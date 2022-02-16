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На Кіпрі знімають обмеження для нещеплених: найголовніше 

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Середа 16 лютого 2022 14:49
На Кіпрі знімають обмеження для нещеплених: найголовніше  Фото: На Кіпрі знімають обмеження для невакцинованих (unsplash.com/secret-travel-guide)
Автор: Євгенія Тугушева

Без щеплень тепер можна відвідувати нічні клуби, футбольні стадіони, театри, готелі та кінотеатри

Влада Кіпру вирішила зняти обмеження на доступ нещеплених від COVID-19 до барів, ресторанів та інших місць після зниження кількості хворих.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт ABCnews.go.com.

Міністр охорони здоров'я Міхаліс Хаджіпантела заявив, що нещеплені особи можуть відвідувати нічні клуби, футбольні стадіони, театри, готелі та кінотеатри, починаючи від 21 лютого, якщо вони мають дійсний експрес-тест на COVID-19, зроблений протягом попередніх 24 годин.

"Максимальна кількість людей, дозволена у нічних клубах та інших місцях, збільшена з 50 до 250, тоді як розміщення за одним столом збільшується з восьми до 12. Кількість людей, яким дозволено збиратися у приватних будинках, подвоюється до 20.

Також максимальна місткість футбольних стадіонів та кінотеатрів підвищується до 70% та 75% відповідно. Частка працівників приватного сектора, які змушені працювати з дому, скорочується вдвічі до 25%", – йдеться в повідомленні.

На Кіпрі знімають обмеження для нещеплених: найголовніше

Фото: На Кіпрі знімають обмеження для невакцинованих для відвідування громадських місць (unsplash.com/hert-nik)

На Кіпрі щоденні випадки захворювання COVID-19 останніми днями знижуються та коливаються на рівні близько 2,2%, як і кількість госпіталізацій у серйозних випадках.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Греції відкриють туристичний сезон із березня.

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