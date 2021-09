Из Киева в Житомир на конном дилижансе: как путешествовали украинцы более ста лет назад

Сегодня мы с легкостью преодолеваем тысячи километров, и нам трудно представить, что когда-то Анна Ярославна ехала к своему Генри во Францию около полугода. До появления железной дороги странствия по суше были возможны лишь лошадьми, волами и пешком. Давайте посмотрим на то, как путешествовали в каретах, экипажах, а позже - пересели в дилижансы.

Этот основной вид сухопутного транспорта называют гужевым. Откуда же такое название? Она связана со словом "гуж" — ремень для соединения хомута с оглоблями.

Фаэтоны, тележки и коляски: как передвигались между городами с 17 века

В так называемые "новые времена" (эпоха, которая охватывает период с 17 до конца 19 века - ред.) появляются новые разнообразные экипажи - для богачей и бедняков, для зимы и лета, праздников и будней и даже для разных регионов. На горе в экипажах находились важи - огромные чемоданы или сундуки для размещения багажа на крыше экипажа. Летом пользовались кибитками, двухместными и четырехместными колясками, бричками и каретами. Зимой ездили на санях и тележках-санях с с кузовом в виде низенькой кареты с окошками.

Наиболее известным пассажирским транспортом является карета - закрытая пассажирская повозка с рессорами (амортизаторами). Мода на кареты была связана с появлением нового класса - шляхты. К началу 17 века кареты стали очень престижным видом транспорта, указывавшим на статус его владельца.

Фото: Разные виды транспорта, изображены в книге The How and Why Library, впервые опубликованной в США в 1909 году (uk.wikipedia.org)

Для долгих путешествий использовали рыдваны - большие кареты, запряженные 6-12 лошадьми. Внутри кареты были мягкие сидения, окошки располагались по бокам и спереди - для общения с кучером. Для входа под дверцей была откидная подножка. В темное время суток по бокам кареты горели фонари.

В тележке - карете на полозьях - можно было ехать полулежа, в теплых одеялах. Окна иногда отделывали медвежьим мехом, чтобы не дуло, а изнутри тележку отделывали красным сукном или даже бархатом. Еще одним интересным видом кареты были дормезы (от фр. слова dormir - спать). В них можно было вытянуться и спать лежа. Покупка иностранных дормезов была предметом гордости.

В очень больших, но комфортабельных дорожных каретах предусматривались самые разные вещи для путешествия: кровать, туалет, погреб, аптечка, кухня, сервиз. Более простыми и легкими экипажами были коляски - с открытым или откидным верхом. Коляски обычно запрягались парой или тройкой лошадей, однако более состоятельные запрягали их и шестью лошадьми.

Кабриолеты, покорившие европейские столицы в 19 веке

Разновидностями таких легких транспортных средств были: фаэтон, фиакр и ландо. Обычно они использовались для городских и недалеких загородных прогулок. Низкие борта ландо обеспечивали максимальную видимость пассажиров и их одежды, поэтому в 19 и начале 20 века представители аристократии использовали его как представительный экипаж.

Еще до сегодня ландо можно увидеть во время торжественных событий в Великобритании. А название происходит от немецкого города Ландау, в котором он был впервые построен.

Фото:Типы экипажей начала 20 века. Иллюстрация из словаря Брокгауза и Ефрона. Слева направо: фаэтон "Виктория", шарабан, визави, малый фаэтон (без кучера), тильбери, ландо, кабриолет, доггарт, двухместная карета, гостиничный омнибус, четырехместная карета, сани (uk.wikipedia.org)

Фаэтоном сначала называлась легкая открытая коляска, а позднее так называли первые автомобили, которые внешне копировали форму конных экипажей-фаэтонов.

Одними из первых индивидуальных транспортных средств кабриолеты - легкие двухколесные экипажи без козел - то есть для тех, которые хотел вести карету самостоятельно. Появились они в начале 19 века, и сразу покорили европейские столицы.

Управлять кабриолетом было легко, и они идеально подходили для поездок, когда парни ухаживали за девушками и хотели их удивить! И сегодня кабриолет, уже в виде авто, не утратил своей привлекательности - кто не мечтает прокатиться с ветерком мимо живописных ландшафтов?

Появление дилижансов расширило представление о границах допустимого

Эпоха же междугороднего общественного транспорта началась с дилижанса. Само слово "дилижанс “пришло к нам с латыни и означает ”быстрый", "оживленный". В те времена клиент оплачивал переезд, а перевозчик брал на себя решение проблем, которые возникали в пути.

Каждый рейс сопровождал специальный комиссар, который оплачивал прогоны на станциях, обеспечивал комфортное путешествие, а в случае поломки искал человека, способного починить рессору или заменить колесо. Быстрое устранение неисправностей казалось тогда путешественникам настоящим чудом!

Но не все были в восторге от дилижансов. До их появления совместное путешествие незнакомых людей, принадлежавших к разным слоям и полам казалось неприличным. Люди путешествовали либо в одиночку, либо в обществе знакомых, либо в кругу семьи.

На дилижансах путешествовали обычно госслужащие и военные, менявшие свое место жительства. Гражданские чиновники возили за собой свои семьи. посещали больных, ездили в церковь, по монастырям и на ярмарки. Детей также в основном брали с собой в поездки.

Фото: Британский почтовый дилижанс в черно-бордовых цветах почты, 1804 год (en.wikipedia.org)

Появление дилижансов расширило представление о границах допустимого в контексте расстояний, которые мог преодолеть обычный человек. А уже десятилетия спустя путешественники легко пересели в железнодорожные вагоны.

Киевская почтовая станция и контора дилижансов в Житомире: куда ездили укараинцы в 19 веке

В Киеве первые дилижансы появились еще в 1835 году, когда на Подоле была основана "Контора учебного заведения дилижансов и транспортов". Первые киевские дилижансы курсировали в Москву и Петербург и использовались для перевозки пассажиров и почты.

В начале 20 века и вплоть до установления советской власти в Киеве главным пассажирским перевозчиком на тракте "Киев-Житомир" был житомирский еврей Перец-Хаим Фельденкрайз. Его контора конных дилижансов размещалась в центре Житомира. Александр Яворский, будущий ученый-ботаник, учившйся в Киевском университете в те времена, в своих воспоминаниях писал:

"6 лошадей запряженные по паре везли огромный тарантас из Киева в Житомир, имея на дороге остановки для отдыха пассажиров и кормления их, а также и лошадей. На стороне дилижанса была выведена крупная надпись владельца предприятия-Фельденкрайза".

Сама карета дилижанса была трехэтажной, а всех классов было четыре. И все они были выкрашены в разные цвета масляной краской. На большом возвышении с длинным бичом сидел кучер.

В некоторых районах России дилижансы просуществовали вплоть до начала 1930-х годов. Можно сказать, что во многом именно почтовое дело дало возможность обычным людям путешествовать.

Сначала слово “почта” (от лат. posta, statio) обозначало станцию (пост) для обмена лошадей или курьеров. Почта доставляла корреспонденцию, но уже с середины 18 века она все чаще обслуживала тех, кто путешествовал по “казенной” потребности. Позже право пользоваться почтовыми лошадьми получили и частные лица за двойные прогоны (двойную цену).

Фото: В Киеве с движением дилижансов связана почтовая станция на Почтовой площади (twitter.com/uywavbt0bvblozc)

Обычная скорость при езде на почтовых лошадях днем и ночью составляла около ста верст в сутки (около 107 километров). Но, договариваясь с ямщиками, путешественники проезжали иногда по зимней дороге в сутки и по двести верст. Часто летом было трудно путешествовать, не говоря уже о весеннем и осеннем бездорожье.

Постепенно на болотах появились гаты, на реках - мосты или паромы, дорожное полотно начали укреплять, и движение более или менее наладилось. Интересный факт - именно конные экипажи начали нумеровать первыми. Только с распространением автомобилей номерные знаки получил и автотранспорт.

Согласно царскому указу Петра, строились так называемые Ямы, то есть почтовые станции, где курьеров ждали лошади. Само слово "ям" (почтовая станция) заимствовано из татарского языка, как и многие русские слова. А "ямщик" - это извозчик на почтовых ямских лошадях. Зато в русском языке прижились слова “почтовая станция” и “кучер”- извозчик (с немецкого).

Почтовые пути получили название “тракт” - от латинского tractus - волочение, протяженность. После присоединения Украины к Российской империи началось строительство почтового тракта из Киева в Москву и Петербург. Именно на этом пути размещалась почтовая станция в городе Нежин. В здании которой, кстати, сегодня разместился единственный в Украине музей “Почтовая станция”. В ней останавливались Гоголь, Шевченко и многие другие известные люди.

В 1827 году Российская империя организовала почтово-дилижансное сообщение по маршруту "Киев-Житомир-Радзивилов" до тогдашней границы с Австро-Венгрией. По всей этой трассе, названной Брест-Литовским шоссе в 40-х годах 19 столетия, построили новые, каменные почтовые станции. Надо заметить, что в Украине название “тракт” не прижилось, так же, как русский “трактир” (с латыни - tracto - угощаю).

Фото: В начале ХХ века и вплоть до установления советской власти в Киеве главным пассажирским перевозчиком на тракте "Киев-Житомир" был Перец-Хаим Фельденкрайс (uk.wikipedia.org)

Расстояние между станциями составляло в среднем 20-30 километров с определенным учетом топографии и возможностей разового конного перехода. Название привязывалось к ближайшему населенному пункту. Первую на этом пути Почтовую станцию было решено построить в Киеве, на Подоле, куда прибывали корабли из Москвы и Петербурга, где проходили контрактовые ярмарки. До сих пор сохранилось здание почтовой станции на одноименной площади. Но, к сожалению, находится оно в очень аварийном состоянии.

Гости могли путешествовать с помощью разных вариантов переездов. На перекладных экипажах, которые двигались от станции к станции, где меняли ("перекладывали") лошадей. А более распространенным был способ езды "на своих" или "на долгих". Лошадей тогда обычно не нанимали, а пользовались своими, и на одних и тех же лошадях ехали всю дорогу "от места к месту", давая им отдохнуть в пути. Сами гости останавливались в постоялых дворах на станциях.

Езда "на долгих" с длительными остановками для корма и отдыха лошадей без ночной погони, характерной при пользовании почтовыми, действительно была медленной, долгой, но стоила намного дешевле. При езде "на долгих" помещики снаряжали целый обоз для себя, слуг, везли множество вещей, продуктов и корма для лошадей.

Фото: Ямщики были обязаны извещать о своем прибытии и отправлении звуками рожка, который позже стал символом почты по всему миру (wikipedia.org)

Именно для таких гостей и возникли отели, оборудованные конюшнями для отдыха лошадей. Кроме постоялых дворов на почтовых станциях, в крупных городах строились Гостиные дворы. Они отличались от первых тем, что помимо размещения и питания, здесь были созданы условия для совершения коммерческих операций, то есть в гостиных дворах объединялись меблированные комнаты, торговые ряды, лавки, склады. Такой двор, известный всем киевлянам, находится сегодня на Подоле. К сожалению, до сих пор никак не начнется реконструкция этого величественного здания.

Уникальные почтовые станции, сохранившиеся до наших дней

Почтовые станции на самом Брест-Литовском шоссе, сегодня - Житомирской трассе, сохранились до наших дней! Все существующие сегодня ансамбли бывших почтовых станций, включая и Киевскую, занесены в Государственный реестр памятников архитектуры национального значения.

Они строились из кирпича по типовому проекту 1843 года, и сперва предназначались для тракта "Киев-Санкт-Петербург". Каждая из почтовых станций имела определенное количество лошадей и экипажей в зависимости от разряда, к которому она принадлежала.

Фото: Почтовая станция на 53 километре в селе Калиновка. Памятник архитектуры национального значения (uk.wikipedia.org)

Почтовая станция находилась в ведомстве чиновника - станционного смотрителя. Он жил тут же, на казенной квартире. В его обязанность входило получать средства за прогоны, выдавать лошадей и проверять “путники” - документ, в котором указывался маршрут, чин и звание путешественника.

Ямщики были обязаны извещать о своем прибытии и отправлении звуками рожка, причем для обучения игре на иностранном инструменте выписали специальных немецких учителей. Так рожок стал символом почты по всему миру. Им ямщик также должен был подавать сигналы встречным экипажам, предотвращая столкновение.

Почтовые курьеры получали лошадей на почтовых станциях вне очереди. Для них должны были всегда стоять готовые тройки. А уж только потом лошадей получали путешественники в порядке чинов.

Фото: Почтовая станция в Коростышеве (uk.wikipedia.org)

Фото: Правый флигель станции (uk.wikipedia.org)

Как отметил исследователь Дмитрий Малаков в своей книге-путеводителе "Шляхом Київ-Житомир", почтовые станции планировались по устоявшейся схеме: прямоугольный двор, по центру - фасадом до тракта - дом самой станции, справа от него - въездные ворота, слева - выездные. По периметру просторного двора располагались одноэтажные ямщицкая, каретная, конюшня, кладовая, фуражная, гостиница, а посреди двора - колодец, оборудованный водопоем для лошадей.

Когда вы будете ехать по направлению к западу от Киева, обратите внимание на эти красивые одноэтажные постройки с высокими стрельчатыми окнами в неоготическом стиле. Каменное ограждение когда-то так же было декорировано в стиле неоготики. Их можно увидеть в селах Гуровщина и Калиновка, в городе Коростышев и в Житомире. Остановитесь, прогуляйтесь вокруг и представьте себе, как когда-то здесь бурлила оживленная жизнь постояльцев.

Фото: Почтовая станция в селе Гуровщине была построена в 1846 году. В комплексе станции: трактир, конюшня, извозчичья и каретная. Памятник архитектуры национального значения (Роман Маленков, "Украина инкогнита")

За время существования дилижансового сообщения этим путем проехало немало исторических фигур: Тарас Шевченко - в составе археографической комиссии, а Пантелеймон Кулиш впервые ехал в Западную Европу. В 1847 году на новых станциях останавливались Ференц Лист и Оноре де Бальзак, а в 1855 году - Марко Вовчок со своим мужем, Афанасием Марковичем.

Отсюда писал письма Николай Лысенко, направляясь на учебу в Лейпцигскую консерваторию. Этим путем ездили Михаил Старицкий, Николай Костомаров, Леся Украинка и Елена Пчилка. И еще много выдающихся украинских фигур, которые путешествовали на Запад.

