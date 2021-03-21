Больше, чем до карантина: в курортную страну поедет рекордно много туристов

На лето в Турцию запланировано 326 чартеров в неделю

Новый сезон отдыха в Турции будет ознаменован ростом количества чартеров из Украины. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовала Украинская ассоциация турагентств (УАТА).

Организация проанализировала количество заявленных туроператорами рейсов в Турцию на новый сезон, сообщает профильное издание "Турпрофи".

Рейсов будет больше, чем в сезоне 2019 года

Судя по данным УАТА, только за одну летнюю неделю (с 7 по 13 июня) из девяти крупных городов Украины в этом направлении улетит 326 рейсов. Для сравнения, в 2019 году (еще до введения карантинных ограничений) на этот же период был заявлен 201 рейс - более чем на треть меньше.

"Рост, в сравнении с 2019 годом, несмотря на пандемию, составит 62%. Это много. Расчет очевидно сделан на то, что альтернатив Турции летом будет недостаточно", - говорит "Турпрофи" исполнительный директор Ассоциации Павел Григораш.

Как предполагают эксперты турбизнеса, основная масса туристов будет ориентирована этим летом именно на Турцию.

Согласно подсчетам УАТА, больше всего рейсов заявлено у авиакомпании МАУ - их 125, на втором месте - компании Azur Air и SkyUp, у каждой из которых запланирован 71 рейс в неделю. Оставшиеся 59 рейсов будет выполнять "Роза Ветров", уточняют в публикации.

Фото: Анталия будет популярной и в новом сезоне (pixabay.com)

В Ассоциации также поделились данными о том, какие направления рейсов и из каких именно городов Украины будут наиболее популярными. Такими направлениями стали Анталья, Аланья, Бодрум, Даламан, Измир.

УАТА также подала список украинских городов (в порядке убывания) согласно количеству рейсов в Турцию. Список городов выглядит так: Киев, Харьков, Львов, Запорожье, Одесса, Днепр, Черновцы, Николаев, Херсон.

Какие курорты Турции будут самыми популярными

Как выглядит рейтинг самых популярных городов Турции в планах на лето? Здесь направления расположились (от самого популярного) следующим образом: Анталья, Бодрум, Даламан, Измир, Аланья.

Хотя в "Турпрофи" допускают, что на втором по популярности месте все же будет Аланья: туда туристы будут ехать из аэропорта Антальи.

Фото: Гавань в Аланьи (pixabay.com)

"Этот нехитрый прием позволит туроператорам быстрее заполнить борта", - предполагают в издании.

В лидерах будет также Египет

О том, что Турция будет популярна и в новом пляжном сезоне 2021 года, РБК-Украина заявляли несколько представителей туркомпаний. К слову, именно Египет и Турция стали фаворитами туристического выбора украинцев в 2020 году.

Эксперты рынка прогнозируют, что Турция и Египет останутся популярными среди украинских туристов и в будущем. Особенно - если границы многих стран для украинских граждан и далее останутся закрытыми из-за пандемии.

"Учитывая пока частично закрытые границы с ЕС, Турция не утратит былой популярности у украинцев и в дальнейшем", - прогнозирует Андрей Демура, директор туристической компании "Аполло-тур".

Напомним, ранее в Турции заявили, что готовят для туристов новую масштабную локацию.

Также в Турции объявили об очередном нововведении для туристов.