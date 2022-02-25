Ірландія "негайно" скасовує візи для українців

Указ застосовуватиметься як екстрений захід для всіх українців, хто виїжджатиме до Ірландії

Міністр юстиції Гелен Макенті оголосила про скасування візового режиму між Україною та Ірландією.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Украина, посилаючись на сайт Gov.ie.

Це спростить виїзд як українських членів сімей громадян Ірландії, так і членів сімей з України, які проживають в Ірландії.

Він застосовуватиметься як екстрений захід для всіх українців, хто виїжджатиме до Ірландії.

"Я вражена російським вторгненням в Україну.

Ми солідарні з Україною та її народом і, працюючи з нашими партнерами в Європейському Союзі, допомагатимемо їм у скрутну хвилину.

Тому я негайно скасовую візовий режим між Україною та Ірландією.

Уряд також працюватиме з колегами над будь-якими подальшими загальноєвропейськими заходами, які можуть допомогти тим, хто залишає Україну", - сказала міністр.

I am appalled by the Russian invasion of Ukraine. We stand with the Ukrainian people and we will play our part in assisting them in their time of need.



That’s why I am immediately lifting visa requirements between Ukraine and Ireland. This will apply to all Ukrainians. — Helen McEntee TD (@HMcEntee) February 25, 2022

We stand in solidarity with the people of Ukraine and their many families and friends here in Ireland. We are working across Government to help Irish and Ukrainian citizens. Any citizen requiring emergency consular assistance should please contact @dfatirl at 016131700. — Helen McEntee TD (@HMcEntee) February 24, 2022

Він набуває чинності та скасовує візовий режим для громадян України як надзвичайний захід.

Ті, хто розглядає можливість виїзду з України та поїздки до Ірландії, можуть найближчим часом здійснювати без візи, якщо вони вважають безпечну поїздку.

У тих, хто подорожує до Ірландії без візи протягом цього періоду, буде 90 днів після прибуття, яке може бути переглянуто у зв'язку із ситуацією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тисячі українських туристів "застрягли" за кордоном через закриття повітряного простору України внаслідок нападу Росії.