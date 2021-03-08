Недосліджена Волинь: незвичні локації Луцька, про які ви не знали

То був грудневий ранок, і то був старт нашої третьої експедиції. Цього разу нас чекала Волинська область, яка багата на цікавинки й таємниці. А розпочати ми вирішили зі столиці волинського краю - славетного міста Луцьк.

Саме тут знаходяться дві дуже особливі локації, які чомусь досі залишаються не надто відомими як для пересічних українців, так і для досвідчених туристів. Отож, поїхали!

Відео: Маловідомі локації Волинської області (youtube.com/Таємна Мапа)

Велика "китайська стіна"

Хто б міг подумати, що найдовший житловий будинок у світі знаходиться в Луцьку, а саме - на проспекті Соборності та вулиці Молоді.

Його довжина становить близько двох кілометрів, а враховуючи всі відгалуження, вийде майже три кілометри. Тому місцеві та прозвали будинок “великою китайською стіною”.

Фото: Автором проекту споруди виступив волинський архітектор Василь Маловиця (Роман Сенишин)

Споруда входить до рейтингу найнезвичніших будівель нашої країни. Щобільше, її унікальність відзначали навіть французькі архітектурні журнали, в яких спеціалісти називали цей будинок яскравим прикладом прогресивного підходу в містобудуванні.

Будівлю було споруджено у період з 1969 по 1980 роки, автором проекту виступив волинський архітектор Василь Маловиця.

Нараховується близько сорока будинків, серед яких трапляються і п'яти-, і дев’ятиповерхові, а кількість під’їздів дорівнює 170. Головна ідея проекту полягала в тому, щоб з’єднати ці будинки між собою під 120-градусним кутом.

Після закінчення будівництва дім почали заселяти, а жителів, як правило, об’єднувало спільне місце роботи. Наприклад, один із під’їздів досі називають "медичним".

Фото: Будівля виглядає як своєрідний спальний мікрорайон (Роман Сенишин)

На щастя, нам вдалося піднятися на дев’ятиповерхівку, розташовану навпроти волинської “великої китайської стіни”, тому переконалися у масштабах цієї величезної будівлі. Виглядає як своєрідний спальний мікрорайон. А ще з висоти споруда нагадує вулик із сотами, в якому мешкає понад 10 тисяч осіб у майже трьох тисячах квартир, тому будинок ще часто називають “бджолиним”.

І ніби й нічого дивовижного, але той факт, що перед тобою розкинувся найдовший житловий будинок у світі, чомусь здається приємним. Сподіваємось, що найближчим часом на дахах “бджолиного вулика” проводитимуть цікаві екскурсії, про що вже неодноразово ходили чутки серед місцевої громади.

Літак Іл-18Б

Кілька хвилин прогулянки від волинської “великої китайської стіни”, і перед нами - друга локація, яка теж вирізняє Луцьк на фоні інших міст.

Важко когось здивувати старим літаком, найкращі роки якого вже далеко позаду. Але коли цей літак знаходиться у житловому масиві, то, погодьтеся, це точно викликає зацікавлення. Тому мова зараз йтиме про Іл-18Б, який вже 40 років займає своє місце в одному з мікрорайонів Луцька.

Фото: Іл-18Б вже протягом сорока років розташовується в одному з мікрорайонів Луцька (Роман Сенишин)

Цей повітряний транспортний засіб був встановлений тут у 1981 році, перед святкуванням 900-річчя столиці Волині. Літак є одним із 64 “металевих птахів” відповідної моделі, що були збудовані ще в далеких 1958-59 роках.

На момент встановлення Іл-18Б вже вважався авіапам’ятником радянської цивільної авіації, та і в той час існувала модна тенденція на території Союзу - “паркувати” літаки в містах.

Трансфер луцького Іл-18Б від військового аеродрому до місця нинішньої стоянки - це взагалі окрема історія. До нього літак мусів доїхати, що було надзвичайно складним завданням, зважаючи на його габарити: довжина - майже 36 метрів, висота - 10 метрів, а вага - цілих 30 тонн. Довжина маршруту становила 7 кілометрів, а для транспортування використовували тягачі у вигляді трьох тракторів.

Фото: Процес перевезення літака супроводжувався пожежними машинами, автокранами та спеціальними установками (Роман Сенишин)

На шляху траплялися різноманітні перешкоди: лінії електропередач, залізничний переїзд, опори тролейбусних дротів.

Процес перевезення супроводжувався пожежними машинами, автокранами та спеціальними установками, які дозволяли демонтувати електролінії. Такий трансфер зайняв рівно 12 годин, і під вечір Іл-18Б нарешті застиг на просторому бетонному майданчику, де стоїть і досі.

Фото: Бетонний майданчик довкола літака виконує функцію платної автостоянки (Роман Сенишин)

Спочатку в салоні літака був дитячий кінотеатр, а на початку 1990-х його трансформували у бар.

Сьогодні забратися в середину літака неможливо. Відвідувачів туди не пускають вже багато років, а бетонний майданчик довкола виконує функцію платної автостоянки, оскільки земельна ділянка з крилатим велетнем вже понад 20 років приватизована.

Фото: Кажуть, що є плани перетворити літак Іл-18Б на дитяче кафе (Роман Сенишин)

Але є інформація, що луцький Іл-18Б може знову повернутися до своєї колишньої функції, а саме - служити місцем для дозвілля дітей. Подейкують, що літак стане дитячим кафе, а територія навколо нього теж буде відповідно облаштована. Така ідея справді здається привабливою, тому залишається тільки тримати кулаки та вболівати за її успішне втілення в життя.

В цілому ж Луцьк залишив позитивні враження, адже довів, що крім уже давно відомих туристичних місць, приховує на своїй карті ще кілька цікавих локацій, які в перспективі можуть стати одними з його головних "фішок". Тому нічого сидіти вдома - місто чекає гостей!

Фото: Годі сидіти вдома - місто чекає гостей! (Роман Сенишин)

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