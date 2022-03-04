"Хочу быть дома со своим народом". Украинцы возвращаются из Европы, чтобы помогать волонтерам

Украинка Татьяна Николенко застала вторжение России в Украину, когда была в гостях у друзей в Польше. Она должна была возвращаться домой 5 марта, но из-за новостей о войне решила выехать домой раньше.

Об этом Татьяна рассказала в комментарии TRAVEL РБК-Украина.

По словам девушки, увидев колоссальные разрушения после бомбежек россиянами украинских городов, она почувствовала необходимость быть полезной на родине. После возвращения в Киев сразу же записалась волонтером в гуманитарный штаб - помогает запружать продукты, которые потом везут тем, кто в них нуждается.

"Сегодня мы видим, как тысячи украинцев выезжают за границу в поисках места, где не будут стрелять и где они будут в безопасности. Конечно, таких людей нельзя осуждать. Это из решение - они спасают свои жизни. Но также можно понять и таких, как я. Мы хотим быть в трудную минуту со своим народом. В Киеве - мои родители, муж и брат. Я хочу оказаться вовремя рядом", - говорит она.

"Каждому нужно подумать, как он может быть полезен и делать то, что возможно"

По словам Татьяны, множество ее друзей-поляков мобилизовались и очень быстро собирают помощь для украинцев, уже отправили несколько автобусов с едой. Также ее знакомым удалось собрать 300 тысяч гривен на помощь украинцам буквально за два дня.

Тем временем украинцев, которые тоже возвращаются домой, по ее оценкам довольно немало. В основном это мужчины, которые хотят записаться в территориальную оборону.

"В критичный момент нам всем надо собрать волю в кулак. Каждому нужно подумать, как он может быть полезен и делать то, что возможно. Если не можете воевать, помогайте возить лекарства. Если у вас нет транспорта или вы не можете заправить машину, потому что на заправках закончился бензин - помогайте загружать продукты или лекарства. Помощь нужна везде", - подчеркнула Татьяна.

Напомним, в ООН хотят срочно предоставить Украине помощь на 1.7 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.