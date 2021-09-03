Из Ирландии к Босфору. Через четыре области в Украине пройдет большой туристический маршрут

Через четыре области - Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую, собираются проложить Е8 - трансъевропейский пешеходный туристический маршрут. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Отмечается, что этот вопрос обсуждали на заседании межрегиональной рабочей группы с участием заместителя главы ЛОГА Виталия Загайного.

По словам чиновника, развитие межрегиональных и трансъевропейских туристических путей создает условия для активных путешествий туристов из Европы и поможет им изучить и Украину.

"Через украинские Карпаты запланировано проложить трансъевропейский путь Е8, который будет начинаться от границы с Польшей и идти вплоть до границы с Румынией. Поэтому сегодня мы предлагаем оптимальный вариант маршрута, который бы охватил четыре области Западного региона. Тем самым это увеличит количество туристов в Украине, а это означает новые инвестиции и популяризацию края", — рассказал Виталий Загайный.

Что такое пешеходный путь Е8

Туристический маршрут Е8 проходит из Ирландии до пролива Босфор. Он пользуется популярностью среди активных путешественников, которые любят походы и просмотр новых локаций.

Фото: Европейский маршрут Е8 (wikimedia.org)

Путь простирается на 4700 километров по всей Европе от ирландского города Корк до Болгарии и Турции.

После Ирландии маршрут пересекает Ирландское море до Уэльса, а затем - до Англии. Через Северное море он проходит по Нидерландам, Германии, Австрии, Словакии, Польше и Румынии. Далее - пролегает через Болгарию, ведя к конечному пункту - Стамбулу в Турции.

Через какие локации может пройти маршрут в Украине

В пределах каждой из областей необходимо проложить путь через выдающиеся "туристические магниты", сказал заместитель руководителя управления туризма и курортов Львовской облгосадминистрации Тарас Лозинский.

"Наша задача заключается в том, чтобы выработать согласованный маршрут пути, который будет проходить через четыре карпатские области и впоследствии совместно обратиться к Европейскому союзу путешественников и Государственному агентству развития туризма Украины для утверждения и внесения украинской части Е8 к информационным ресурсам, и дальнейшего поиска финансовых ресурсов для обустройства соответствующей инфраструктуры для активных путешественников", — добавил он.

В то же время о том, сколько нужно на это средств и что отремонтируют, пока не сообщается.

Фото: Ужокский перевал на границе Львовской и Закарпатской областей рядом с польской границей (wikipedia.org)

В пределах Львовской области предлагается проложить туристический путь по маршруту, который может пройти через такие пункты:

село Смольница – село Терло – гора Магура – село Великосилля – хутор Оровий – поселок городского типа Гвоздец – село Замковая Ясеница – село Розлуч – город Турка – село В. Яблонька – село Соколіки – хутор Бучок – село Беньова – Ужокский перевал – Карпатское – село Либохора – гора Пикуй – село Беласовица – перевал Средний Воритский –Верхнячка – гора Бердо – село Хитар – село Кальное – гора Тростян (горная вершина Сколевских Бескидов) – поселок городского типа Славское – геологический памятник природы "Писана Криниця" – гора Великий Верх – село Верхняя Рожанка – гора Чорная Рипа.

Впрочем, еще продолжается процедура согласования окончательного маршрута. Это означает, что некоторые пункты могут добавить или исключить из списка.

Летом открыли пешеходный маршрут от Винницы в Каменец

Отметим, в Украине в этом году также открыли первый пешеходный маршрут по примеру Испании - Camino Podolico. Подольский Путь святого Якова проложен из Винницы в Каменец-Подольский.

Проект реализуют городской совет Винницы и Бара, территориальные общины Винницкой и Хмельницкой областей. Фактически это первый в Украине полноценный пешеходный маршрут, созданный по модели пути святого Иакова (Camino de Santiago) в Испании.

Фото: Маршрут Camono Podolico (коллаж РБК-Украина/Ирина Савина)

Новый маршрут проходит через такие локации: Гнивань, Браилов, Жмеринку, Бар, Зеньков, Малеевцы, Дунаевцы, а заканчивается в Каменце-Подольском.

Протяженность маршрута Camino Podolico - около 250 километров.

Журналистка и путешественница Ирина Савина вместе с мужем прошла основную часть маршрута и поделилась своими впечатлениями о нем с РБК-Украина. По ее словам, путь проложен по живописным дорогам и тропам, мимо костелы и старинные польские усадьбы, через ландшафтные парки, поля и леса.

Путь Camino Podolico можно пройти пешком или проехать на велосипеде. Подробнее о том, как выглядит Подольский Путь святого Иакова, журналистка описала в отдельной публикации.

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