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"Найгірша пам'ятка": у Лондоні після масштабної критики закривають арочний курган

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Вівторок 11 січня 2022 14:18
"Найгірша пам'ятка": у Лондоні після масштабної критики закривають арочний курган Фото: Мармуровий арочний курган у Лондоні (en.wikipedia.org)
Автор: Євгенія Тугушева

Локацію вартістю 8 мільйонів доларів закриють лише через шість місяців після відкриття.

У Лондоні закривають нову туристичну пам'ятку Мармуровий арочний курган лише через шість місяців після її відкриття, пише Traveller.com.au та CNN Travel.

На створення кургану пішли 6 мільйонів фунтів стерлінгів (8,15 мільйона доларів США). Курган був зведений за проєктом міської Вестмінстерської ради та за їх рішенням буде закрито.

На вершину кургану веде 130 сходинок, подолавши, які гості бачать панораму міста, який не виправдав вражень гостей.

Крім цього, відвідувачі, заплативши за вхідний квиток 4,50 фунта стерлінгів (8,50 австралійського долара), скаржилися, що бачили недобудовані елементи, рослини, які не прижилися і залишки будівельних матеріалів та щебеню.

Арку вирішили закрити після численних скарг відвідувачів, а сама локація викликала безліч глузувань та негативних відгуків у соціальних мережах. Туристи писали, що це "повне розчарування". Напередодні закриття квитки на локацію віддають безкоштовно: їх можна отримати безпосередньо при вході на курган.

&quot;Найгірша пам'ятка&quot;: у Лондоні після масштабної критики закривають арочний курган&quot;Найгірша пам'ятка&quot;: у Лондоні після масштабної критики закривають арочний курганФото: На вершину кургану веде 130 сходинок (twitter.com/DosFox1)

Коли новина про закриття кургану досягла Твіттера, користувачі скористалися можливістю востаннє написати свою думку на адресу атракціону.

Штучний курган був відкритий у липні минулого року на жвавих вулицях Лондона на розі Гайд-парку та Оксфорд-стріт.

Багато відвідувачів описали курган Мармурової арки як "порожню витрату грошей" та порівняли 25-метровий монумент із будівельним майданчиком на "декорації з телепузиків".

Нагадаємо, раніше писали, що скандальний скляний міст в Італії закриють після численних скарг.

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