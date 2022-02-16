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На Кипре снимают ограничения для невакцинированных: главное

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Среда 16 февраля 2022 14:49
На Кипре снимают ограничения для невакцинированных: главное Фото: На Кипре снимают ограничения для невакцинированных (unsplash.com/secret-travel-guide)
Автор: Евгения Тугушева

Без прививок теперь можно посещать ночные клубы, футбольные стадионы, театры, отели и кинотеатры

Власти Кипра решили снять ограничения на доступ непривитых от COVID-19 в бары, рестораны и другие места после снижения количества заболевших.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт ABCnews.go.com.

Министр здравоохранения Михалис Хаджипантела заявил, что непривитые люди могут посещать ночные клубы, футбольные стадионы, театры, отели и кинотеатры, начиная с 21 февраля, если у них есть действительный экспресс-тест на COVID-19, сделанный в течение предыдущих 24 часов.

"Максимальное количество людей, разрешенное в ночных клубах и других местах, увеличено с 50 до 250, в то время как размещение за одним столом увеличивается с восьми до 12. Количество людей, которым разрешено собираться в частных домах, удваивается до 20.

Также максимальная вместимость футбольных стадионов и кинотеатров повышается до 70% и 75% соответственно. Доля работников частного сектора, вынужденных работать из дома, сокращается вдвое до 25%", – говорится в сообщении.

На Кипре снимают ограничения для невакцинированных: главное

Фото: На Кипре снимают ограничения для невакцинированных для посещения общественніх мест (unsplash.com/hert-nik)

На Кипре ежедневные случаи заболевания COVID-19 в последние дни снижаются и колеблются на уровне около 2,2%, как и количество госпитализаций в серьезных случаях.

Напомним, ранее мы писали, что в Греции откроют туристический сезон с марта.

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