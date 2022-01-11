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"Худшая достопримечательность": в Лондоне после масштабной критики закрывают арочный курган

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Вторник 11 января 2022 14:18
"Худшая достопримечательность": в Лондоне после масштабной критики закрывают арочный курган Фото: Мраморный арочный курган в Лондоне (en.wikipedia.org)
Автор: Евгения Тугушева

Локацию стоимостью 8 миллионов долларов закроют всего через шесть месяцев после открытия

В Лондоне закрывают новую туристическую достопримечательность Мраморный арочный курган всего через шесть месяцев после ее открытия, пишет Traveller.com.au и CNN Travel.

На создание кургана пошло 6 миллионов фунтов стерлингов (8,15 миллиона долларов США). Курган был возведен по проекту городского Вестминстерского совета и по их решению будет закрыт.

На вершину кургана ведет 130 ступеней, преодолев их, перед гостями открывается панорамный вид, который не оправдал их ожиданий.

Кроме этого, посетители, заплатив за входной билет 4,50 фунта стерлингов (8,50 австралийского доллара), жаловались, что видели недостроенные элементы, растения, которые не прижились и остатки строительных материалов и щебня.

Арку решили закрыть после многочисленных жалоб посетителей, а сама локация вызвала множество насмешек и негативных отзывов в социальных сетях. Туристы писали, что это "полное разочарование". В преддверии закрытия билеты на локацию отдают бесплатно: их можно получить непосредственно при входе на курган.

&quot;Худшая достопримечательность&quot;: в Лондоне после масштабной критики закрывают арочный курган

&quot;Худшая достопримечательность&quot;: в Лондоне после масштабной критики закрывают арочный курган

Фото: На вершину кургана ведет 130 ступенек (twitter.com/DosFox1)

Когда новость о закрытии кургана достигла Твиттера, пользователи воспользовались возможностью в последний раз написать свои мнение в адрес аттракциона.

Искусственный курган был открыт в июле прошлого года на оживленных улицах Лондона на углу Гайд-парка и Оксфорд-стрит.

Многие посетители описали курган Мраморной арки как "пустую трату денег" и сравнили 25-метровый монумент со строительной площадкой на "декорации из телепузиков".

Напомним, ранее ми писали, что скандальный стеклянный мост в Италии закроют после многочисленных жалоб.

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