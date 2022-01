"Найгірша пам'ятка": у Лондоні після масштабної критики закривають арочний курган

Локацію вартістю 8 мільйонів доларів закриють лише через шість місяців після відкриття.

У Лондоні закривають нову туристичну пам'ятку Мармуровий арочний курган лише через шість місяців після її відкриття, пише Traveller.com.au та CNN Travel.

На створення кургану пішли 6 мільйонів фунтів стерлінгів (8,15 мільйона доларів США). Курган був зведений за проєктом міської Вестмінстерської ради та за їх рішенням буде закрито.

На вершину кургану веде 130 сходинок, подолавши, які гості бачать панораму міста, який не виправдав вражень гостей.

Крім цього, відвідувачі, заплативши за вхідний квиток 4,50 фунта стерлінгів (8,50 австралійського долара), скаржилися, що бачили недобудовані елементи, рослини, які не прижилися і залишки будівельних матеріалів та щебеню.

Арку вирішили закрити після численних скарг відвідувачів, а сама локація викликала безліч глузувань та негативних відгуків у соціальних мережах. Туристи писали, що це "повне розчарування". Напередодні закриття квитки на локацію віддають безкоштовно: їх можна отримати безпосередньо при вході на курган.

Фото: На вершину кургану веде 130 сходинок (twitter.com/DosFox1)

Коли новина про закриття кургану досягла Твіттера, користувачі скористалися можливістю востаннє написати свою думку на адресу атракціону.

Штучний курган був відкритий у липні минулого року на жвавих вулицях Лондона на розі Гайд-парку та Оксфорд-стріт.

Marble arch mound is the worst thing I've ever done in London pic.twitter.com/njmpOFxrbf