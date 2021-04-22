Без карантину і повторних тестів: у Тунісі пом'якшили правила для туристів

З 19 квітня туристам по прибуттю в Туніс вже не потрібно проходити обов'язковий карантин. У складі організованих груп вони зможуть їздити на екскурсії по країні. Про рішення Міністерства туризму країни послабити карантинні правила для іноземних туристів повідомляє destinationtunisie.info.

До цього діяла вимога здавати повторний ПЛР-тест після прибуття в Туніс і перебувати на самоізоляції перші два дні (48 годин). Якщо виявлялося, що турист захворів, його відправляли в спеціальний медичний центр.

Нові правила для туристів: що потрібно знати

Починаючи з 19 квітня, туристам, які прилітають в Туніс з ваучером – бронюванням готелю від туроператора і трансфером з аеропорту від турагентства, звільняються від проходження 5-денного карантину. Пом'якшення карантинних вимог стосується пасажирів чартерних рейсів, а також регулярних (у складі організованих груп туристів).

Фото: Архітектура Тунісу (pixabay.com)

Влада країни уточнила, що туристи будуть зобов'язані дотримуватися протоколів безпеки під час пандемії. Це означає, що туристи не зможуть вільно виходити й гуляти в перші дні перебування в країні.

Пересуватися поза готелями туристи зможуть тільки групами на туристичному транспорті.

Щоб самостійно їздити по країні, на п'ятий день перебування доведеться здати ПЛР-тест за 54 євро. А ось самостійні мандрівники, які не бронювали тур, будуть змушені залишатися на карантині 5 днів і здавати ПЛР-тест після закінчення цього терміну. До слова, вакциновані туристи будуть змушені дотримуватися тих самих правил.

Для українських туристів у складі організованих груп, що прибувають чартерами, діє спрощений візовий режим. Але перед поїздкою необхідно зареєструватися на сайті.

Фото: Готель в Тунісі (booking.com)

Чи буде популярний відпочинок в Тунісі серед українців

Вже зараз в Туніс заявлено безпрецедентно велику кількість чартерних рейсів, пише профільне видання "Майстер тура". Планується п'ять вильотів на тиждень з Києва і один з Харкова – у авіакомпанії "SkyUp". Двічі на тиждень з Києва літатиме "Azur Air". Ще туроператори планують продавати місця на двох щотижневих рейсах МАУ.

"МАУ і Azur Air будуть літати по вівторках і п'ятницях, а SkyUp - по вівторках, четвергах і неділях", - розповіла в коментарі РБК-Україна керівник авіавідділу компанії " Авіачартер" Наталія Власенко.

За її даними, перший чартер у МАУ запланований на 15 травня, рейс у Azur Air – на 28 травня, у SkyUp – з 13 травня.

Фото: Туніс може бути альтернативою Єгипту і Туреччини (booking.com)

Відпочинок в Тунісі може стати альтернативою поїздкам до Туреччини і Єгипту, якщо в цій країні буде безпечно для туристів і влада сприятиме відновленню туристичного потоку. Про це в коментарі РБК-Україна розповів заступник генерального директора компанії TEZ Tour Олександр Новіковський.

"Туніс - напрямок масового туризму. Країна багато в чому схожа на Єгипет. Туніс є альтернативою Єгипту і Туреччини. Якщо оператори ставлять чартерні рейси, значить, проаналізували ситуацію і розраховують на турпотік", - зазначив експерт.

До слова, вартість тижневого відпочинку на двох у другій половині травня 2021 року починається від 17600 гривень у 3-зірковому готелі з харчуванням у форматі "тільки сніданки" з авіаперельотом і страховкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про 12 країн, де ідеально провести відпустку в травні.

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