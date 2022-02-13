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На полтора месяца раньше. Греция начинает туристический сезон уже с марта

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Воскресенье 13 февраля 2022 14:36
На полтора месяца раньше. Греция начинает туристический сезон уже с марта Фото: Отдых в Греции (unsplash.com/alexandre-chambon)
Автор: Катерина Гончарова

Страна официально откроет сезон отдыха с первого дня весны

Со следующего месяца Греция официально откроет свои двери для иностранных туристов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Министр туризма Василис Кикилиас заявил, что туристический сезон в Греческой Республике начнется 1 марта.

Как уточнили в издании, несмотря на быстрое распространение коронавируса и его новых штаммов, в 2021-м Греции удалось принять большое количество международных путешественников.

В связи с этим Кикилиас сказал, что борьба с пандемией была важной, благодаря чему страна в прошлом сезоне открылась для иностранцев.

"То, как мы справились с пандемией, было настолько важным, что, хотя все другие средиземноморские страны были закрыты, мы открылись. А в прошлом году, когда все считали, что доходы от туризма составят 5–6 млрд евро, они достигли 10,5–11 млрд евро. Это огромный вклад в экономику Греции", — отметил министр.

Недавно Кикилиас подчеркнул, что Министерство туризма и игроки туристического сектора пытаются в течение этого года достичь показателей до пандемии.

Министр заявил, что вместо середины апреля туристический сезон начнется 1 марта.

“Я вижу, что первый круизный лайнер уже отправился в Салоники и в порт Волос. У нас будет 765 круизов, 55% из которых будут с портом приписки в Пирее, Салониках, Ираклионе, на греческих островах”, — отметил министр.

На полтора месяца раньше. Греция начинает туристический сезон уже с марта

Фото: Вместо привычного периода в середине апреля, туристический сезон в Греции начнется с 1 марта (unsplash.com/raoul-croes)

Кроме того, туроператоры и авиакомпании призывают к увеличению на 30-50% мест в отелях, бронированию поездок и слотов в этом году, что, по словам властей Греческой Республики, очень обнадеживает.

"В прошлом году я привез (в Грецию - ред.) 1,5 миллиона путешественников, в этом году я хочу привезти 3 миллиона", — отметил генеральный директор немецкой туристической компании во время своего визита на Родос.

Согласно исследованию, проведенному Конфедерацией туризма Греции (SETE), до пандемии коронавируса в 2019 году больше всего средств тратили в Греции туристы из Германии, Великобритании и США.

В отчете SETE подчеркивается, что доходы страны от приездов туристов из Германии в 2019 году составили около 3 миллиардов евро, или в общей сложности 16,7% от общего объема доходов всего туризма Греции.

По данным греческих властей, каждый четвертый евро в экономике страны косвенно или напрямую поступает от туризма и доходит до средней греческой семьи, занимающейся малым и средним бизнесом.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кипре наблюдается "туристический бум".

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