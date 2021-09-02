Тесты для входа в музей. Курортная страна существенно ужесточает правила: что нужно знать туристам

Греция вводит строгие правила в сентябре: за нарушения грозит штраф в размере в 300 евро

В Греции на этой неделе начали ужесточать карантинные правила, которые затрагивают и туристов. Вход на выставки, в рестораны, музеи и археологические раскопки будет возможен только с сертификатом о вакцинации или негативным тестом на COVID. Кафе и рестораны, расположенные на открытом воздухе, остаются открытыми для всех посетителей.

С 30 августа до 6 сентября уже вступили в силу новые нормы посещения выставок, конференция и игровых зон для детей - c сертификатами вакцинации или негативными тестами.

Согласно заявлению правительства, c 13 сентября ужесточаются требования к посещению общественных мест – у граждан и туристов будут требовать справки о здоровье. Также ужесточается масочный режим в помещениях и при скоплении людей на свежем воздухе – нарушителям придется заплатить 300 евро штрафа.

Карантинные ограничения в Греции: что нужно знать

Новые карантинные меры стали необходимостью после резкого скачка заболеваемости COVID в стране. В конце августа был пройден "черный рекорд" - 4 608 новых случаев, сообщили на сайте protothema.gr. Чтобы не объявлять новый локдаун, власти решили усилить эпидемический контроль.

Фото: В Греции вводят ограничения для посетителей закрытых помещений (unsplash.com/dimitris-kiriakakis)

В Греции стараются ускорить кампанию вакцинации, поэтому сертификаты о прививках готовятся использовать в качестве пропуска в общественные места. В стране признаются вакцины Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson&Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Хотя большая часть карантинных мер связана с вакцинацией и скринингом здоровья греческих работников, некоторые правила затронут и туристов.

Отмечается, что в заведения питания в закрытых помещениях (кафе, бары, рестораны, таверны, клубы, ночные клубы) смогут войти только вакцинированные посетители или те, кто предъявит справку о выздоровлении в течении последних 6 месяцев. На входе будут проверять сертификат вакцинации и личность гостя с помощью бесплатного приложения. Такие же правила действуют при посещении стадионов.

На сайте украинского МИДа сообщается, что рестораны и кафе в Греции открыты исключительно только те, которые находятся на открытом воздухе, а для вакцинированных - в отдельных зонах.

Фото: Таверны в Греции (unsplash.com/waldemar-brandt)

К слову, новые ограничения не касаются ресторанов на территории отелей.

Но для того, чтобы сходить в кинотеатр, театр, музей или место археологических раскопок, тренажерный зал, посетители могут также предъявить экспресс-тест на антиген до 48 часов. Также невакцинированные туристы должны будут делать тесты на паромы и авиаперелеты между островами.

"Туристов вряд ли будут проверять" - эксперты

Несмотря на анонсированные строгие ограничения, украинские туристы в Греции их вряд ли ощутят на себе во время отдыха, считают представители украинского туристического рынка.

"Много наших людей отдыхают в отелях, они не ходят на раскопки, не пользуются паромами. А в рестораны, думаю, будут пускать всех гостей, не афишируя. Скорее всего, строгих запретов на посещение для туристов не будет, поэтому глобально эти ограничения на спрос не повлияют", — предполагает в комментарии РБК-Украина директор крупного туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура.

С такой точкой зрения согласен и руководитель сети туристических агентств "Поехали с нами" Олег Кулик. По его мнению, 99% туристов нововведений на отдыхе не почувствуют, потому что предпочитают исключительно отдых в отелях, и не многие отдыхающих ездят в музеи или арендуют авто для поездки по окрестностям.

Фото: Большинство туристов ограничиваются отдыхом в отелях (unsplash.com/nick-karvounis)

"В Греции большинство ресторанов и кафе не будут интересоваться вакцинацией у туристов – это можно сравнить с тем, если бы такое требование ввели у нас в Затоке. Если это большие заведения в больших городах, то проверки возможны. Но в общем даже не понимаю, насколько возможно, чтобы в Греции в курортных зонах хоть кто-то что-то контролировал", — отмечает эксперт.

По его словам, спрос на отдых в Греции в этом сезоне вырос в два раза с 2019 года. В сентябре спрос останется, но поскольку это последний месяц пляжного отдыха, можно ожидать, что скидки на отдых традиционно будут 20-30% или даже до 50% к концу сезона.

Напомним, мы писали, куда чаще всего украинцы ездили отдыхать этим летом.

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