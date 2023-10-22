Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты

Если вы когда-то путешествовали по Карпатам, то наверняка слышали, что этот регион поражает не только природной красотой. Богатство вкусов местной кухни – отдельный вид туризма. Попробовать локальные блюда – удивительно интересный опыт.

Специально для РБК-Украина Алексей Войцеховский приоткрывает вам часть мира карпатской гастрономии и местных вкусов.

Особенности и основы карпатской кухни

Карпаты славятся своей уникальной кухней, отражающей душу региона. Основные черты местной кухни – простота, калорийность, вкусовая насыщенность и использование натуральных продуктов. Местные кулинары умеют творить настоящие чудеса из продуктов, которые часто берут прямо из горных лесов, рек и горных долин.

Во время путешествий в Карпаты мы с семьей всегда предпочитали блюда именно локальной кухни. На мой взгляд, невозможно почувствовать душу региона и вполне насладиться отдыхом без погружения в кулинарную составляющую отдыха. Итак, поехали!

Деруны. Главное – это хрустящий вкус

Деруны – настоящее воплощение горных вкусностей. Эти картофельные оладьи жарят до хруста снаружи, но при этом они остаются нежными внутри. Подаются со сметаной, что придает особую пикантность.

Их вкус переносит вас на вершину горы, где можно наслаждаться простотой и чистотой окружающей природы. Во время путешествий по Карпатам мне пришлось отведать много разновидностей дерунов. Они отличались и размером, и внутренностью.

От небольших дерунчиков с мясом до большого "царского" деруна с белыми грибами, который я попробовал в одном из заведений, когда мы ездили на отдых в Микуличине.

Банош: еда горных пастухов

Банош – это блюдо, которое удивит вас своей непревзойденной простотой и вкусом. Это кукурузная каша, которая подается с брынзой или шкварками. Ее текстура нежная, а вкус – насыщенный, напоминающий об аромате горных лугов и трав.

По консистенции банош может быть и жидким, и достаточно густым, чтобы держать форму и не растекаться. Мой выбор – это банош и с брынзой и со шкварками одновременно.

На мой взгляд, такое сочетание вкусов более интересно. Но тут уж кто как любит. Однозначно стоит отведать оба варианта!

Бограч: то ли "первое", то ли "второе"

Бограч – это гуляш, который готовится из разных видов мяса, овощей и острых приправ. Блюдо поражает гармонией вкусов и ароматов. Если бограч готовят, как следует (на мой взгляд), то уже после первой ложки вы почувствуете огонь карпатских гор.

В одной из традиционных хижин у Синевирской Поляны свиная рулька висела прямо над костром в центре хижины. Как сказал хозяин, они так висят в течение многих дней, и за долгое время хорошо прокапываются. А затем ее можно добавлять в блюдо во время приготовления.



Благодаря большому количеству разного мяса и копченостей, блюдо очень питательное. Если я выбираю бограч в заведении, то почти никогда не заказываю второе блюдо. Имейте это в виду.

Пструг. Вкус карпатских рек

Пструг – одна из самых популярных рыб, которая водится в горных реках Карпат. Эта рыба имеет нежный сладковатый вкус и хрустоту, которая сохраняется во время приготовления (особенно на огне или гриле). Что может быть лучше, чем отведать свежую форель прямо из реки?

Кстати, такая услуга чаще всего предоставляется в частных форелевых хозяйствах. Такие есть почти в каждом населенном пункте Карпат. В небольших прудах с проточной годовой водой держат форель. Вы можете выловить ее собственноручно. Здесь же вам ее приготовят. Все это стоит недорого, и это обязательно стоит попробовать.

Как в Карпатах без грибов?

Карпатские леса славятся своим разнообразием грибов, и грибная юшка (уха) – это блюдо, использующее это сокровище природы. В Карпатах насчитывается более 300 видов грибов, самые вкусные – белые грибы.

Ароматная, горячая юшка с грибами и разными овощами – настоящий вкус горных лесов. Такую вкусную грибную юшку нам подавали в одном из заведений в Буковеле.

Гуцульский Борщ: генетический код нации

Гуцульский борщ – своеобразный символ Карпат. Этот ароматный борщ, приготовленный на основе свеклы, картофеля, мяса и капусты, расскажет вам истории горных хижин и тепла семейного уюта.

В одном из заведений Поляницы нам подавали борщ прямо в хлебе, выпеченном в форме горшка, с хлебной крышечкой. Это именно тот случай, когда можно съесть борщ и закусить посудой!

Мы привыкли, что обычно борщ красного цвета. Но во время одного из наших путешествий по Карпатам мы заехали в Верховину. И недаром ее называют столицей Гуцульщины: здесь нам подали настоящий гуцульский борщ с копченостями – желтого цвета.

Это было очень странно и необычно, но скажу вам честно: этот борщ запомнился не только цветом. Если где-нибудь увидите такой – попробуйте обязательно.

Карпатские крафтовые сыры: вкус и натуральность

Карпаты славятся не только мясными блюдами, но вкусными сырами. Крафтовые сыры, изготовленные из натурального коровьего или козьего молока, имеют разные вкусы и текстуры.

Они станут отличным дополнением ко вкусу горного хлеба и свежих овощей. Сыры – это отдельная любовь в нашей семье. Во время пребывания в Верховине мы нашли небольшую лавку, куда решили посетить. Владелец заварил нам чаю и нарезал сырное дегустационное плато.

Погода была тогда дождливая и прохладная. Тепло чаепития, непревзойденные вкусы натуральных крафтовых сыров и беседа о столице Гуцульщины – эти воспоминания и сейчас греют душу. После чаепития мы купили там разных сыров, меда, карпатских чаев и сушеных белых грибов.

Крафтовое пиво: хмельные Карпаты

И, конечно, отдых в Карпатах не будет полным без бокала крафтового пива. Местные локальные пивоварни производят самые разные сорта пива, которые помогут вам насладиться вкусом гор и открыть для себя новые ароматы.

Таких частных производителей не очень много, но если хорошо поискать, обязательно можно найти вблизи любого населенного пункта Карпат. Это отличный способ отпраздновать ваши приключения в этих горных краях.

Я рассказал только об основных блюдах, которые удалось попробовать во время нескольких путешествий по Карпатам. Конечно, их гораздо больше. Обязательно пробуйте, экспериментируйте и выбирайте любимые!

Пусть ваши путешествия по Карпатам будут вкусными и незабываемыми. Наслаждайтесь каждым блюдом, которое подарит вам удивительная карпатская кухня!

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