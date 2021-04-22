Без карантина и повторных тестов: в Тунисе смягчили правила для туристов

С 19 апреля туристам по прибытию в Тунис уже не нужно проходить обязательный карантин. В составе организованных групп они смогут ездить на экскурсии по стране. О решении Министерства туризма страны ослабить карантинные правила для иностранных туристов сообщает destinationtunisie.info.

До этого действовало требование сдавать повторный ПЦР-тест после прибытия в Тунис и находиться на самоизоляции первые два дня (48 часов). Если оказывалось, что турист заболел, его отправляли в специальный медицинский центр.

Новые правила для туристов: что нужно знать

Начиная с 19 апреля, туристам, которые прилетают в Тунис с ваучером – бронированием отеля от туроператора и трансфером из аэропорта от турагентства, освобождаются от прохождения 5-дневного карантина. Смягчение карантинных требований касается пассажиров чартерных рейсов, а также регулярных (в составе организованных групп туристов).

Фото: Архитектура Туниса (pixabay.com)

Власти страны уточнили, что туристы будут обязаны придерживаться протоколов безопасности во время пандемии. Это значит, что туристы не смогут свободно выходить и гулять в первые дни пребывания в стране.

Передвигаться вне отелей туристы смогут только группами на туристическом транспорте.

Чтобы самостоятельно ездить по стране, на пятый день пребывания придется сдать ПЦР-тест за 54 евро. А вот самостоятельные путешественники, которые не бронировали тур, будут вынуждены оставаться на карантине 5 дней и сдавать ПЦР-тест по истечении этого срока. К слову, вакцинированные туристы будут вынуждены соблюдать те же правила.

Для украинских туристов в составе организованных групп, прибывающих чартерами, действует упрощенный визовый режим. Но перед поездкой необходимо зарегистрироваться на сайте.

Фото: Отель в Тунисе (booking.com)

Будет ли популярен отдых в Тунисе у украинцев

Уже сейчас в Тунис заявлено беспрецедентно большое количество чартерных рейсов, пишет профильное издание "Мастер тура". Планируется пять вылетов в неделю из Киева и один из Харькова – у авиакомпании "SkyUp". Дважды в неделю из Киева будет летать "Azur Air". Еще туроператоры планируют продавать места на двух еженедельных рейсах МАУ.

"МАУ и Azur Air будут летать по вторникам и пятницам, а SkyUp – по вторникам, четвергам и воскресеньям", - рассказала в комментарии РБК-Украина руководитель авиаотдела компании "Авиачартер" Наталья Власенко.

По ее данным, первый чартер у МАУ запланирован на 15 мая, рейс у Azur Air – на 28 мая, у SkyUp – с 13 мая.

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Фото: Тунис может быть альтернативой Египту и Турции (booking.com)

Отдых в Тунисе может стать альтернативой поездкам в Турцию и Египет, если в этой стране будет безопасно для туристов и власти будут способствовать восстановлению туристического потока. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель генерального директора компании TEZ Tour Александр Новиковский.

"Тунис - направление массового туризма. Страна во многом похожа на Египет. Тунис является альтернативой Египту и Турции. Если операторы ставят чартерные рейсы, значит, проанализировали ситуацию и рассчитывают на турпоток", - отметил эксперт.

К слову, стоимость недельного отдыха на двоих во второй половине мая 2021 года начинается от 17600 гривен в 3-звездочном отеле с питанием в формате "только завтраки" с авиаперелетом и страховкой.

Напомним, ранее мы писали про 12 стран, где идеально провести отпуск в мае.

Также мы сравнивали особенности отдыха в Египте и Иордании.