Гуцульський борщ та річкова риба. Якими локальними стравами славляться Карпати

Якщо ви колись подорожували Карпатами, то напевно чули, що цей регіон вражає не лише природною красою. Багатство смаків місцевої кухні – окремий вид туризму. Скуштувати локальні страви – напрочуд цікавий досвід.

Спеціально для РБК-Україна Олексій Войцеховський привідкриває для вас частину світу карпатської гастрономії та місцевих смаків.

Особливості та основи карпатської кухні

Карпати славляться своєю унікальною кухнею, яка відображає душу регіону. Основні риси місцевої кухні – простота, калорійність, смакова насиченість та використання натуральних продуктів. Місцеві кулінари вміють творити справжні чудеса із продуктів, які часто беруть прямо з гірських лісів, річок та полонин.

Під час подорожей до Карпат ми з сімʼєю завжди надавали перевагу стравам саме локальної кухні. На мій погляд, неможливо відчути душу регіону і сповна насолодитися відпочинком без занурення у кулінарну складову відпочинку. Отже, поїхали!

Деруни. Головне – це хрусткість

Деруни – справжнє втілення гірської смакоти. Ці картопляні оладки смажать до хрусткості зовні, але при цьому вони залишаються ніжними всередині. Подаються зі сметаною, що додає особливої пікантності.

Їхній смак ніби переносить вас на вершину гори, де можна насолоджуватися простотою та чистотою навколишньої природи. Під час подорожей Карпатами мені довелося скуштувати багато різновидів дерунів. Вони відрізнялися і розміром, і начинкою.

Від невеликих дерунчиків із мʼясом до великого "царського" деруна з білими грибами, який я скуштував в одному із закладів, коли ми їздили на відпочинок у Микуличині.

Банош: їжа гірських пастухів

Банош – це страва, яка здивує вас своєю неперевершеною простотою та смаком. Це кукурудзяна каша, яка подається з бринзою або шкварками. Її текстура ніжна, а смак – насичений, що нагадує про аромат гірських лук та трав.

За консистенцією банош може бути і рідким, і достатньо густим, щоб тримати форму і не розтікатися. Мій вибір – це банош і з бринзою і зі шкварками одночасно.

На мій погляд, таке поєднання смаків цікавіше. Але тут вже хто як полюбляє. Однозначно варто скуштувати обидва варіанти!

Бограч: чи то "перше", чи то "друге"

Бограч – це гуляш, який готується з різних видів м'яса, овочів та гострих приправ. Страва вражає гармонією смаків та ароматів. Якщо бограч готують, як треба (на мій погляд), то вже після першої ложки ви відчуєте вогонь карпатських гір.

В одній з традиційних колиб біля Синевирської Поляни свиняча рулька висіла прямо над вогнищем в центрі колиби. Як сказав хазяїн, вони так висить протягом багато днів, і за тривалий час гарно прокопчується. А після цього її можна додавати у страву під час приготування.



Завдяки великій кількості різного мʼяса і копченостей, страва дуже поживна. Якщо я обираю бограч у закладі, то майже ніколи не замовляю другу страву. Майте це на увазі.

Пструг. Смак карпатських річок

Пструг – це одна з найпопулярніших риб, якої багато в гірських річках Карпат. Ця риба має ніжний солодкуватий смак та хрусткість, яка зберігається під час приготування (особливо на вогні або грилі). Що може бути кращим, ніж скуштувати свіжу форель прямо з річки?

До речі, така послуга найчастіше надається у приватних форелевих господарствах. Такі є майже в кожному населеному пункті Карпат. В невеликих ставах, із проточною річною водою, тримають форель. Ви маєте можливість виловити її власноруч. Тут же вам її приготують. Все це коштує недорого, і це обов'язково варто спробувати.

Як же в Карпатах без грибів?

Карпатські ліси славляться своєю різноманітністю грибів, і грибова юшка – це страва, яка використовує цей скарб природи. У Карпатах налічується понад 300 видів грибів, найсмачніші серед яких – білі гриби.

Ароматна, гаряча юшка з грибами та різними овочами – справжній смак гірських лісів. Таку смачну грибову юшку нам подавали в одному із закладів у Буковелі.

Гуцульський Борщ: генетичний код нації

Гуцульський борщ – це своєрідний символ Карпат. Цей ароматний борщ, приготований на основі буряка, картоплі, м'яса та капусти, розкаже вам історії гірських хатин і тепла сімейного затишку.

В одному із закладів Поляниці нам подавали борщ прямо в хлібі випеченому у формі горщика, із хлібною кришечкою. Це саме той випадок, коли можна зʼїсти борщ і закусити посудом!

Ми звикли, що зазвичай борщ червоного кольору. Але під час однієї з наших мандрівок Карпатами ми заїхали у Верховину. І недарма ж її називають столицею Гуцульщини: тут нам подали справжній гуцульський борщ з копченостями – жовтого кольору.

Це було дуже дивно і незвично, але скажу вам чесно: цей борщ запамʼятався не тільки кольором. Якщо десь побачите такий – скуштуйте обовʼязково.

Карпатські крафтові сири: смак та натуральність

Карпати славляться не лише м'ясними стравами, але й смачними сирами. Крафтові сири, виготовлені з натурального коровʼячого або козячого молока, мають різні смаки та текстури.

Вони стануть чудовим доповненням до смаку гірського хліба та свіжих овочів. Сири – то окрема любов у нашій сімʼї. Під час перебування у Верховині ми знайшли невелику лавку, куди вирішили завітати. Власник заварив нам чаю і нарізав сирне дегустаційне плато.

Погода була тоді дощова й прохолодна. Тепло чаювання, неперевершені смаки натуральних крафтових сирів і бесіда про столицю Гуцульщини – ці спогади й зараз гріють душу. Після чаювання ми накупили там різних сирів, меду, карпатських чаїв та сушених білих грибів.

Крафтове пиво: хмільні Карпати

І, звісно ж, відпочинок в Карпатах не буде повним без келиха крафтового пива. Місцеві локальні пивоварні виробляють найрізноманітніші сорти пива, які допоможуть вам насолодитися смаком гір та відкрити для себе нові аромати.

Таких приватних виробників не дуже багато, але якщо гарно пошукати, то обовʼязково можна знайти поблизу будь-якого населеного пункту Карпат. Це чудовий спосіб відсвяткувати ваші пригоди в цих гірських краях.

Я розповів тільки про основні страви, які вдалося скуштувати під час декількох подорожей Карпатами. Звісно, їх набагато більше. Обовʼязково пробуйте, експериментуйте та обирайте власні улюблені!

Нехай ваші подорожі Карпатами будуть смачними та незабутніми. Насолоджуйтеся кожною стравою, яку подарує вам дивовижна карпатська кухня!

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