ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Заболели во время отпуска: куда туристу обращаться за границей

Понедельник 02 ноября 2020 16:22
Заболели во время отпуска: куда туристу обращаться за границей
Фото: Туристы за рубежом (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Как действовать при появлении симптомов болезни

Во время пандемии далеко не все авиакомпании отслеживают, кто летел рядом с человеком, у которого подтвердился COVID-19 после полета. Немного проще отследить это, если туристы летят одним чартером, заказав тур у одной туркомпании: тогда помощью туристам может заняться как сам туроператор, так и страховая.

Об этом идет речь в материале о том, какие риски заболеть COVID-19 существуют во время перелета.

Нередко бывает, что до отпуска турист чувствует себя хорошо и активно планирует поездку, но уже после прибытия в аэропорт его самочувствие по разным причинам резко ухудшается. Если вы почувствовали себя плохо вы самом аэропорту, найдите медпункт и обратитесь туда. Обычно они есть во всех аэропортах.

Если же вам стало плохо уже после того, как уже покинули аэропорт, надо позвонить своей страховой компании. Если вы не покупали тур у туркомпании, а путешествуете самостоятельно, страховкой тоже не нужно пренебрегать. Часто именно ее наличие может уберечь от многих проблем, так как лечение за рубежом часто бывает дорогостоящим, оплатить его могут позволить не все туристы.

Заболели во время отпуска: куда туристу обращаться за границейФото: Перед поездкой стоит убедиться, покрывает ли страховка лечение COVID-19 (pixabay.com)

К слову, во время путешествия стоит помнить не только о COVID-19, а и о других опасностях. К примеру, недавно произошел громкий случай, когда на туристов в Египте во время ныряния напала акула. Пострадала мама, ее сын и местный гид. Оказалось, что услугу дайвинга они купили у непроверенного гида, а для подобных активностей нужна была еще и отдельная страховка.

При оформлении страховки надо проверить, покрывает ли она риск заболевания COVID-19. Более детальные советы о том, как действовать туристу в разных ситуациях за рубежом во время пандемии (до поездки, во время перелета и уже после прибытия в страну), мы собрали в отдельной инфографике:

Заболели во время отпуска: куда туристу обращаться за границейФото: Алгоритм действий туриста в путешествии во время пандемии (инфографика travel.rbc.ua)

Напомним, ранее в Израиле упростили правила въезда в страну, но только для некоторых категорий граждан.

Также мы писали, что делать, если туристы попали в беду за границей во время путешествия.

Читайте РБК-Украина в Google News

Отдых за рубежом отпускстрахованиетуристыпутешествие

Мнения
Дарья Сапожникова
"Секретные" локации, о которых не знают туристы: интересные места Киева для прогулки на уикенд
Дарья Сапожникова
гид-экскурсовод
Алексей Бурчевский
Прилетели в Грузию даже без загранпаспорта: что делать, если сели не в тот самолет
Алексей Бурчевский
адвокат
Юрий Трегубенко
Краски осени и яркие впечатления: идеальные места для легких водных походов в октябре
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Евгения Колесник
Невероятные пейзажи и горные озера: что посмотреть на курорте Драгобрат, пока там нет снега
Евгения Колесник
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь