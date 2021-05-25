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Консул Украины: в Турции появляется все больше услуг на украинском языке

Новина українською →
Вторник 25 мая 2021 13:08
Консул Украины: в Турции появляется все больше услуг на украинском языке Фото: Отдых в Турции в 2021 году (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

На лето в страну запланировано больше чартерных рейсов, чем до пандемии

Турция - одна из самых популярных среди украинцев стран для отдыха. Едут туда не только летом на море: зимой пользуются спросом горнолыжные курорты, а в межсезонье - экскурсии в Стамбул и другие локации.

Сегодня туроператоры прогнозируют еще более активный рост популярности направления, ведь рейсов в курортную страну запланировано даже больше, чем было до пандемии COVID в 2019 году.

Судя по данным, обнародованных Украинской ассоциацией турагентств (УАТА), только за одну летнюю неделю (с 7 по 13 июня) из аэропортов, расположенных возле девяти крупных городов Украины, в этом направлении улетит 326 рейсов. Для сравнения, в 2019 году (до введения строгих карантинных ограничений) на аналогичный период был заявлен 201 рейс - более чем на треть меньше.

Консул Украины: в Турции появляется все больше услуг на украинском языке

Фото: В Турцию на лето запланировано рекордное количество чартеров (pixabay.com)

Министр туризма Турции: "Украинский язык доступен во многих музеях"

С учетом того, что количество украинских туристов в Турции растет, станет ли в курортной стране больше украиноязычных экскурсий, указателей в аэропортах и обслуживания в отелях на украинском языке? На этот вопрос РБК-Украина ответил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Украинский язык доступен во многих популярных музеях Турции. Прежде всего - в формате аудиогидов. Также мы активно продвигаем страницу сайта GoTurkey, где есть полезная информация для туристов. Сайт доступен на девяти языках, в том числе - на украинском. В нашу страну действительно приезжает все больше украинцев, и мы стараемся сделать их счастливыми", — сказал РБК-Украина министр.

Консул Украины: в Турции появляется все больше услуг на украинском языке

Фото: Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой (РБК-Украина)

Консул Украины: "Украинский язык стал доступнее и в отелях"

В регионе Анталья, куда летом приезжает большинство украинских туристов, есть два музея, оснащенных аудиогидами. С обоими этими музеями у украинской стороны есть договоренность о том, чтобы в них появились также и украиноязычные аудиогиды, отметил РБК-Украина консул Украины в Турции Эмир Рустамов.

"Это аудиогиды в музее Анталии и в церкви святого Николая - популярных локациях, которые пользуются спросом у наших путешественников. Более того - эти гиды уже работают в тестовом режиме. Это касается нашего консульского округа - Средиземноморского побережья Турции. Здесь таких музеев всего два. С турецкой стороной у нас есть договоренность о том, что как только будут появляться новые музеи, мы сразу будем обеспечивать их украиноязычными аудиогидами", — заявил консул.

Консул Украины: в Турции появляется все больше услуг на украинском языкеФото: Консул Украины в Турции Эмир Рустамов: "Новые турецкие музеи будут оснащать аудиогидами на украинском" (facebook.com/ukrainianconsulateantalya)

Что касается других регионов страны, то экскурсии на украинском также можно послушать в некоторых музеях Стамбула и Анкары.

В частности, в Музее анатолийских цивилизаций. Он считается одним из главных музеев, которые советуют посетить в Анкаре туристам, чтобы познакомиться с местной культурой. Он охватывает культурные памятники Анатолии с доисторических времен до современного периода.

"Однозначно могу отметить, что количество локаций в Турции, где присутствует украинский язык, постоянно растет. Также в Турции все больше отелей, где украинский язык стал доступнее. Почти у всех качественных отели региона в пакете телеканалов есть украиноязычные. Поэтому в этом контексте ситуация все лучше и лучше", — отметил консул.

Напомним, ранее мы писали, какие цены на туры в Турцию предлагают украинским туристам на старте сезона.

Также сообщалось, по какой цене можно отдохнуть в Греции - стране, которая открыла границы совсем недавно.

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