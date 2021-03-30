Туры в Грецию уже в продаже: когда можно планировать отпуск в курортной стране

Путевки предлагают на условиях раннего бронирования

Отдых в Греции был недоступен для украинцев продолжительное время. Хотя сегодня въезд в эту страну с туристической целью гражданам нашей страны пока запрещен, многие туркомпании уже запускают в продажу туры на курортные острова. Ожидается, что правила въезда в популярную страну будут упрощены к началу пляжного сезона. Основные предложения по турам - это поездки ближе к концу мая и летом.

Тем временем в Греции обновляют протоколы безопасности, по которым будут принимать иностранных туристов с 14 мая. Об этом рассказала заместитель министра туризма София Захараки, сообщает athina984.gr.

"Открытие туризма в нашей стране ожидается 14 мая. Через несколько дней будет объявлена ​​обновленная форма протоколов по туризму. Туризм необходимо возобновить безопасно", - цитирует заявление чиновницы радиостанция.

По словам Софии Захараки, для въезда туристов в Грецию потребуется сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста и, возможно, сертификат о перенесенном COVID-19.

Как будут принимать туристов

О планах Греции по первым шагам к открытию для международного туризма рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис на международной туристической выставке ITB 2021, которая в этом году проводилась в онлайн-формате.

Фото: Достопримечательности Греции (pixabay.com)

По его словам, Греция стремится открыть туристические ворота к 14 мая 2021 года, если будет позволять ситуация с COVID в стране. Вероятно, первыми откроют границы для граждан стран ЕС. Также - со странами, которые значительно продвинулись в темпах вакцинации населения. В частности, речь идет об Израиле, пояснил глава ведомства.

Министр туризма отметил, что Греция готова принять их с полным протоколом на лето 2021 года.

В этом контексте туристов будут встречать с тремя условиями:

- были привиты;

- есть антитела к коронавирусной инфекции;

- при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID.

При этом он отметил, что все туристы будут подвергаться выборочной проверке. В случае "положительного" результата теста туристов переведут в соответствующие учреждения за счет греческого государства без какой-либо платы для иностранных гостей.

Цифровой "зеленый сертификат"

В Греции разработали цифровой документ, позволяющий туристам приехать на отдых в страну. Как объяснил министр туризма, сертификат о вакцинации распространяется на тех, кто прошел ПЦР-тестирование, был вакцинирован или имеет антитела к коронавирусу.

Он был разработан таким образом, чтобы не вызывать ни малейшего беспокойства о защите личных данных. Он включает в себя несколько вариантов, позволяющих любому, кто не желает сообщать, были ли они вакцинированы, пройти ПЦР-тест.

"Свидетельство о вакцинации защищает одну из основных свобод Европейского Союза - свободу передвижения", - отметил чиновник.

Что касается приема посетителей из стран, не входящих в ЕС, было отмечено, что цель состоит в том, чтобы любой желающий мог приехать с соблюдением условий. Те туристы, которые были привиты вакцинами, не одобренными ЕС, например, из Китая или России, также будут иметь возможность посетить Грецию.

Фото: Пляжи на Родосе (pixabay.com)

Острова, свободные от COVID

В новом туристическом сезоне в Греции решили сделать ставки на безопасный туризм – и определили острова, где местное население получило 100% вакцинацию. Именно в этих COVID-free локациях ожидают увеличения турпотока летом.

Например, на островах Кастелоризо, Меганиси, Кастос, Тимана, Псара, Каламос, Фурни населением менее 1000 человек вакцинация завершена, сообщает издание greece-is.com.

На других жители получили первую дозу вакцины: например, на островах Эрейкусса, Агафониси, Нисирос, Гавдос, Халки, Матраки, Липси, Отоной, Тилос и Арки.

Остальные острова с населением менее 1000 человек ждут своей очереди на вакцинацию.

Фото: Пляж на Крите (pixabay.com)

Сколько стоит отдых в Греции мае

Мы проверили стоимость недельного отдыха на двоих с авиаперелетом и питанием "завтраки" с вылетом от 15 мая от ведущих туроператоров и выбрали самые низкие цены.

У туроператора "Mouzenidis travel" 7 ночей в 3* отеле в Халкидики-Кассандра обойдутся в 20434 гривны с вылетом 16 мая, в 4* - от 23358 гривен, в 5* в Александруполисе – от 25330 гривен с вылетом 27 мая.

У туроператора "Компас" провести 7 ночей на острове Родос можно в 3* отеле за 21282 гривны с вылетом 27 мая, в 4* в Агия-Марина на острове Крит – за 27310 гривен с вылетом 28 апреля, в 5* отеле в Лассити на острове Крит – от 44620 гривен с вылетом 27 мая.

У туроператора "Coral travel" неделя в 3* отеле в Иранклионе на острове Крит обойдется от 16074 гривен с вылетом 23 мая, там же в 4* - от 19738 гривен с вылетом 16 мая, в 4* на Родосе – от 22902 гривны с вылетом 19 мая. В 5* на Крите можно провести 6 ночей за 28987 гривен с вылетом 16 мая.

Если Греция по каким-то причинам не откроет свои границы для украинцев в мае, то туристам могут предложить перенести даты отпуска на позже, как это уже было в минувшем году. Также при аннуляции таких туров некоторые компании не взимают штрафы.

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