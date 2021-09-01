Уикенд в Риме за 100 евро: отдых в Италии после пандемии доступен по рекордно низким ценам

Вакцинированные туристы могут ехать в страну без карантина

Одна из самых любимых туристами стран наконец открылась для украинцев. С 31 августа в Италию можно путешествовать без прохождения 5-дневного карантина.

При этом власти оставили в силе несколько условий для туристов – от самоизоляции освобождаются вакцинированные украинцы с негативным ПЦР-тестом на COVID.

Какие условия нужно соблюсти для путешествия в Италию и поедут ли украинцы массово на отдых – в материале РБК-Украина.

Какие условия въезда в Италию из Украины

От обязательной самоизоляции после прибытия освобождаются туристы, которые могут предъявить одновременно два документа:

- "зеленый сертификат" о полном курсе вакцинации (Green Pass) – признаются Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

- негативный результат молекулярного или антигенного тестирования на COVID-19, действительный до 72 часов до приезда.

Также необходимо заполнить онлайн форму санитарного контроля Passenger Locator Form.

Фото: Открытые для украинцев страны ЕС (инфографика РБК-Украина)

Если вакцинации нет, туристам придется после приезда с негативным тестом отправиться на самоизоляцию на 5 дней. При этом активируя приложение надзора состояния здоровья. После этого срока придется сдать тест на COVID. Повторный тест могут не сдавать дети до 6 лет.

В силе для туристов остаются правила о подтверждении цели поездки, места пребывания и наличия достаточного количества средств на время путешествия.

"Колоссальный спрос": когда туристы массово поедут в Италию

Новые правила будут действовать для украинских туристов до 25 октября 2021 года. Это самое удачное время и для пляжного отдыха в бархатный сезон, и для экскурсионных поездок по захватывающим архитектурой и атмосферой туристическим городам: Риму, Венеции, Милану, Неаполю.

Эксперты туристического рынка отмечают: вакцинированных украинцев, которые имеют возможность отправиться в Италию, еще не так много. И часть из них в этом сезоне отправятся в путешествие самостоятельно, без покупки путевок в агентствах.

Фото: Колизей в Риме (unsplash.com/david kohler)

Массовые туры в страны, куда уже сегодня можно ехать привитым украинцам, исключительно "под вакцинированных туристов" вряд ли кто-то будет делать, отметил в комментарии РБК-Украина Александр Новиковский, заместитель генерального директора туристической компании "TEZ TOUR Украина".

"Наличие или отсутствие туров будет определяться не вакцинацией, а естественным спросом на рынке. Если спрос по этим направлениям есть, то предложения туроператоры будут готовить. Также индивидуальный турист сможет приобрести определенные услуги по своему усмотрению. К тому же, вакцинированных туристов у нас все еще не так много", — объяснил собеседник.

Пока на данный момент в онлайн-базах туров можно найти только путевки на термальные курорты страны - Монтекатини-Терме, Абано-Терме и Фьюджи. Но скоро туров в страну будет больше, прогнозируют эксперты.

Когда в Италии до недавнего времени обязательным условием въезда была 5-дневная самоизоляция, путевок в страну не продавали, ранее говорил РБК-Украина директор туроператора "Аполло-Тур" Андрей Демура. По его словам, после отмены этого требования спрос на поездки в страну "ожидается огромным".

Фото: Курортный город Портофино в Италии (unsplash.com/kristine tanne)

"До пандемии Италия была очень популярной у наших граждан. Если она откроется на условии ПЦР-теста, то спрос на это направление будет колоссальным. Он и раньше (до введения карантинных ограничений - ред.) был просто огромным", — отмечал Демура.

Секрет популярности страны - в том, что в Италии есть широкие возможности для пляжного, экскурсионного, горнолыжного отдыха, гастрономических и дегустационных туров.

"Летом в Италию едут за пляжным отдыхом, осенью - по экскурсионным программам. Зима - это лыжи. Словом, это популярнейшее круглогодичное направление", - объясняет широкий спрос на отдых в стране специалист.

Авиабилеты в Италию – от 10 евро

Новость об отмене самоизоляции в Италии вызвала волну обсуждений в соцсетях. Пользователи делятся низкими ценами на авиабилеты в Италию из городов Украины.

Например, в ноябре (после установленного срока, когда действуют новые правила въезда для украинцев) из Харькова в Милан можно приобрести билеты по цене 10 евро в одну сторону.

На сайтах бронирования авиабилетов можно найти дешевые варианты на даты в сентябре. Например, билеты авиакомпании Ryanair в Турин из Львова можно купить от 14 евро в одну сторону, в Рим из Одессы – от 18 евро, из Львова – от 27 евро, из Киева – от 24 евро.

Фото: Туристические локации в Риме (unsplash.com/christopher czermak)

В Венецию в сентябре можно отправиться по цене от 18 евро из Львова, из Киева - от 28-30 евро (также у авиакомпании Wizz Air). В Неаполь из Львова можно полететь по цене от 32 евро.

К слову, перелет в города Италии длится всего 2-2,5 часа, поэтому индивидуальное путешествие в южную страну можно запланировать даже на день или два на выходных. При этом многие отели в сентябре предлагают скидки – поселиться в Риме можно по цене от 1300 гривен в сутки за двухместный номер, в Венеции – от 1000 гривен за апартаменты в центре города. А в хостелах можно провести ночь и за 600 гривен (20 евро).

Учитывая стоимость билетов в обе стороны (около 50 евро) и жилья (30-40 евро), уикенд в европейском городе "бюджетные" путешественники вполне могут провести по цене от 100 евро с человека.

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