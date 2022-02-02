"Пассажиры никогда не узнают". Что учитывать, путешествуя на чартерах украинских авиакомпаний
Назван рейтинг авиаперевозчиков с самым большим количеством пассажиров чартерных рейсов
Отдых за границей выбрали в 2021 году миллионы украинских туристов – многие из них летали в другие страны чартерными рейсами. Какие украинские авиакомпании оказались самыми "массовыми", подсчитали в профильном издании Turprofi.com.ua.
Общее число туристов, перевезенных чартерами в прошлом году, еще не достигло уровня 2019 года (4,5 млн пассажиров), но тенденция роста радует. В рейтинг вошли все основные авиакомпании, включая новую авиакомпанию Bees Airline, начавшую полеты в марте 2021 года. До начала 2022-го перевозчик успел доставить к месту назначения 499 тысяч пассажиров, включая 260 тысяч — чартерными рейсами.
Какие компании в лидерах чартерных перевозок и что туристам стоит знать об особенностях таких рейсов – в материале TRAVEL РБК-Украина.
Сколько пассажиров чартерных рейсов перевезли авиакомпании в 2021 году
Рейтинг украинских авиакомпаний по количеству пассажиров на чартерных рейсах в 2021 году выглядит так:
- МАУ – 1,6 млн пассажиров;
- Azur Air – 1123538 пассажиров;
- SkyUp – 967 тысяч пассажиров;
- Windrose – 890 тысяч пассажиров;
- Bees Airline – 260 тысяч пассажиров.
Самолеты МАУ арендовали многие крупные туроператоры, не имеющие своих самолетов, пишет издание. Два туроператора были заняты заполнением своих самолетов - Anex Tour, аффилированный с Azur Air, и Join UP!, связанный с авиакомпанией SkyUp.
Фото: Самолеты в аэропорту "Борисполь" (facebook.com/airportboryspil)
В авиационном парке Azur Air к концу года прибавилось дальнемагистральных самолетов, благодаря чему за один раз авиакомпания может перевезти больше 500 туристов. Перевозчик "заточен" под чартеры, поэтому его показатели пассажиров совпадают с количеством клиентов туроператора Anex Tour.
Хотя SkyUp не предоставил данных по количеству пассажиров чартерных рейсов, туроператор Join UP! заявлял, что в 2021 году отправил на отдых 967 тысяч украинцев. При этом часть их могли путешествовать не только чартерами SkyUp. Также блоки мест на бортах SkyUp могли брать и другие туроператоры.
Услугами перевозчика Windrose пользовались многие крупные туроператоры, которые отмечали пунктуальность компании. В 2021 году авиакомпания перевезла 490 тысяч пассажиров регулярными рейсами, 440 тысяч из них — по внутренним украинским маршрутам.
"Рейтинги ни на что не влияют": как устроены чартерные рейсы
В случае с чартерными рейсами речь идет об организованном туризме и турах, которые люди покупают через туристические агентства или туроператоров, говорит в комментарии РБК-Украина авиаэксперт Богдан Долинце.
"С точки зрения пассажира рейтинги ни на что не влияют, потому что человек обычно не может выбрать, каким чартером он улетит. Обычно турист выбирает направление и в отдельных случаях – уровни комфорта на борту, например, бизнес-класс, хотя чаще всего используют самолеты обычной компоновки", - объясняет он.
Фото: Билеты на чартерные рейсы туристы получают в туристическом пакете туроператора (РБК-Украина)
Он добавляет: туроператоры чаще всего имеют несколько договоров с разными авиакомпаниями, и конкретная компания, с которой полетит пассажир, становится понятна самому туроператору только за одну-две недели до вылета.
"Бывают ситуации, когда за сутки-два до вылета туроператор либо сменяет одного перевозчика на другого, либо авиакомпания меняет самолет. У туроператора может быть выкуплено определенное количество мест в самолете, если этот лимит иссяк - могут заключить договор с другим перевозчиком, у которого есть свободные места", - перечисляет варианты замены авиакомпании специалист.
Такие рейтинги больше дают понимание того, какие компании больше представлены на рынке чартерных перевозок, отмечает он.
"С пандемией большинство компаний вернулись к этому рынку, в том числе компании, ранее имевшие меньшую долю заказных рейсов – например, те же МАУ. Это логично, потому что в период пандемии снизилась как загрузка самолетов, так и большинство компаний переориентировались на более маржинальные рынки", - говорит Долинце.
Фото: С началом пандемии многие авиакомпании переориентировались на чартерные рейсы (РБК-Украина/Виталий Носач)
"Количество туристов не говорит о качестве перевозок"
По словам авиаэксперта, количество пассажиров, перевезенных авиакомпанией, не коррелируется с качеством перевозок или комфортом пассажиров. Как правило, чем больше людей авиакомпания перевезла, тем большую долю на рынке она имеет. Обычно – за счет лучших условий, снижения стоимости пакетов для туроператоров. Как правило, авиакомпания должна в этом случае чем-нибудь жертвовать – делать больше объемы или урезать услуги.
"Даже если пассажиры будут недовольны и станут писать жалобы, что им не понравился перелет, туроператор окажется перед выбором, отказываться ли от работы с авиакомпанией в следующем сезоне. Но при заключении новых договоров с авиакомпаниями туроператоры в Украине обращают внимание не столько на качество услуг, сколько на их цену. Потому что турист при покупке тура в первую очередь смотрит на цену и отель, а перелет и вопросы трансфера интересуют в последнюю очередь", - объясняет подход эксперт.
Кроме того, небольшие компании не могут захватить большую долю рынка, в том числе из-за того, что не обладают достаточным количеством самолетов и флота, чтобы предложить туроператорам тот или иной объем перевозок.
Фото: Количество чартерных перевозок не говорит о лучшем сервисе (РБК-Украина)
Какие отличия чартерных и регулярных рейсов з точки зрения авиакомпаний
С точки зрения авиакомпаний, выполнение регулярных и чартерных рейсов отличаются. Богдан Долинце объясняет, как именно:
- Загруженность кресел на чартерных рейсах выше, чем на регулярных рейсах.
- Прогнозируемость. Как правило, туроператоры заключают договоры на сезон и сразу бронируют определенное количество мест на рейсах – например, трижды в неделю до конца лета. Это может быть и 20, и 100 мест на каждом рейсе в зависимости от планов туроператора. Авиакомпания может получать какую-либо предоплату или гарантию, если туроператор будет отказываться от этих слотов.
- Одни и те же самолеты авиакопании летают на регулярных и чартерных рейсах. Это могут быть те же пилоты и борпроводники, хотя престижнее работать на регулярных рейсах. Поэтому на чартеры попадают молодые работники.
- Регулярность. Авиакомпания подает запрос либо на серию чартерных рейсов, либо на отдельные – например, на один вылет, либо на три рейса в месяц или отдельные даты. Чартерный рейс не может выполняться в течение месяца 4 раза в тот же день – авиакомпания имеет право получить максимум три рейса в то же время в одинаковый день недели. Это предельное отличие, которое не позволяет в чартерном режиме летать по регулярным направлениям.
- В расписаниях авиакомпаний чартерные рейсы обычно не отображаются. Хотя некоторые авиакомпании, если имеют свободные места, пытаются продать билеты.
- Время вылета на чартерном рейсе пассажир не сможет узнать раньше времени. И туроператоры, и авиакомпании указывают ориентировочное время, когда турист покупает тур. Но, как правило, за несколько дней до вылета приходит уточняющий график.
Поэтому пассажир может планировать, что вылетит в 2-3 ночи и уже утром приедет в отель отдыхать. Но туроператор или авиакомпания может перенести вылет, указать, что он будет в 11 вечера в этот же день и возвращение будет не вечером, а утром в запланированный день. По авиационным правилам, чартерные рейсы могут переноситься в пределах суток, на которые запланированы.
"У пассажира не будет компенсации, как на регулярном рейсе, когда при задержке от 2 часов предусмотрено от 250 евро в зависимости от направления перелета. При задержке чартерного рейса только могут предоставлять питание, воду либо размещать на проживание", - объясняет специалист.
Фото: Точная информация о времени вылета чартерного рейса появляется в день путешествия (РБК-Украина)
Информация о чартерных рейсах обычно появляется на табло в день вылета, но может быть и за 6-8 часов.
- Чартерный рейс - без пересадок. Но на продолжительных перелетах бывают технические посадки для дозаправки. Поэтому в целом у чартерных рейсов более короткое время перелета по сравнению с регулярными рейсами.
- Пассажир никогда не узнает отдельную стоимость билета на чартерном рейсе. Если туроператор не продал свои 100% мест, все равно платит за них авиакомпании. Поэтому иногда предлагают горящие туры по низким ценам. Туроператору выгоднее продать этот тур по себестоимости или с минимальным ущербом, чем оплачивать полную стоимость неиспользованных мест.
- Иногда билеты на чартерные рейсы можно купить отдельно. Если у туроператора 100 мест на борту, а смогли продать туров только на 80 мест, у них остается 20. Их можно продать как обычные билеты. Но на сайте авиакомпании их, как правило, купить невозможно. Покупка возможна или через туроператора, или через турагента, имеющего доступ к этой базе.
- Если покупать билеты за несколько дней до вылета, то на регулярных рейсах они обычно значительно дороже, на чартерных – дешевле, потому что у туроператора уже нет выбора и нужно что-то с этими билетами сделать. А за 3-4 месяца на чартерные рейсы купить билеты невозможно.
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