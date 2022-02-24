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Жилье бесплатно. Иностранцы по всему миру предлагают помощь украинцам

Автор: Travel, Катерина Гончарова

В социальных сетях иностранцы предлагают свою помощь

Во время нападения России на Украину иностранцы в разных странах в социальных сетях публикуют свои контактные данные и предлагают свою помощь украинцам.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.

Из Грузии, Азербайджана, Турции предоставляют свои контактные данные и предлагают помощь с жильем. Также предлагают помощь в организации переезда, особенно женщинам с детьми.

Также помощь организуют украинцы, живущие за границей. А туристам, оказавшимся в этот момоент в отпуске, на месте бесплатно помогают гиды.

Ранее мы писали, что иностранцы по всему миру массово выражают поддержку украинцам.

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