 часов до поездки.

Фото: HES-код в Турции привязывается к проездным на транспорт (unsplash.com/tolga-ahmetler)

Также в аэропорту проверяют наличие у туристов HES-кода. Благодаря персональным данным, внесенным при заполнении онлайн-анкеты, с путешественником свяжутся, если обнаружат COVID среди контактировавших людей (например, соседей в самолете). По правилам, HES-код туристы также должны предъявлять при посещении общественных мест – в городском транспорте, ТРЦ, массажных салонах.

HES-код здоровья для иностранных туристов генерируется автоматически – при заполнении электронной анкеты на сайте Минздрава Турции перед поездкой в страну.

Ранее стало известно, что еще одна популярная курортная страна вводит новые правила карантина.

Тем временем после открытия Италии билеты на самолет в страну можно купить по рекордно низким ценам.