Грозы, ливни и жара: какой будет погода на морских курортах Украины в последнюю неделю лета

Погода на море в Украине в ближайшие дни немного испортит пляжный отдых последним летним туристам. Часть курортов могут оказаться под влиянием гроз с градом и шквалами. Но ситуация вскоре исправится и отдыхающие застанут еще жаркие летние дни.

В ближайшие двое суток 26-28 августа в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди с грозами, отмечается в сообщении на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.

"26 августа в отдельных районах центральных, Одесской и Николаевской областей грозы, град и шквалы 15-20 м/с. 28 августа в Украине будет преимущественно без осадков. Температура на юго-востоке страны - до 33 градусов", - отмечают синоптики.

Какая погода на морских курортах Украины и стоит ли планировать отпуск на побережье Черного или Азовского морей в последние дни августа – в материале.

Азовское море: "Штормит, но тепло купаться"

По данным windy.com, текущая температура воды в Азовском море у берегов Геническа, Кирилловки и Бердянска – 21-22 градуса. По веб-камерам видно, что на курортах сильно штормит, но светит солнце. Большинство туристов отдыхают на берегу.

Фото: Азовское море в Кирилловке в августе (facebook.com/Оля Федоренко)

При этом отдыхающие в соцсетях отмечают: вода теплая, медуз нет.

"На косе большая волна. В воду никто не заходит. Отдыхающих почти нет. Лиман чистый, медуз - одна-две, дети купаются, волны нет", - описывают туристы ситуацию на пляжах Кирилловки.

Самый сильный ветер 25 августа было видно по веб-камерам на пляжах кос – в Счастливцево на Арабатской Стрелке и Федотовой косе в Кирилловке. Почти спокойная вода - в самом Бердянске.

По прогнозу Запорожских метеорологов, дожди с грозами пройдут в области в ближайшие два дня – 26-27 августа, а на выходных можно будет вполне насладиться пляжным отдыхом. Температура воздуха 28-29 августа будет держаться на уровне 30-35 градусов, ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Фото: Море перед грозой (unsplash.com/igor karimov)

Черное море – ветер и холодная вода

В последние дни на Черном море многим туристам было холодно купаться. При этом на опубликованных в соцсетях видео видно – море идеально прозрачное, без медуз и водорослей.

"Море чистое, освежающее - днем очень теплое, вечером уже прохладнее. До второй половины дня вода прогревается", "Вчера вода ледяная, сегодня теплая и без медуз", "Теперь точно буду купаться на Крещение в проруби, я теперь закаленная - я же на море в августе купалась", - пишут туристы в группе Facebook "Типичное Лазурное" об отдыхе на курорте в Херсонской области во время длинных выходных в конце августа.

Отдыхающие отмечают – вода действительно бодрит, но ее температура зависит от ветра и течения.

По данным windy.com, текущая температура воды в море возле Одессы – 19-20 градусов, у берегов Скадовска – 21.

Фото: Перед дождем на море (unsplash.com/valerii zorin)

По прогнозу Украинского гидрометцентра, на курортах Одесской области дожди будут пугать отдыхающих через день. Ливень с грозой пронесется по региону 26 августа, температура днем будет 25-27 градусов. В пятницу, 27 августа, снова будет солнечно, но не жарко – днем 23-25 градусов.

В субботу, 28 августа, опять потеплеет до 28 градусов, но возможен дождь. А в воскресенье будет передышка для отдыха на пляже – 27-29 градусов, солнечно. В понедельник на Черном море снова возможна гроза.

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