Неисследованная Волынь: необычные локации Луцка, о которых вы не знали

Это было декабрьское утро, и это был старт нашей третьей экспедиции. В этот раз нас ждала Волынская область, богатая на достопримечательности и тайнами. А начать мы решили со столицы волынского края - славного города Луцк.

Именно здесь находятся две очень особенные локации, которые почему-то до сих пор остаются не слишком известными как для большинства украинцев, так и для опытных туристов. Итак, поехали!

Видео: Малоизвестные локации Волынской области (youtube.com/Тайная Карта)

Большая "китайская стена"

Кто бы мог подумать, что самый длинный жилой дом в мире находится в Луцке, а именно - на проспекте Соборности и улице Молодежи.

Его длина составляет около двух километров, а учитывая все ответвления, получится почти три километра. Поэтому местные и прозвали дом “большой китайской стеной”.

Фото: Автором проекта сооружения выступил волынский архитектор Василий Маловица (Роман Сенишин)

Сооружение входит в рейтинг самых необычных зданий нашей страны. Более того, его уникальность отмечали даже французские архитектурные журналы, в которых специалисты называли этот дом ярким примером прогрессивного подхода в градостроительстве.

Здание было построено в период с 1969 по 1980 годы, автором проекта выступил волынский архитектор Василий Маловица.

Насчитывается около сорока домов, среди которых попадаются и пяти-, и девятиэтажные, а количество подъездов равна 170. Главная идея проекта заключалась в том, чтобы соединить эти дома между собой под 120-градусным углом.

После окончания строительства дом начали заселять, а жителей, как правило, объединяло общее место работы. Например, один из подъездов до сих пор называют "медицинским".

Фото: Дом выглядит как своеобразный спальный микрорайон (Роман Сенишин)

К счастью, нам удалось подняться на девятиэтажку, расположенную напротив волынской “китайской стены”, потому мы убедились в масштабах этого огромного здания. Выглядит как своеобразный спальный микрорайон. А еще с высоты сооружение напоминает улей с сотами, в котором живет более 10 тысяч человек в почти трех тысячах квартир, поэтому дом еще называют “пчелиным”.

И вроде ничего удивительного, но тот факт, что перед тобой раскинулся самый длинный жилой дом в мире, почему-то кажется приятным. Надеемся, что в ближайшее время на крышах “пчелиного улья” будут проводить интересные экскурсии, о чем уже неоднократно ходили слухи среди местного общества.

Самолет Ил-18Б

Несколько минут прогулки от волынской “великой китайской стены”, и перед нами - вторая локация, которая тоже отличает Луцк на фоне других городов.

Трудно кого-то удивить старым самолетом, лучшие годы которого уже позади. Но когда этот самолет находится в жилом массиве, то, согласитесь, это точно вызывает интерес. Поэтому речь сейчас пойдет о Ил-18Б, который уже 40 лет занимает свое место в одном из микрорайонов Луцка.

Фото: Ил-18Б уже в течение сорока лет располагается в одном из микрорайонов Луцка (Роман Сенишин)

Это воздушное транспортное средство было установлено здесь в 1981 году, перед празднованием 900-летия столицы Волыни. Самолет является одним из 64 “металлических птиц” соответствующей модели, которые были созданы еще в далеких 1958-59 годах.

На момент установки Ил-18Б уже считался авиапамятником советской гражданской авиации, и в то время существовала модная тенденция на территории Союза - “парковать” самолеты в городах.

Трансфер луцкого Ил-18Б от военного аэродрома к месту нынешней стоянки - это вообще отдельная история. К нему самолет должен был доехать, что было чрезвычайно сложной задачей, учитывая его габариты: длина - почти 36 метров, высота - 10 метров, а вес - целых 30 тонн. Длина маршрута составила 7 километров, а для транспортировки использовали тягачи в виде трех тракторов.

Фото: Процесс перевозки самолета сопровождался пожарными машинами, автокранами и специальными установками (Роман Сенишин)

На пути попадались различные препятствия: линии электропередач, железнодорожный переезд, опоры троллейбусных проводов.

Процесс перевозки сопровождался пожарными машинами, автокранами и специальными установками, которые позволяли демонтировать электролинии. Такой трансфер занял ровно 12 часов, и под вечер Ил-18Б наконец застыл на просторном бетонном площадке, где стоит и до сих пор.

Фото: Бетонная площадка вокруг самолета выполняет функцию платной автостоянки (Роман Сенишин)

Сначала в салоне самолета был детский кинотеатр, а в начале 1990-х его трансформировали в бар.

Сегодня забраться в середину самолета невозможно. Посетителей туда не пускают уже много лет, а бетонная площадка вокруг выполняет функцию платной автостоянки, поскольку земельный участок с крылатым великаном уже более 20 лет приватизирована.

Фото: Говорят, что есть планы превратить самолет Ил-18Б в детское кафе (Роман Сенишин)

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Но есть информация, что луцкий Ил-18Б может снова вернуться к своей прежней функции, а именно - служить местом для досуга детей. Поговаривают, что самолет станет детским кафе, а территория вокруг него тоже будет благоустроена. Такая идея действительно кажется привлекательной, поэтому остается только держать кулаки и болеть за ее успешное воплощение в жизнь.

В целом же Луцк оставил положительные впечатления, ведь доказал, что кроме уже давно известных туристических мест, скрывает на своей карте еще несколько интересных локаций, которые в перспективе могут стать одними из его главных "фишек". Поэтому нечего сидеть дома - город ждет гостей!

Фото: Хватит сидеть дома - город ждет гостей! (Роман Сенишин)

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