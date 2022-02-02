"Пассажиры никогда не узнают". Что учитывать, путешествуя на чартерах украинских авиакомпаний

Назван рейтинг авиаперевозчиков с самым большим количеством пассажиров чартерных рейсов

Отдых за границей выбрали в 2021 году миллионы украинских туристов – многие из них летали в другие страны чартерными рейсами. Какие украинские авиакомпании оказались самыми "массовыми", подсчитали в профильном издании Turprofi.com.ua.

Общее число туристов, перевезенных чартерами в прошлом году, еще не достигло уровня 2019 года (4,5 млн пассажиров), но тенденция роста радует. В рейтинг вошли все основные авиакомпании, включая новую авиакомпанию Bees Airline, начавшую полеты в марте 2021 года. До начала 2022-го перевозчик успел доставить к месту назначения 499 тысяч пассажиров, включая 260 тысяч — чартерными рейсами.

Какие компании в лидерах чартерных перевозок и что туристам стоит знать об особенностях таких рейсов – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Сколько пассажиров чартерных рейсов перевезли авиакомпании в 2021 году

Рейтинг украинских авиакомпаний по количеству пассажиров на чартерных рейсах в 2021 году выглядит так:

МАУ – 1,6 млн пассажиров; Azur Air – 1123538 пассажиров; SkyUp – 967 тысяч пассажиров; Windrose – 890 тысяч пассажиров; Bees Airline – 260 тысяч пассажиров.

Самолеты МАУ арендовали многие крупные туроператоры, не имеющие своих самолетов, пишет издание. Два туроператора были заняты заполнением своих самолетов - Anex Tour, аффилированный с Azur Air, и Join UP!, связанный с авиакомпанией SkyUp.

Фото: Самолеты в аэропорту "Борисполь" (facebook.com/airportboryspil)

В авиационном парке Azur Air к концу года прибавилось дальнемагистральных самолетов, благодаря чему за один раз авиакомпания может перевезти больше 500 туристов. Перевозчик "заточен" под чартеры, поэтому его показатели пассажиров совпадают с количеством клиентов туроператора Anex Tour.

Хотя SkyUp не предоставил данных по количеству пассажиров чартерных рейсов, туроператор Join UP! заявлял, что в 2021 году отправил на отдых 967 тысяч украинцев. При этом часть их могли путешествовать не только чартерами SkyUp. Также блоки мест на бортах SkyUp могли брать и другие туроператоры.

Услугами перевозчика Windrose пользовались многие крупные туроператоры, которые отмечали пунктуальность компании. В 2021 году авиакомпания перевезла 490 тысяч пассажиров регулярными рейсами, 440 тысяч из них — по внутренним украинским маршрутам.

"Рейтинги ни на что не влияют": как устроены чартерные рейсы

В случае с чартерными рейсами речь идет об организованном туризме и турах, которые люди покупают через туристические агентства или туроператоров, говорит в комментарии РБК-Украина авиаэксперт Богдан Долинце.

"С точки зрения пассажира рейтинги ни на что не влияют, потому что человек обычно не может выбрать, каким чартером он улетит. Обычно турист выбирает направление и в отдельных случаях – уровни комфорта на борту, например, бизнес-класс, хотя чаще всего используют самолеты обычной компоновки", - объясняет он.

Фото: Билеты на чартерные рейсы туристы получают в туристическом пакете туроператора (РБК-Украина)

Он добавляет: туроператоры чаще всего имеют несколько договоров с разными авиакомпаниями, и конкретная компания, с которой полетит пассажир, становится понятна самому туроператору только за одну-две недели до вылета.

"Бывают ситуации, когда за сутки-два до вылета туроператор либо сменяет одного перевозчика на другого, либо авиакомпания меняет самолет. У туроператора может быть выкуплено определенное количество мест в самолете, если этот лимит иссяк - могут заключить договор с другим перевозчиком, у которого есть свободные места", - перечисляет варианты замены авиакомпании специалист.

Такие рейтинги больше дают понимание того, какие компании больше представлены на рынке чартерных перевозок, отмечает он.

"С пандемией большинство компаний вернулись к этому рынку, в том числе компании, ранее имевшие меньшую долю заказных рейсов – например, те же МАУ. Это логично, потому что в период пандемии снизилась как загрузка самолетов, так и большинство компаний переориентировались на более маржинальные рынки", - говорит Долинце.

Фото: С началом пандемии многие авиакомпании переориентировались на чартерные рейсы (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Количество туристов не говорит о качестве перевозок"

По словам авиаэксперта, количество пассажиров, перевезенных авиакомпанией, не коррелируется с качеством перевозок или комфортом пассажиров. Как правило, чем больше людей авиакомпания перевезла, тем большую долю на рынке она имеет. Обычно – за счет лучших условий, снижения стоимости пакетов для туроператоров. Как правило, авиакомпания должна в этом случае чем-нибудь жертвовать – делать больше объемы или урезать услуги.

"Даже если пассажиры будут недовольны и станут писать жалобы, что им не понравился перелет, туроператор окажется перед выбором, отказываться ли от работы с авиакомпанией в следующем сезоне. Но при заключении новых договоров с авиакомпаниями туроператоры в Украине обращают внимание не столько на качество услуг, сколько на их цену. Потому что турист при покупке тура в первую очередь смотрит на цену и отель, а перелет и вопросы трансфера интересуют в последнюю очередь", - объясняет подход эксперт.

Кроме того, небольшие компании не могут захватить большую долю рынка, в том числе из-за того, что не обладают достаточным количеством самолетов и флота, чтобы предложить туроператорам тот или иной объем перевозок.

Фото: Количество чартерных перевозок не говорит о лучшем сервисе (РБК-Украина)

Какие отличия чартерных и регулярных рейсов з точки зрения авиакомпаний

С точки зрения авиакомпаний, выполнение регулярных и чартерных рейсов отличаются. Богдан Долинце объясняет, как именно:

Загруженность кресел на чартерных рейсах выше, чем на регулярных рейсах.

на чартерных рейсах выше, чем на регулярных рейсах. Прогнозируемость . Как правило, туроператоры заключают договоры на сезон и сразу бронируют определенное количество мест на рейсах – например, трижды в неделю до конца лета. Это может быть и 20, и 100 мест на каждом рейсе в зависимости от планов туроператора. Авиакомпания может получать какую-либо предоплату или гарантию, если туроператор будет отказываться от этих слотов.

. Как правило, туроператоры заключают договоры на сезон и сразу бронируют определенное количество мест на рейсах – например, трижды в неделю до конца лета. Это может быть и 20, и 100 мест на каждом рейсе в зависимости от планов туроператора. Авиакомпания может получать какую-либо предоплату или гарантию, если туроператор будет отказываться от этих слотов. Одни и те же самолеты авиакопании летают на регулярных и чартерных рейсах. Это могут быть те же пилоты и борпроводники, хотя престижнее работать на регулярных рейсах. Поэтому на чартеры попадают молодые работники.

авиакопании летают на регулярных и чартерных рейсах. Это могут быть те же пилоты и борпроводники, хотя престижнее работать на регулярных рейсах. Поэтому на чартеры попадают молодые работники. Регулярность. Авиакомпания подает запрос либо на серию чартерных рейсов, либо на отдельные – например, на один вылет, либо на три рейса в месяц или отдельные даты. Чартерный рейс не может выполняться в течение месяца 4 раза в тот же день – авиакомпания имеет право получить максимум три рейса в то же время в одинаковый день недели. Это предельное отличие, которое не позволяет в чартерном режиме летать по регулярным направлениям.

Авиакомпания подает запрос либо на серию чартерных рейсов, либо на отдельные – например, на один вылет, либо на три рейса в месяц или отдельные даты. Чартерный рейс не может выполняться в течение месяца 4 раза в тот же день – авиакомпания имеет право получить максимум три рейса в то же время в одинаковый день недели. Это предельное отличие, которое не позволяет в чартерном режиме летать по регулярным направлениям. В расписаниях авиакомпаний чартерные рейсы обычно не отображаются. Хотя некоторые авиакомпании, если имеют свободные места, пытаются продать билеты.

авиакомпаний чартерные рейсы обычно Хотя некоторые авиакомпании, если имеют свободные места, пытаются продать билеты. Время вылета на чартерном рейсе пассажир не сможет узнать раньше времени. И туроператоры, и авиакомпании указывают ориентировочное время, когда турист покупает тур. Но, как правило, за несколько дней до вылета приходит уточняющий график.

Поэтому пассажир может планировать, что вылетит в 2-3 ночи и уже утром приедет в отель отдыхать. Но туроператор или авиакомпания может перенести вылет, указать, что он будет в 11 вечера в этот же день и возвращение будет не вечером, а утром в запланированный день. По авиационным правилам, чартерные рейсы могут переноситься в пределах суток, на которые запланированы.

"У пассажира не будет компенсации, как на регулярном рейсе, когда при задержке от 2 часов предусмотрено от 250 евро в зависимости от направления перелета. При задержке чартерного рейса только могут предоставлять питание, воду либо размещать на проживание", - объясняет специалист.

Фото: Точная информация о времени вылета чартерного рейса появляется в день путешествия (РБК-Украина)

Информация о чартерных рейсах обычно появляется на табло в день вылета, но может быть и за 6-8 часов.

Чартерный рейс - без пересадок . Но на продолжительных перелетах бывают технические посадки для дозаправки. Поэтому в целом у чартерных рейсов более короткое время перелета по сравнению с регулярными рейсами.

. Но на продолжительных перелетах бывают технические посадки для дозаправки. Поэтому в целом у чартерных рейсов более короткое время перелета по сравнению с регулярными рейсами. Пассажир никогда не узнает отдельную стоимость билета на чартерном рейсе. Если туроператор не продал свои 100% мест, все равно платит за них авиакомпании. Поэтому иногда предлагают горящие туры по низким ценам . Туроператору выгоднее продать этот тур по себестоимости или с минимальным ущербом, чем оплачивать полную стоимость неиспользованных мест.

. Туроператору выгоднее продать этот тур по себестоимости или с минимальным ущербом, чем оплачивать полную стоимость неиспользованных мест. Иногда билеты на чартерные рейсы можно купить отдельно . Если у туроператора 100 мест на борту, а смогли продать туров только на 80 мест, у них остается 20. Их можно продать как обычные билеты. Но на сайте авиакомпании их, как правило, купить невозможно. Покупка возможна или через туроператора, или через турагента, имеющего доступ к этой базе.

. Если у туроператора 100 мест на борту, а смогли продать туров только на 80 мест, у них остается 20. Их можно продать как обычные билеты. Но на сайте авиакомпании их, как правило, купить невозможно. Покупка возможна или через туроператора, или через турагента, имеющего доступ к этой базе. Если покупать билеты за несколько дней до вылета, то на регулярных рейсах они обычно значительно дороже, на чартерных – дешевле, потому что у туроператора уже нет выбора и нужно что-то с этими билетами сделать. А за 3-4 месяца на чартерные рейсы купить билеты невозможно.

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