Грозы, шторм и шквальный ветер: украинцев предостерегли о резком ухудшении погоды на курортах страны

Погода на море в Украине в последние дни подпортила отдых украинцам – на многих курортах туристы не купались из-за похолодания и волн. В ближайшие дни тепло вернется, но также придут и дожди с грозами.

По прогнозу синоптика Наталии Диденко на ее странице в Facebook, эта неделя в Украине начнется с жары. 16 августа в большинстве областей ожидается 29-33 градуса.

"В среду жара начнет пятиться и уже более свежий воздух вместе с этим фронтом, а, соответственно, и дождями, распространится в восточном направлении. Грозовые дожди и понижение температуры воздуха предполагается в среду. В ночные часы после среды - даже 11-17 градусов. Теплые ночи еще будут длиться в южной части и на востоке Украины", — рассказала о температурных "качелях" специалист.

Как изменится погода на морских курортах Украины и какой отдых стоит планировать туристам – в материале РБК-Украна.

Азовское море: сильный ветер и грозы

В последние дни на Азовском море похолодало и штормило. На выходных из-за волн, холодной воды и медуз купалось мало отдыхающих. Также по веб-камерам на курортах Бердянска и Кирилловки было видно небо в тучах и слышны сильные порывы ветра.

Фото: Волны в Азовском море на Бердянской косе в понеділок (скриншот РБК-Украина)

Между тем, на "мелких" курортах, где вода прогревается лучше, туристы купаются. Например, по веб-камерам в Кирилловке видно, что многие туристы заходят в воду в местах, где стоят сетки от медуз. На их очередной нашествие в течение последних дней отдыхающие активно жаловались в соцсетях.

Согласно прогнозам областных синоптиков, дожди с грозами возможны до среды, 18 августа включительно, а неделя начнется со шквальным ветром до 20 м /с. Температура днем будет держаться на уровне 25-30 градусов. С четверга станет жарче на 2 градуса, начнется солнечная погода.

Вода в Азовском море остается холодной – например, в Бердянске 16 августа зафиксировали температуру около 24 градусов (5 августа было 27,5 градусов).

Фото: Азовское море (unsplash.com/igor karimov)

На других курортах Азовского моря погода будет немного отличаться. Например, по данным Украинского гидрометцентра, в Геническе (Херсонская область, Арабатская Стрелка) солнечная и жаркая погода с температурой до 33 градусов днем продлится до среды, а с 18 августа начнутся дожди с грозами.

Черное море: холодная вода и сильный ветер

На Черном море ситуация с комфортом купания также была не в пользу отдыхающих в последние дни. Например, в Лазурном Херсонской области, туристы отмечали наличие медуз и холодную воду. По состоянию на 16 августа, вода в Черном море – 22-24 градуса.

"Медуз мало, не критично, все купаются. Море чистое, но прохладное", "Мы вчера уехали - последние 4 дня из 10 не купались. Окунались и выскакивали. Вода – лед. Медуз не успевали замечать", — пишут в комментариях туристы в группе Facebook "Типичное Лазурное".

Фото: Пляж в Лазурном на Черном море (скриншот РБК-Украина)

По веб-камерам курорта видно, что люди заходят в море "намочить ноги", мало кто плавает. По прогнозу синоптиков, в Херсонской области солнечная погода и температура до 33 градусов продержатся до среды – значит, вода в море прогреется. С четверга, 19 августа, начнутся дожди с грозами.

В Одесской области по веб-камерам видно, что также купается намного меньше людей. Например, по обеим веб-камерам в Грибовке виден полупустой пляж и небольшое количество отдыхающих в воде. Намного больше людей заходят в море на людном пляже в Затоке.

В Одесской области в ближайшие два дня днем будет жарко – до 33 градусов, со среды, 18 августа, возможны грозы, станет прохладнее – до 27 градусов днем. В пятницу солнце вернется.

Отметим, ранее мы писали, почему туристы отказываются от отдыха в Украине в пользу зарубежных курортов.

Также в Лазурном на Черном море отдыхающие разобрали большинство мест в гостиницах.